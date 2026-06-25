Selecţionata Braziliei a câştigat Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Scoţiei cu scorul de 3-0 (2-0), miercuri, pe Miami Stadium, la turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Selecao s-a impus fără probleme, prin golurile marcate de Vinicius Junior (7, 45+3) şi Matheus Cunha (60), iar scorul putea fi şi mai mare.

Filmul meciului Scoția - Brazilia 0-3

Echipa lui Ancelotti a deschis scorul destul de repede, prin Vinicius Junior, care a profitat de o minge pierdută de McKenna în faţa lui Rayan (7).

Brazilia a controlat jocul şi Cunha (12) a şutat peste poartă din marginea careului.

Vinicius a mai înscris o dată după o gafă scoţiană, recuperând mingea din picioarele lui Hendry (22), dar arbitrajul video a fost indulgent cu scoţienii şi a decis că starul lui Real Madrid a faultat.

Într-o repriză în care scoţienii nu au avut şut pe poartă, Rayan a tras pe lângă ţintă (38), Patterson a respins din faţa porţii goale reluarea lui Cunha (45), iar Vinicius Junior a realizat dubla (45+3), cu capul, din centrarea lui Bruno Guimaraes.

Sud-americanii mai puteau marca o dată, dar Gunn a respins şutul lui Rayan (45+6).

Cvintupla campioană mondială a avut multe ocazii şi în partea secundă, însă Vinicius a ratat singur cu Gunn (51), nu l-a putut învinge pe goalkeeper-ul scoţian nici câteva minute mai târziu (54) sau pe final (79, 81).

Matheus Cunha a marcat al treilea gol al echipei auriverde (60), după o pasă de la Bruno Guimaraes.

Scoţienii au fost mai incisivi, iar McTominay a fost vârful lor de lance, chiar dacă nu a reuşit să înscrie. Vedeta lui Napoli a avut ocazii în min. 49, 64 şi 90+6, dar de fiecare dată Alisson a fost la post. Portarul lui Liverpool nu a fost surprins nici de Ferguson, care a executat bine o lovitură liberă din unghi (64).

Neymar a jucat ultimul sfert de oră al partidei

Un moment special s-a petrecut în min. 76, când starul Neymar a fost introdus pe teren.

Pentru Neymar, care nu mai jucase la naţionala Braziliei din octombrie 2023, a fost al 129-lea meci pentru Selecao, el fiind golgheterul all-time (79 goluri).

Brazilia a devenit cu acest prilej echipa cu cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială (244), urmată de Germania (241).

Totodată, Brazilia este prima echipă cu 50 de meciuri fără gol primit la Cupa Mondială, urmată de Germania (41) şi Anglia (37). Portarii brazilieni cu cele mai multe meciuri fără gol încasat sunt Leao (8), Taffarel (8), Gilmar şi Alisson (7) etc.

În şaisprezecimile de finală, Brazilia va întâlni echipa de pe locul secund din Grupa F (care ar putea fi Olanda, Japonia sau Suedia).

Cu doar trei puncte, Scoţia păstrează şansele sale fi printre cele mai bune echipe de pe locul al treilea şi de a prinde un loc în faza următoare, dar va mai avea de aşteptat.

Caseta meciului Scoția - Brazilia 0-3

Scoţia - Brazilia 0-3 (0-2)

Au marcat: Vinicius Junior (7, 45+3), Matheus Cunha (60).

Miami, Miami Stadium: 64.478 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa C

Au evoluat echipele:

Scoţia: 1. Angus Gunn - 22. Nathan Patterson (24. Anthony Ralston, 41), 26. Scott McKenna, 13. Jack Hendry, 3. Andrew Robertson (căpitan; 6. Kieran Tierney, 46) - 19. Lewis Ferguson, 7. John McGinn (25. Findlay Curtis, 90+1) - 17. Ben Gannon-Doak (11. Ryan Christie, 81), 4. Scott McTominay, 23. Kenneth McLean - 20. Lawrence Shankland (10. Che Adams, 90+1). Selecţioner: Steve Clarke.

Rezerve neutilizate: 12. Liam Kelly, 21. Craig Gordon - 2. Aaron Hickey, 5. Grant Hanley, 15. John Souttar, 16. Dominic Hyam, 8. Tyler Fletcher, 9. Lyndon Dykes, 14. Ross Stewart, 18. George Hirst.

Brazilia: 1. Alisson Becker - 13. Danilo, 4. Marquinhos (căpitan), 3. Gabriel Magalhaes, 16. Douglas Santos (6. Alex Sandro, 82) - 8. Bruno Guimaraes, 5. Casemiro (17. Fabinho, 66), 20. Lucas Paqueta (22. Gabriel Martinelli, 66) - 26. Rayan (19. Endrick, 82), 9. Matheus Cunha (10. Neymar, 76), 7. Vinicius Junior. Selecţioner: Carlo Ancelotti.

Rezerve neutilizate: 12. Weverton, 23. Ederson - 14. Gleison, 15. Leo Pereira, 24. Roger Ibanez, 2. Ederson Silva, 18. Danilo Santos, 21. Luiz Henrique, 25. Igor Thiago.

Arbitru: Cesar Ramos; arbitri asistenţi: Alberto Morin, Marco Bisguerra (toţi din Mexic); al patrulea oficial: Espen Eskas (Norvegia); arbitru asistent de rezervă: Jan Erik Engan (Norvegia)

Arbitru video: Guillermo Pacheco (Mexic); arbitri asistenţi video: Abdullah Alshehri (Arabia Saudită), Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Cartonaşe galbene: Fabinho (82), Christie (89). Agerpres