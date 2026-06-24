Columbia și-a asigurat calificarea în 16-imile Cupei Mondiale 2026 după victoria obținută împotriva selecționatei din Republica Democratică Congo, scor 1-0, în etapa a doua a Grupei K.
Sud-americanii au ajuns la maximum de puncte după primele două meciuri și nu mai pot rata prezența în faza eliminatorie a competiției găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic.
Columbia, a șaptea echipă calificată în 16-imile Cupei Mondiale
Unicul gol al partidei a fost marcat de Daniel Munoz, în minutul 76. Fundașul columbian a profitat de o deviere și l-a învins pe Lionel Mpasi.
În debutul turneului, Columbia învinsese Uzbekistanul cu 3-1. În ultima rundă a grupei, sud-americanii vor întâlni Portugalia.
De partea cealaltă, RD Congo va juca împotriva Uzbekistanului și are nevoie de victorie pentru a mai spera la calificarea în faza eliminatorie.
Echipele calificate până acum în 16-imile Cupei Mondiale sunt:
- Mexic
- Statele Unite
- Germania
- Argentina
- Franța
- Norvegia
- Columbia