Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada va debuta joi, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud, care va avea loc la Ciudad de Mexico, în Grupa A.
Nu mai puțin de 48 de echipe participă la ediția din acest an a competiției (11 iunie-19 iulie), repartizate în 12 grupe a câte patru echipe și care vor disputa 104 meciuri, pe 16 stadioane, 11 în SUA, trei în Mexic și două în Canada.
Finala este programată pe 19 iulie, în New Jersey.
Programul meciurilor în ordine cronologică (ora României):
Joi 11 iunie
22:00
Mexic - Africa de Sud (Grupa A), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium
Vineri 12 iunie
05:00
Coreea de Sud - Cehia (Grupa A), Guadalajara - Guadalajara Stadium
22:00
Canada - Bosnia-Herțegovina (Grupa B), Toronto - Toronto Stadium
Sâmbătă 13 iunie
04:00
SUA - Paraguay (Grupa D), Los Angeles - Los Angeles Stadium
22:00
Qatar - Elveția (Grupa B), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium
Duminică 14 iunie
01:00
Brazilia - Maroc (Grupa C), New Jersey - New York/New Jersey Stadium
04:00
Haiti - Scoția (Grupa C), Boston - Boston Stadium
07:00
Australia - Turcia (Grupa D), Vancouver - BC Place Vancouver
20:00
Germania - Curacao (Grupa E), Houston - Houston Stadium
23:00
Olanda - Japonia (Grupa F), Dallas - Dallas Stadium
Luni 15 iunie
02:00
Cote d'Ivoire - Ecuador (Grupa E), Philadelphia - Philadelphia Stadium
05:00
Suedia - Tunisia (Grupa F), Monterrey - Monterrey Stadium
19:00
Spania - Capul Verde (Grupa H), Atlanta - Atlanta Stadium
22:00
Belgia - Egipt (Grupa G), Seattle - Seattle Stadium
Marți 16 iunie
01:00
Arabia Saudită - Uruguay (Grupa H), Miami - Miami Stadium
04:00
Iran - Noua Zeelandă (Grupa G), Los Angeles - Los Angeles Stadium
22:00
Franța - Senegal (Grupa I), New Jersey - New York/New Jersey Stadium
Miercuri 17 iunie
01:00
Irak - Norvegia (Grupa I), Boston - Boston Stadium
04:00
Argentina - Algeria (Grupa J), Kansas City - Kansas City Stadium
07:00
Austria - Iordania (Grupa J), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium
20:00
Portugalia - RD Congo (Grupa K), Houston - Houston Stadium
23:00
Anglia - Croația (Grupa L), Dallas - Dallas Stadium
Joi 18 iunie
02:00
Ghana - Panama (Grupa L), Toronto - Toronto Stadium
05:00
Uzbekistan - Columbia (Grupa K), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium
19:00
Cehia - Africa de Sud (Grupa A), Atlanta - Atlanta Stadium
22:00
Elveția - Bosnia-Herțegovina (Grupa B), Los Angeles - Los Angeles Stadium
Vineri 19 iunie
01:00
Canada - Qatar (Grupa B), Vancouver - BC Place Vancouver
04:00
Mexic - Coreea de Sud (Grupa A), Guadalajara - Guadalajara Stadium
22:00
SUA - Australia (Grupa D), Seattle - Seattle Stadium
Sâmbătă 20 iunie
01:00
Scoția - Maroc (Grupa C), Boston - Boston Stadium
04:00
Brazilia - Haiti (Grupa C), Philadelphia - Philadelphia Stadium
07:00
Turcia - Paraguay (Grupa D), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium
20:00
Olanda - Suedia (Grupa F), Houston - Houston Stadium
23:00
Germania - Cote d'Ivoire (Grupa E), Toronto - Toronto Stadium
Duminică 21 iunie
03:00
Ecuador - Curacao (Grupa E), Kansas City - Kansas City Stadium
07:00
Tunisia - Japonia (Grupa F), Monterrey - Monterrey Stadium
19:00
Spania - Arabia Saudită (Grupa H), Atlanta - Atlanta Stadium
22:00
Belgia - Iran (Grupa G), Los Angeles - Los Angeles Stadium
Luni 22 iunie
01:00
Uruguay - Capul Verde (Grupa H), Miami - Miami Stadium
04:00
Noua Zeelandă - Egipt (Grupa G), Vancouver - BC Place de Vancouver
20:00
Argentina - Austria (Grupa J), Dallas - Dallas Stadium
Marți 23 iunie
00:00
Franța - Irak (Grupa I), Philadelphia - Philadelphia Stadium
03:00
Norvegia - Senegal (Grupa I), New Jersey - New York/New Jersey Stadium
06:00
Iordania - Algeria (Grupa J), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium
20:00
Portugalia - Uzbekistan (Grupa K), Houston - Houston Stadium
23:00
Anglia - Ghana (Grupa L), Boston - Boston Stadium
Miercuri 24 iunie
02:00
Panama - Croația (Grupa L), Toronto - Toronto Stadium
05:00
Columbia - RD Congo (Grupa K), Guadalajara - Guadalajara Stadium
22:00
Elveția - Canada (Grupa B), Vancouver - BC Place de Vancouver
22:00
Bosnia-Herțegovina - Qatar (Grupa B), Seattle - Seattle Stadium
Miercuri 25 iunie
01:00
Scoția - Brazilia (Grupa C), Miami - Miami Stadium
01:00
Maroc - Haiti (Grupa C), Atlanta - Atlanta Stadium
04:00
Cehia - Mexic (Grupa A), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium
04:00
Africa de Sud - Coreea de Sud (Grupa A), Monterrey - Monterrey Stadium
23:00
Curacao - Cote d'Ivoire (Grupa E), Philadelphia - Philadelphia Stadium
23:00
Ecuador - Germania (Grupa E), New Jersey - New York/New Jersey Stadium
Joi 26 iunie
02:00
Japonia - Suedia (Grupa F), Dallas - Dallas Stadium
02:00
Tunisia - Olanda (Grupa F), Kansas City - Kansas City Stadium
05:00
Turcia - SUA (Grupa D), Los Angeles - Los Angeles Stadium
05:00
Paraguay - Australia (Grupa D), San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium
22:00
Norvegia - Franța (Grupa I), Boston - Boston Stadium
22:00
Senegal - Irak (Grupa I), Toronto - Toronto Stadium
Vineri 27 iunie
03:00
Capul Verde - Arabia Saudită (Grupa H), Houston - Houston Stadium
03:00
Uruguay - Spania (Grupa H), Guadalajara - Guadalajara Stadium
06:00
Egipt - Iran (Grupa G), Seattle - Seattle Stadium
06:00
Noua Zeelandă - Belgia (Grupa G), Vancouver - BC Place de Vancouver
Sâmbătă 28 iunie
00:00
Panama - Anglia (Grupa L), New Jersey - New York/New Jersey Stadium
00:00
Croația - Ghana (Grupa L), Philadelphia - Philadelphia Stadium
02:30
Columbia - Portugalia (Grupa K), Miami - Miami Stadium
02:30
RD Congo - Uzbekistan (Grupa K), Atlanta - Atlanta Stadium
05:00
Algeria - Austria (Grupa J), Kansas City - Kansas City Stadium
05:00
Iordania - Argentina (Grupa J), Dallas - Dallas Stadium
Grupele de la CM 2026 Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama
ȘAISPREZECIMI DE FINALÃ Sâmbătă 28 iunie
22:00 2A - 2B, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 73)
Duminică 29 iunie
20:00 1C - 2F, Houston - Houston Stadium (meci 76)
23:30 1E - 3ABCDF, Boston - Boston Stadium (meci 74)
Luni 30 iunie
04:00 1F - 2C, Monterrey - Monterrey Stadium (meci 75)
20:00 2E - 2I, Dallas - Dallas Stadium (meci 78)
Marți 1 iulie
00:00 1I - 3CDFGH, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 77)
04:00 1A - 3CEFHI, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 79)
19:00 1L - 3EHIJK, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 80)
23:00 1G - 3AEHIJ, Seattle - Seattle Stadium (meci 82)
Miercuri 2 iulie
03:00 1D - 3BEFIJ, San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium (meci 81)
22:00 1H - 2J, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 84)
Joi 3 iulie
02:00 2K - 2L, Toronto - Toronto Stadium (meci 83)
06:00 1B - 3EFGIJ, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 85)
21:00 2D - 2G, Dallas - Dallas Stadium (meci 88)
Vineri 4 iulie
01:00 1J - 2H, Miami - Miami Stadium (meci 86)
04:30 1K - 3DEIJL, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 87)
OPTIMI DE FINALÃ Vineri 4 iulie
20:00 câștigătoarea meciului 73 - câștigătoarea meciului 75, Houston - Houston Stadium (meci 90)
Sâmbătă 5 iulie
00:00 câștigătoarea meciului 74 - câștigătoarea meciului 77, Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89)
23:00 câștigătoarea meciului 76 - câștigătoarea meciului 78, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)
Duminică 6 iulie
03:00 câștigătoarea meciului 79 - câștigătoarea meciului 80, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)
22:00 câștigătoarea meciului 83 - câștigătoarea meciului 84, Dallas - Dallas Stadium (meci 93)
Luni 7 iulie
03:00 câștigătoarea meciului 81 - câștigătoarea meciului 82, Seattle - Seattle Stadium (meci 94)
19:00 câștigătoarea meciului 86 - câștigătoarea meciului 88, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)
23:00 câștigătoarea meciului 85 - câștigătoarea meciului 87, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)
SFERTURI DE FINALÃ Miercuri 9 iulie
23:00 câștigătoarea meciului 89 - câștigătoarea meciului 90, Boston - Boston Stadium (meci 97)
Joi 10 iulie
22:00 câștigătoarea meciului 93 - câștigătoarea meciului 94, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)
Sâmbătă 12 iulie
00:00 câștigătoarea meciului 91 - câștigătoarea meciului 92, Miami - Miami Stadium (meci 99)
04:00 câștigătoarea meciului 95 - câștigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)
SEMIFINALE Luni 14 iulie
22:00 câștigătoarea meciului 97 - câștigătoarea meciului 98, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)
Marți 15 iulie
22:00 câștigătoarea meciului 99 - câștigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)
FINALA MICĂ Duminică 19 iulie
00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium
FINALA MARE Duminică 19 iulie
22:00 câștigătoarea meciului 101 - câștigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium
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