FOTO Norvegia - Senegal 3-2 | Erling Haaland și-a arătat din nou clasa. Ce a reușit atacantul nordicilor

Norvegia - Senegal 3-2 | Erling Haaland și-a arătat din nou clasa. Ce a reușit atacantul nordicilor CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Haaland, on fire! Norvegia s-a calificat în 16-imile CM 2026.

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Norvegia - Senegal 3-2. Haaland, dublă

Scandinavii s-au impus meritat, prin golurile marcate de Marcus Holmgren Pedersen (43) și Erling Haaland (48, 58), fiind echipa mai bună, chiar dacă africanii, pentru care a punctat Ismaila Sarr (53, 90+3), au avut o posesie mai bună, 56%-34% (10% in contest).

Norvegienii au fost mai direcți în abordare și au avut prima ocazie de gol după trei minute, prin fundașul Ajer, a cărui lovitură de cap din 6 metri, după corner, a fost respinsă de portarul Mendy.

Odegaard (37), proaspăt campion al Angliei cu Arsenal, a fost servit foarte bine de Haaland, dar a ratat singur cu Mendy. În min. 43, fundașul Holmgren Pedersen, intrat în locul lui Ryerson (accidentat), a deschis scorul cu un șut la colțul scurt, cu toată opoziția lui Mendy, după o respingere greșită a lui Koulibaly.

Nordicii puteau intra cu un avantaj mai mare la cabine, dar Haaland a trimis în bară după o gafă a portarului Mendy, iar apoi atacantul lui Manchester City și-a mai încercat o dată șansa, dar Mendy a reținut lovitura sa de cap (45+4).''Leii din Teranga'', campionii Africii (pe teren), au avut în prima parte doar șuturi care nu și-au atins ținta, prin Jackson (27), Gana Gueye (39) sau Camara (41).

Norvegia - Senegal 3-2, în imagini

Foto: Imago

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Norvegia s-a desprins imediat după pauză, prin Haaland (48), care a fost lansat perfect de Odegaard.Africanii au replicat prin Jackson (52), dar Nyland a reținut mingea expediată cu capul de atacantul lui Bayern Munchen.

Un minut mai târziu, Ismaila Sarr din cădere, după pasa lui Mane, readucea speranța în tabăra echipei lui Pape Thiaw.Haaland a realizat dubla (58), marcând simplu de la 8 metri, din centrarea lui Berg. Atacantul lui City a ajuns la 59 de goluri marcate în 52 de selecții.

În min. 75 s-a produs o intervenție controversată a lui Moeller Wolfe la Gana Gueye în careu norvegian, dar arbitrul nu a acordat nimic.Finalul a fost incandescent, Bobb (90) ratând golul după ce șutul său de la de la 12 metri a fost respins de Pathe Ciss.

Senegalul a marcat din nou prin Ismaila Sarr (90+3), din pasa lui Jackson, iar apoi a forțat egalarea, dar același Ismaila Sarr (90+9) a trimis peste poartă cu capul din 4 metri la ultima șansă a ''leilor''.Senegalul păstrează șanse de a se califica mai departe de pe locul al treilea din grupă, dar trebuie să învingă Irakul în ultima partidă (26 iunie). Norvegia, în schimb, se va bate pentru câștigarea grupei cu Franța, în aceeași zi.

Norvegia - Senegal 3-2 (1-0)

Au marcat: Marcus Holmgren Pedersen (43), Erling Haaland (48, 58), respectiv Ismaila Sarr (53, 90+3).East Rutherford, New York/New Jersey Stadium: 80.663 spectatoriCupa Mondială 2026 - Grupa I

Au evoluat echipele:

Norvegia: 1. Orjan Nyland - 26. Julian Ryerson (16. Marcus Holmgren Pedersen, 12), 3. Kristoffer Ajer, 17. Torbjoern Heggem (4. Leo Ostigard, 84), 5. David Moeller Wolfe - 10. Martin Odegaard (căpitan), 8. Sander Berge, 14. Fredrik Aursnes (6. Patrick Berg, 46) - 7. Alexander Soerloth (22. Oscar Bobb, 84), 9. Erling Haaland, 20. Antonio Nusa (21. Andreas Schjelderup, 71).

Selecționer: Stale Solbakken.Rezerve neutilizate: 12. Sander Tangvik, 13. Egil Selvik - 15. Fredrik Andre Bjoerkan, 24. Sondre Langas, 25. Henrik Falchener, 2. Morten Thorsby, 18. Kristian Thorstvedt, 19. Thelonious Aagaard, 23. Jens Petter Hauge, 11. Joergen Strand Larsen.

Senegal: 16. Edouard Mendy (23. Mory Diaw, 63) - 15. Krepin Diatta, 3. Kalidou Koulibaly (căpitan; 17. Pape Matar Sarr, 72), 19. Moussa Niakhate, 25. El Hadji Malick Diouf (14. Ismail Jakobs, 54) - 8. Lamine Camara (6. Pathe Ciss, 63), 5. Idrissa Gana Gueye, 26. Pape Gueye (20. Ibrahim Mbaye, 54) - 18. Ismaila Sarr, 11. Nicolas Jackson, 10. Sadio Mane.

Selecționer: Pape Thiaw.Rezerve neutilizate: 1. Yehvann Diouf - 2. Mamadou Sarr, 4. Abdoulaye Seck, 24. Antoine Mendy, 21. Habib Diarra, 22. Bara Sapoko Ndiaye, 7. Assane Diao, 9. Bamba Dieng, 12. Cherif Ndiaye, 13. Iliman Ndiaye.

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