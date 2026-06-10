LIVE BLOG Programul meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turneul final FIFA World Cup 2026 se desfășoară în SUA, Canada și Mexic.

TAGS:
CM 2026FIFA World Cup 2026Campionatul Mondial din 2026Campionatul Mondial de Fotbalprogram Campionatul MondialProgram CM 2026
Din articol

Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada va debuta joi, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud, care va avea loc la Ciudad de Mexico, în Grupa A.

Nu mai puțin de 48 de echipe participă la ediția din acest an a competiției (11 iunie-19 iulie), repartizate în 12 grupe a câte patru echipe și care vor disputa 104 meciuri, pe 16 stadioane, 11 în SUA, trei în Mexic și două în Canada.

Finala este programată pe 19 iulie, în New Jersey.

Programul meciurilor în ordine cronologică (ora României):

FAZA GRUPELOR

Joi 11 iunie

22:00 Mexic - Africa de Sud (Grupa A), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium

Vineri 12 iunie

05:00 Coreea de Sud - Cehia (Grupa A), Guadalajara - Guadalajara Stadium

22:00 Canada - Bosnia-Herțegovina (Grupa B), Toronto - Toronto Stadium

Sâmbătă 13 iunie

04:00 SUA - Paraguay (Grupa D), Los Angeles - Los Angeles Stadium

22:00 Qatar - Elveția (Grupa B), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium

Duminică 14 iunie

01:00 Brazilia - Maroc (Grupa C), New Jersey - New York/New Jersey Stadium

04:00 Haiti - Scoția (Grupa C), Boston - Boston Stadium

07:00 Australia - Turcia (Grupa D), Vancouver - BC Place Vancouver

20:00 Germania - Curacao (Grupa E), Houston - Houston Stadium

23:00 Olanda - Japonia (Grupa F), Dallas - Dallas Stadium

Luni 15 iunie

02:00 Cote d'Ivoire - Ecuador (Grupa E), Philadelphia - Philadelphia Stadium

05:00 Suedia - Tunisia (Grupa F), Monterrey - Monterrey Stadium

19:00 Spania - Capul Verde (Grupa H), Atlanta - Atlanta Stadium

22:00 Belgia - Egipt (Grupa G), Seattle - Seattle Stadium

Marți 16 iunie

01:00 Arabia Saudită - Uruguay (Grupa H), Miami - Miami Stadium

04:00 Iran - Noua Zeelandă (Grupa G), Los Angeles - Los Angeles Stadium

22:00 Franța - Senegal (Grupa I), New Jersey - New York/New Jersey Stadium

Miercuri 17 iunie

01:00 Irak - Norvegia (Grupa I), Boston - Boston Stadium

04:00 Argentina - Algeria (Grupa J), Kansas City - Kansas City Stadium

07:00 Austria - Iordania (Grupa J), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium

20:00 Portugalia - RD Congo (Grupa K), Houston - Houston Stadium

23:00 Anglia - Croația (Grupa L), Dallas - Dallas Stadium

Joi 18 iunie

02:00 Ghana - Panama (Grupa L), Toronto - Toronto Stadium

05:00 Uzbekistan - Columbia (Grupa K), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium

19:00 Cehia - Africa de Sud (Grupa A), Atlanta - Atlanta Stadium

22:00 Elveția - Bosnia-Herțegovina (Grupa B), Los Angeles - Los Angeles Stadium

Vineri 19 iunie

01:00 Canada - Qatar (Grupa B), Vancouver - BC Place Vancouver

04:00 Mexic - Coreea de Sud (Grupa A), Guadalajara - Guadalajara Stadium

22:00 SUA - Australia (Grupa D), Seattle - Seattle Stadium

Sâmbătă 20 iunie

01:00 Scoția - Maroc (Grupa C), Boston - Boston Stadium

04:00 Brazilia - Haiti (Grupa C), Philadelphia - Philadelphia Stadium

07:00 Turcia - Paraguay (Grupa D), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium

20:00 Olanda - Suedia (Grupa F), Houston - Houston Stadium

23:00 Germania - Cote d'Ivoire (Grupa E), Toronto - Toronto Stadium

Duminică 21 iunie

03:00 Ecuador - Curacao (Grupa E), Kansas City - Kansas City Stadium

07:00 Tunisia - Japonia (Grupa F), Monterrey - Monterrey Stadium

19:00 Spania - Arabia Saudită (Grupa H), Atlanta - Atlanta Stadium

22:00 Belgia - Iran (Grupa G), Los Angeles - Los Angeles Stadium

Luni 22 iunie

01:00 Uruguay - Capul Verde (Grupa H), Miami - Miami Stadium

04:00 Noua Zeelandă - Egipt (Grupa G), Vancouver - BC Place de Vancouver

20:00 Argentina - Austria (Grupa J), Dallas - Dallas Stadium

Marți 23 iunie

00:00 Franța - Irak (Grupa I), Philadelphia - Philadelphia Stadium

03:00 Norvegia - Senegal (Grupa I), New Jersey - New York/New Jersey Stadium

06:00 Iordania - Algeria (Grupa J), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium

20:00 Portugalia - Uzbekistan (Grupa K), Houston - Houston Stadium

23:00 Anglia - Ghana (Grupa L), Boston - Boston Stadium

Miercuri 24 iunie

02:00 Panama - Croația (Grupa L), Toronto - Toronto Stadium

05:00 Columbia - RD Congo (Grupa K), Guadalajara - Guadalajara Stadium

22:00 Elveția - Canada (Grupa B), Vancouver - BC Place de Vancouver

22:00 Bosnia-Herțegovina - Qatar (Grupa B), Seattle - Seattle Stadium

Miercuri 25 iunie

01:00 Scoția - Brazilia (Grupa C), Miami - Miami Stadium

01:00 Maroc - Haiti (Grupa C), Atlanta - Atlanta Stadium

04:00 Cehia - Mexic (Grupa A), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium

04:00 Africa de Sud - Coreea de Sud (Grupa A), Monterrey - Monterrey Stadium

23:00 Curacao - Cote d'Ivoire (Grupa E), Philadelphia - Philadelphia Stadium

23:00 Ecuador - Germania (Grupa E), New Jersey - New York/New Jersey Stadium

Joi 26 iunie

02:00 Japonia - Suedia (Grupa F), Dallas - Dallas Stadium

02:00 Tunisia - Olanda (Grupa F), Kansas City - Kansas City Stadium

05:00 Turcia - SUA (Grupa D), Los Angeles - Los Angeles Stadium

05:00 Paraguay - Australia (Grupa D), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium

22:00 Norvegia - Franța (Grupa I), Boston - Boston Stadium

22:00 Senegal - Irak (Grupa I), Toronto - Toronto Stadium

Vineri 27 iunie

03:00 Capul Verde - Arabia Saudită (Grupa H), Houston - Houston Stadium

03:00 Uruguay - Spania (Grupa H), Guadalajara - Guadalajara Stadium

06:00 Egipt - Iran (Grupa G), Seattle - Seattle Stadium

06:00 Noua Zeelandă - Belgia (Grupa G), Vancouver - BC Place de Vancouver

Sâmbătă 28 iunie

00:00 Panama - Anglia (Grupa L), New Jersey - New York/New Jersey Stadium

00:00 Croația - Ghana (Grupa L), Philadelphia - Philadelphia Stadium

02:30 Columbia - Portugalia (Grupa K), Miami - Miami Stadium

02:30 RD Congo - Uzbekistan (Grupa K), Atlanta - Atlanta Stadium

05:00 Algeria - Austria (Grupa J), Kansas City - Kansas City Stadium

05:00 Iordania - Argentina (Grupa J), Dallas - Dallas Stadium

Grupele de la CM 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama

ȘAISPREZECIMI DE FINALÃ

Sâmbătă 28 iunie

22:00 2A - 2B, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 73)

Duminică 29 iunie

20:00 1C - 2F, Houston - Houston Stadium (meci 76)

23:30 1E - 3ABCDF, Boston - Boston Stadium (meci 74)

Luni 30 iunie

04:00 1F - 2C, Monterrey - Monterrey Stadium (meci 75)

20:00 2E - 2I, Dallas - Dallas Stadium (meci 78)

Marți 1 iulie

00:00 1I - 3CDFGH, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 77)

04:00 1A - 3CEFHI, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 79)

19:00 1L - 3EHIJK, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 80)

23:00 1G - 3AEHIJ, Seattle - Seattle Stadium (meci 82)

Miercuri 2 iulie

03:00 1D - 3BEFIJ, San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium (meci 81)

22:00 1H - 2J, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 84)

Joi 3 iulie

02:00 2K - 2L, Toronto - Toronto Stadium (meci 83)

06:00 1B - 3EFGIJ, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 85)

21:00 2D - 2G, Dallas - Dallas Stadium (meci 88)

Vineri 4 iulie

01:00 1J - 2H, Miami - Miami Stadium (meci 86)

04:30 1K - 3DEIJL, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 87)

OPTIMI DE FINALÃ

Vineri 4 iulie

20:00 câștigătoarea meciului 73 - câștigătoarea meciului 75, Houston - Houston Stadium (meci 90)

Sâmbătă 5 iulie

00:00 câștigătoarea meciului 74 - câștigătoarea meciului 77, Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89)

23:00 câștigătoarea meciului 76 - câștigătoarea meciului 78, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)

Duminică 6 iulie

03:00 câștigătoarea meciului 79 - câștigătoarea meciului 80, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)

22:00 câștigătoarea meciului 83 - câștigătoarea meciului 84, Dallas - Dallas Stadium (meci 93)

Luni 7 iulie

03:00 câștigătoarea meciului 81 - câștigătoarea meciului 82, Seattle - Seattle Stadium (meci 94)

19:00 câștigătoarea meciului 86 - câștigătoarea meciului 88, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)

23:00 câștigătoarea meciului 85 - câștigătoarea meciului 87, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)

SFERTURI DE FINALÃ

Miercuri 9 iulie

23:00 câștigătoarea meciului 89 - câștigătoarea meciului 90, Boston - Boston Stadium (meci 97)

Joi 10 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 93 - câștigătoarea meciului 94, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Sâmbătă 12 iulie

00:00 câștigătoarea meciului 91 - câștigătoarea meciului 92, Miami - Miami Stadium (meci 99)

04:00 câștigătoarea meciului 95 - câștigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)

SEMIFINALE

Luni 14 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 97 - câștigătoarea meciului 98, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)

Marți 15 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 99 - câștigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)

FINALA MICĂ

Duminică 19 iulie

00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium

FINALA MARE

Duminică 19 iulie

22:00 câștigătoarea meciului 101 - câștigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium

Publicitate

Info: Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Poliția Locală Constanța explică intervenția în cazul șoferului de TIR: „L-am imobilizat ca să prevenim o tragedie”
Poliția Locală Constanța explică intervenția în cazul șoferului de TIR: „L-am imobilizat ca să prevenim o tragedie”
ARTICOLE PE SUBIECT
Încă un fotbalist român a debutat pentru Austria: ”Perle à la Beckham”! Titular și număr 10 la primul său meci internațional
Încă un fotbalist român a debutat pentru Austria: ”Perle à la Beckham”! Titular și număr 10 la primul său meci internațional
ULTIMELE STIRI
Vedeta de la FCSB a ajuns ”la cuțit”! S-a operat la Roma
Vedeta de la FCSB a ajuns ”la cuțit”! S-a operat la Roma
Un titular de la CFR Cluj și-a găsit echipă: "Poate pleca gratis"
Un titular de la CFR Cluj și-a găsit echipă: "Poate pleca gratis"
Casa Albă a explicat de ce i-a refuzat intrarea în SUA arbitrului somalez delegat la Mondial!
Casa Albă a explicat de ce i-a refuzat intrarea în SUA arbitrului somalez delegat la Mondial!
Reacție fără menajamente după ce George Pușcaș s-a operat: ”Nu te-ai folosit de el și acum îl pierzi!”
Reacție fără menajamente după ce George Pușcaș s-a operat: ”Nu te-ai folosit de el și acum îl pierzi!”
Dinamo a anunțat primul transfer pentru noul sezon! ”Unul dintre cei mai tineri componenți ai echipei naționale”
Dinamo a anunțat primul transfer pentru noul sezon! ”Unul dintre cei mai tineri componenți ai echipei naționale”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”

Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”

Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”

Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”

Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!

Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!

De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului

De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului

Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională

Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională

Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează

Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează



Recomandarile redactiei
Vedeta de la FCSB a ajuns ”la cuțit”! S-a operat la Roma
Vedeta de la FCSB a ajuns ”la cuțit”! S-a operat la Roma
Un titular de la CFR Cluj și-a găsit echipă: "Poate pleca gratis"
Un titular de la CFR Cluj și-a găsit echipă: "Poate pleca gratis"
Reacție fără menajamente după ce George Pușcaș s-a operat: ”Nu te-ai folosit de el și acum îl pierzi!”
Reacție fără menajamente după ce George Pușcaș s-a operat: ”Nu te-ai folosit de el și acum îl pierzi!”
Argentina, recital înainte de Cupa Mondială. Messi a încântat de la prima atingere
Argentina, recital înainte de Cupa Mondială. Messi a încântat de la prima atingere
Se apropie inaugurarea pentru cel mai nou stadion din România: ”Atunci ar trebui să jucăm acolo”
Se apropie inaugurarea pentru cel mai nou stadion din România: ”Atunci ar trebui să jucăm acolo”
Alte subiecte de interes
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Demență! Câte milioane de dolari costă un singur bilet la finala Campionatului Mondial din 2026
Demență! Câte milioane de dolari costă un singur bilet la finala Campionatului Mondial din 2026
”Made in China” varianta 2026! Unde au fost confiscate 10.000 de tricouri contrafăcute înainte de Campionatul Mondial
”Made in China” varianta 2026! Unde au fost confiscate 10.000 de tricouri contrafăcute înainte de Campionatul Mondial
Brazilia a bătut cu 4-0, dar se află doar pe locul 4 în grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026
Brazilia a bătut cu 4-0, dar se află doar pe locul 4 în grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026
Mauricio Pochettino a debutat ca selecționer! ”Este un sentiment foarte bun”
Mauricio Pochettino a debutat ca selecționer! ”Este un sentiment foarte bun”
CITESTE SI
Un român din Austria a fost condamnat la închisoare din cauza tatuajelor de pe corp: „Eram tânăr și prost”

stirileprotv Un român din Austria a fost condamnat la închisoare din cauza tatuajelor de pe corp: „Eram tânăr și prost”

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

stirileprotv Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

stirileprotv Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!