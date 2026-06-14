Australia a învins surprinzător Turcia cu 2-0 pe stadionul BC Place Vancouver, în Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal 2026 din Canada, Statele Unite ale Americii şi Mexic.

Meciul s-a disputat sâmbătă seara la canadieni, adică duminică dimineața la europeni.

Nestory Irankunda și Connor Metcalfe au marcat pentru australieni

Echipa de la antipozi a deschis scorul prin Nestory Irankunda (27), lansat pe contraatac de Paul Okon-Engstler.

Turcia a avut o bară (30), la şutul lui Abdulkerim Bardakci de la distanţă, deviat de portarul Patrick Beach.

Apoi, în a doua repriză, Connor Metcalfe (foto) a dat lovitura, marcând pentru 2-0 în minutul 75.

Turcia este echipa care a eliminat România din drumul spre Mondial, după 1-0 în semifinala barajului de calificare la CM 2026.

SUA - Paraguay 4-1 în primul meci din grupă

Sâmbătă dimineață, de la ora 04:00, a avut loc meciul Statele Unite ale Americii - Paraguay, în grupa D, pe stadionul ”SoFi” din Inglewood, California.

La capătul celor 90 de minute, SUA - Paraguay s-a încheiat 4-1.

Gazdele au deschis scorul în minutul 7 al meciului, după autogolul paraguayanului Damian Bobadilla. În minutul 28, Folarin Balogun a dus scorul la 2-0, însă reușita sa a fost invalidată după ce VAR-ul a intervenit și a depistat un ofsaid în construcția fazei.

Americanii au majorat în cele din urmă diferența în minutul 31 prin Balogun, care și-a mai trecut în cont o reușită înainte de fluierul final al primei reprize în minutul 45+5.

În actul secund, Paraguay a înscris în minutul 73, prin Mauricio, din pasa lui Julio Enciso. Confruntarea din Inglewood s-a încheiat însă 4-1 pentru SUA, după ce Giovanni Reyna l-a învins pe Orlando Gill în minutul 90+8.