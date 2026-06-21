Selecţionata Curacao, debutantă la Cupa Mondială de fotbal, a obţinut primul său punct, după ce a terminat la egalitate cu Ecuadorul, 0-0, sâmbătă, pe Kansas City Stadium, în Grupa E a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Micuţa Curacao a scris istorie, după ce debutase cu o înfrângere catastrofală, 1-7 cu Germania.

Filmul meciului Ecuador - Curacao 0-0

În faţa Ecuadorului, care venea după un eşec dramatic cu Cote d'Ivoire (0-1), Blue Wave a evoluat curajos, s-a apărat aglomerat şi a lăsat puţine spaţii, încercând, de oricâte ori a avut ocazia, să dea lovitura pe contraatac.

Sud-americanii au dominat autoritar jocul, au tras mult la poartă, dar s-au lovit de propria lipsă de inspiraţie şi de un portar Eloy Room în mare formă.

Valencia (3) a scăpat singur cu Room, dar acesta a apărat, apoi a respins şi şutul lui Yeboah (12). Vite (14) a fost imprecis, iar Room s-a remarcat la mingile trimise de Valencia (20), Plata (28) sau Yeboah (42).

Presiunea pusă de ''La Tri'' s-a accentuat în repriza secundă, în care Moises Caicedo (50), Plata (59), Valencia (61, 65), Angulo (72) nu l-au putut învinge pe portarul de 37 de ani.

Room a fost providenţial, cu trei intervenţii consecutive în min. 66, la Rodriguez, Valencia şi Pacho. Hincapie a fost imprecis din careul mic (74), Room a respins şutul lui Vite (80), Valencia a ratat şi el din 6 metri (84), iar Preciado a trimis un şut-centrare care a lovit bara (90).

Galindez (60) a salvat la cealaltă parte echipa sa de la înfrângere, apărând şuturile lui L. Bacuna, Comenencia şi Locadia. Portarul ecuadorian s-a remarcat şi la şutul lui J. Bacuna (74).

Curacao și Ecuador păstrează șanse de calificare în 16-imi

Ecuadorul, imitând Turcia la acest Mondial, a încheiat meciul cu 28 de şuturi la poartă (10 pentru Curacao) şi 15 pe poartă (3 pentru Blue Wave), însă niciun gol.

Ambele echipe păstrează şanse de merge mai departe, dar Ecuadorul va juca ultimul său meci din grupă contra Germaniei, pe 25 iunie, iar Curacao va înfrunta şi ea o echipă solidă, Cote d'Ivoire (25 iunie).

Caseta meciului Ecuador - Curacao 0-0

Ecuador - Curacao 0-0

Kansas City, Kansas City Stadium: 68.598 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa E

Au evoluat echipele:

Ecuador: 1. Hernan Galindez - 21. Alan Franco (17. Angelo Preciado, 82), 6. Willian Pacho, 3. Piero Hincapie - 5. Jordy Alcivar (11. Kevin Rodriguez, 46) - 9. John Yeboah (16. Jordy Caicedo, 89), 23. Moises Caicedo, 15. Pedro Vite, 7. Pervis Estupinan (20. Nilson Angulo, 71) - 19. Gonzalo Plata, 13. Enner Valencia (căpitan). Selecţioner: Sebastian Beccacece.

Rezerve neutilizate: 12. Moises Ramirez, 22. Gonzalo Valle - 2. Felix Torres, 4. Joel Ordonez, 25. Jackson Porozo, 26. Yaimar Medina, 8. Anthony Valencia, 10. Kendry Paez, 14. Alan Minda, 18. Denil Castillo, 24. Jeremy Arevalo.

Curacao: 1. Eloy Room - 20. Joshua Brenet, 3. Jurien Gaari, 18. Armando Obispo, 5. Sherel Floranus, 24. Deveron Fonville (4. Roshon van Eijma, 76) - 8. Livano Comenencia (6. Godfried Roemeratoe, 83), 10. Leandro Bacuna (căpitan), 21. Tahith Chong (16. Jearl Margaritha, 76) - 9. Juergen Locadia (19. Gervane Kastaneer, 83), 7. Juninho Bacuna (14. Kenji Gorre, 76). Selecţioner: Dick Advocaat.

Rezerve neutilizate: 25. Tyrick Bodak, 26. Trevor Doornbusch - 2. Shurandy Sambo, 23. Riechedly Bazoer, 15. Arjany Martha, 22. Kevin Felida, 11. Jeremy Antonisse, 12. Sontje Hansen, 13. Tyrese Noslin, 17. Brandley Kuwas.

Arbitru: Ma Ning (China); arbitri asistenţi: Zhou Fei (China), Saud Al-Maqaleh (Qatar); al patrulea oficial: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Noua Zeelandă); arbitru asistent de rezervă: Isaac Trevis (Noua Zeelandă)

Arbitru video: Fu Ming (China); arbitri asistenţi video: Marco Di Bello (Italia), Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Cartonaşe galbene: Alcivar (38), L. Bacuna (39), J. Bacuna (53), Comenencia (56), Gaari (75), Kastaneer (90+1). Agerpres