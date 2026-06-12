Canadienii participă pentru a doua oară consecutiv la un Campionat Mondial și speră să obțină primele puncte din istorie la turneul final. La ediția din 2022, reprezentativa nord-americană a pierdut toate cele trei meciuri din grupă.

Canada - Bosnia, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00

Echipa pregătită de Jesse Marsch vine fără cel mai important jucător al său, Alphonso Davies, accidentat. În atac, speranțele gazdelor se leagă de Jonathan David și Cyle Larin.

De partea cealaltă, Bosnia revine la Cupa Mondială după 12 ani. Naționala condusă de Sergej Barbarez a obținut calificarea prin baraj, după ce a eliminat Țara Galilor și Italia la loviturile de departajare.

Bosniacii au și ei probleme de lot. Edin Dzeko și Haris Tabakovic acuză probleme medicale și au șanse reduse să fie titulari la debutul în competiție.