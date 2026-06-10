Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada va debuta joi, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud, care va avea loc la Ciudad de Mexico, în Grupa A.

Nu mai puțin de 48 de echipe participă la ediția din acest an a competiției (11 iunie-19 iulie), repartizate în 12 grupe a câte patru echipe și care vor disputa 104 meciuri, pe 16 stadioane, 11 în SUA, trei în Mexic și două în Canada.

Finala este programată pe 19 iulie, în New Jersey.

Programul meciurilor în ordine cronologică (ora României):