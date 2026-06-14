Selecţionata Scoţiei a învins Haiti cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, pe Boston Stadium, în primul său meci din Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

John McGinn, omul decisiv al scoțienilor

Scoţienii s-au impus prin golul lui John McGinn (28) (foto) şi conduc în grupă după meciurile din prima etapă.

Scoţia a jucat bine în prima repriză şi au înscris, iar haitienii au atacat mai mult după pauză, după un meci de luptă.

Britanicii au creat pericol în min. 3, prin Doak, cu un şut din marginea careului.

McTominay (17) a şutat în bară de la 16 metri, iar McGinn, căpitanul echipei Aston Villa, a deschis scorul cu un şut din marginea careului, deviat de Bellegarde, după ce portarul Johny Placide a respins reluarea lui Adams (28).

''Les Grenadiers'' au avut o singură ocazie notabilă în prima repriză, la şutul lui Providence (34), respins de Gunn.

În partea secundă, McGinn (73) a şutat pe lângă poartă din careu.

Haiti, ratări pe bandă rulantă pe final

Haitienii au dominat ultima parte a meciului şi a forţat egalarea, dar Pierrot, coleg cu Valentin Mihăilă la Rizespor, a trimis cu capul de la 7 metri, puţin alături de poartă (85), iar apoi a reluat din voleu (90+4), iar Gunn a reţinut mingea.

Scoţia a revenit cu dreptul la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani.

Haiti joacă pentru a doua oară la Cupa Mondială, după 52 de ani.

Scoţia va juca pe 20 iunie contra Marocului, iar pe 25 iunie împotriva Braziliei. Haiti va întâlni Brazilia pe 20 iunie şi Marocul pe 25 iunie.

Caseta meciului Haiti - Scoţia 0-1

A marcat: John McGinn (28).

Boston, Boston Stadium: 64.146 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa C

Au evoluat echipele:

Haiti: 1. Johny Placide (căpitan) - 2. Carlens Arcus, 4. Ricardo Ade, 5. Hannes Delcroix, 8. Martin Experience - 11. Louicius Deedson (21. Josue Casimir, 61), 10. Jean-Ricner Bellegarde, 17. Danley Jean Jacques, 15. Ruben Providence (19. Yassin Fortune, 85) - 18. Wilson Isidor (16. Lenny Joseph, 75), 20. Frantzdy Pierrot. Selecţioner: Sebastien Migne.

Rezerve neutilizate: 12. Alexandre Jr Pierre, 23. Josue Duverger - 3. Keeto Thermoncy, 13. Markhus Lacroix, 22. Jean-Kevin Duverne, 24. Wilguens Paugain, 6. Carl Sainte, 14. Garven Metusala, 25. Dominique Simon, 26. Woodensky Pierre, 7. Derrick Etienne Jr, 9. Duckens Nazon.

Scoţia: 1. Angus Gunn - 2. Aaron Hickey (22. Nathan Patterson, 75), 5. Grant Hanley, 13. Jack Hendry, 3. Andrew Robertson (căpitan) - 17. Ben Gannon-Doak (11. Ryan Christie, 75), 4. Scott McTominay, 19. Lewis Ferguson, 7. John McGinn (25. Findlay Curtis, 82) - 20. Lawrence Shankland (23. Kenneth McLean, 82), 10. Che Adams (9. Lyndon Dykes, 75). Selecţioner: Steve Clarke.

Rezerve neutilizate: 12. Liam Kelly, 21. Craig Gordon - 6. Kieran Tierney, 15. John Souttar, 16. Dominic Hyam, 24. Anthony Ralston, 26. Scott McKenna, 8. Tyler Fletcher, 14. Ross Stewart, 18. George Hirst.

Arbitru: Mustapha Ghorbal; arbitri asistenţi: Mokrane Gourari, Abbas Akram Zerhouni (toţi din Algeria); al patrulea oficial: Alejandro Hernandez Hernandez (Spania); arbitru asistent de rezervă: Jose Enrique Naranjo (Spania)

Arbitru video: Abdallah Al-Shehri (Arabia Saudită); arbitri asistenţi: Mohammed Obaid Khadim (EAU), Fedayi San (Elveţia)

Cartonaşe galbene: Bellegarde (39), Hickey (46), Curtis (90+1), McLean (90+5). Agerpres