LIVE TEXT Spania - Capul Verde, de la 19:00. Scapă sau nu Joao Paulo de la FCSB de Lamine Yamal?

Spania - Capul Verde, de la 19:00. Scapă sau nu Joao Paulo de la FCSB de Lamine Yamal? CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final CM 2026 se joacă în SUA, Canada și Mexic.

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Spania - Capul Verde

Campioana europeană Spania intră în competiţie luni la Campionatul Mondial, unde va întâlni în meciul de debut naţionala Capului Verde, în grupa H, de la ora 19.00.

La Capul Verde se află în lot și Joao Paulo, polivalentul jucător legitimat la FCSB.

Yamal nu va juca titular împotriva Capului Verde, a anunţat selecţionerul Spaniei

Lamine Yamal, care şi-a revenit la timp după o accidentare la coapsă, este apt, dar nu va fi titular în meciul de debut de luni la Cupa Mondială de fotbal împotriva naţionalei Capului Verde, a anunţat, duminică, selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, citat de AFP.

"Cea mai bună veste este că Lamine este în formă maximă, s-a pregătit foarte bine şi se antrenează foarte bine, la fel ca Nico (Williams) şi Victor (Munoz). Este disponibil, chiar dacă nu va fi titular în meci, dar vom vedea cum vor decurge lucrurile”, a spus De la Fuente.

"El este pregătit să joace mâine fără nicio problemă. Nu pentru 90 de minute, dar să intre la un moment dat, este în formă perfectă pentru a juca câteva minute. Dacă nu ar fi aşa, nici măcar nu ar fi pe bancă", a adăugat selecţionerul, citat de Agerpres, ca răspuns la o a doua întrebare referitoare la vedeta sa de 18 ani, care nu a mai jucat din 22 aprilie.

Când a fost întrebat despre statutul Spaniei de favorită, antrenorul nu a vrut să răspundă direct:

"Ce înseamnă asta în sport? Te plasează printre potenţialii pretendenţi, dar doar unul poate câştiga... Acord importanţă acestui lucru pentru că aduce un omagiu parcursului excepţional al anumitor jucători. Nu am văzut niciodată o Cupă Mondială cu atât de mulţi candidaţi cu adevărat capabili să o câştige", adăugând însă că "La Roja" are "cel mai bun mijloc de teren din lume".

Spania, Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay în Grupa H

Luni, Spania îşi începe campania la Cupa Mondială 2026 la Atlanta împotriva Capului Verde.

"Primul meci ajută la creşterea încrederii. Este important mental, pentru că turneul este foarte lung, aşa că este bine să câştigi încredere", a declarat Alex Baena mai devreme în cursul zilei la Universitatea Kennesaw (Atlanta), unde selecţionata "La Roja" a susţinut ultima sesiune completă de antrenament înainte de meciul de luni.

Spania va mai juca în Grupa H cu Arabia Saudită (21 iunie) şi cu Uruguay (27 iunie).

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