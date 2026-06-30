Franța și Suedia se înfruntă de la ora 00:00, iar partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Franța - Suedia, de la miezul nopții, pentru un loc în „optimile” CM 2026

Franța a ajuns în fazele eliminatorii după un parcurs impecabil în grupe, cu trei victorii din trei meciuri, în timp ce Suedia s-a calificat de pe locul al treilea în Grupa F.

Miza este un loc în optimile de finală, unde câștigătoarea va întâlni Paraguay, echipa care a eliminat surprinzător Germania la loviturile de departajare.

Echipele probabile:

Franța (4-2-3-1): Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappe

Selecționer: Didier Deschamps

Suedia (3-4-3): Zetterström - Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsoon - Bernhardsson, Ayari, Karlström, Stroud - Elanga, Gyökeres, Isak