Nemaivăzut în istoria fotbalului! Ce s-a întâmplat în prima repriză din Germania - Paraguay

Germania - Paraguay 1-1 (3-4 d.l.d.). In-cre-di-bil! Nemții, eliminați în 16-imile de finală după un final dramatic

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Maroc s-a calificat în optimile Campionatului Mondial organizat de SUA, Canada și Mexic, după ce a învins-o pe Olanda la loviturile de departajare, scor 3-2, după 1-1 în 120 de minute.

Olanda - Maroc, trimis în prelungiri în minutul 90+1

Olanda a deschis scorul în minutul 72 prin Cody Gakpo, care a transformat din interiorul careului advers pasa decisivă livrată din cădere de către Crysencio Summerville.

Maroc a trimis meciul în prelungiri în minutul 90+1, când Issa Diop a transformat cu o lovitură de cap, de lângă Virgil Van Dijk, centrarea lui Chemsdine Talbi (introdus pe teren în minutul 87).

De la punctul cu var au marcat pentru Olanda Teun Koopmeiners și Wout Weghorst, iar pentru Maroc au punctat Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi și Ismael Saibari. Au ratat pentru africani Neil El Aynaoui și Achraf Hakimi, iar pentru europeni Justin Kluivert, Quinten Timber și Crysencio Summerville.

Maroc versus gazda Canada în optimi

Maroc va înfrunta, în optimile Campionatului Mondial, Canada, care s-a impus cu 1-0 în fața Africii de Sud. Este prima optime de finală confirmată oficial.

Până acum, din șaisprezecimi s-au mai disputat Brazilia - Japonia 2-1 și Germania - Paraguay 1-1 (3-4 d.l.d). Mai sunt programate, în aceeași fază a competiției, Franța - Suedia, Portugalia - Croația, Spania - Austria, SUA - Bosnia, Belgia - Senegal, Coasta de Fildeș - Norvegia, Mexic - Ecuador, Anglia - RD Congo, Argentina - Capul Verde, Australia - Egipt, Elveția - Algeria, Columbia - Ghana.

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