Selecţionata Canadei a obţinut prima sa victorie din istoria participărilor la Cupa Mondială de fotbal, 6-0 (3-0) cu echipa Qatarului, joi, pe stadionul BC Place Vancouver, în Grupa B a turneului final din Canada, Statele Unite şi Mexic.

Canada - Qatar 6-0, cu hat-trick Jonathan David și doi eliminați de la învinși

Cu acest succes, Canada şi-a asigurat, indubitabil, calificarea în şaisprezecimile de finală.

Cyle Larin (16), Jonathan David (29, 45+3, 90+2), Nathan-Dylan Saliba (64) şi Mohamed Manai (autogol, 75) au marcat pentru nord-americani, în condiţiile în care Qatarul a avut doi jucători eliminaţi.

Campioana Asiei a început promiţător, în ofensivă, dar Edmilson Junior a ratat voleul din faţa porţii.

Gazdele au avut prima ocazie prin Jonathan David (7), un voleu de la 8 metri, la colţul scurt, respins de portar.

Cyle Larin (16) a deschis scorul după ce a reluat în plasă mingea respinsă de portar la şutul lui David. Atacantul lui Juventus a majorat diferenţa (29), cu un voleu la colţul scurt de la 12 metri, după un ricoşeu dintr-un adversar la şutul lui Buchanan.

În min. 31, Qatarul a rămas în zece oameni, după eliminarea lui Homam Ahmed pentru fault în postură de ultim apărător la Buchanan. Iniţial se acordase penalty şi cartonaş galben, dar arbitrul a revenit la sesizarea VAR.

Canadienii au mai avut ocazii prin Ali Ahmed (35) şi Buchanan (38), la care Afif a respins de pe linia porţii, iar Khouki (45+2) a respins din faţa porţii mingea recentrată de Buchanan. David a reluat în plasă (45+3) după ce portarul Abunada a respins mingea trimisă cu capul de Larin, stabilind scorul pauzei.

Ismael Kone s-a accidentat grav și a fost scos pe targă

Debutul reprizei secunde a adus moment dramatice: Ismael Kone a suferit o fractură la piciorul stâng la o contră cu Madibo, acesta fiind eliminat (54). Kone a primit îngrijiri medicale mai multe minute pe teren, înconjurat de membrii echipei Canadei, iar în cele din urmă a fost evacuat pe targă, dar a ieşit din stadion salutând publicul.

În locul său a intrat Nathan-Dylan Saliba, care a înscris din lovitură liberă de la 20 de metri (64) şi apoi i-a dedicat golul jucătorului lui Sassuolo.

Cu Qatarul în nouă jucători, meciul a avut sens unic, atacurile canadienilor curgând în valuri. Echipa antrenată de Jesse Marsch a mai marcat de două ori, autogolul lui Manai (75), care a trimis în propria poartă, în încercarea de a degaja, la şutul lui Shaffelburg, şi reuşita lui Jonathan David (90+2), cu un şut din 8 metri, după o minge trimisă de Saliba.

Jonathan David este primul jucător care înscrie un hat-trick la Cupa Mondială pe teren propriu, de la englezul Geoff Hurst în finala din 1966.

Canada a pierdut doar unul din ultimele sale 19 meciuri (9 victorii, 9 egaluri).

După 1-1 cu Bosnia-Herţegovina, Canada e liderul grupei şi va juca ultimul meci contra Elveţiei, pentru primul loc (24 iunie). Qatarul, paradoxal, rămâne în cursă pentru şaisprezecimi după egalul surprinzător cu Elveţia din primul meci (1-1), dar are nevoie de o victorie cu Bosnia-Herţegovina (24 iunie).

Caseta meciului Canada - Qatar 6-0

Canada - Qatar 6-0 (3-0)

Au marcat: Cyle Larin (16), Jonathan David (29, 45+3, 90+2), Nathan-Dylan Saliba (64), Mohamed Manai (autogol, 75).

Vancouver, BC Place Vancouver: 52.497 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa B

Au evoluat echipele:

Canada: 16. Maxime Crepeau - 2. Alistair Johnston, 4. Luc De Fougerolles (14. Jacob Shaffelburg, 71), 13. Derek Cornelius (15. Moise Bombito, 46), 22. Richmond Laryea - 17. Tajon Buchanan (23. Niko Sigur, 83), 7. Stephen Eustaquio (căpitan), 8. Ismael Kone (25. Nathan-Dylan Saliba, 57), 20. Ali Ahmed (12. Tani Oluwaseyi, 71) - 10. Jonathan David, 9. Cyle Larin. Selecţioner: Jesse Marsch.

Rezerve neutilizate: 1. Dayne St. Clair, 18. Owen Goodman - 5. Joel Waterman, 19. Alphonso Davies, 6. Mathieu Choiniere, 11. Liam Millar, 21. Jonathan Osorio, 24. Promise David, 26. Jayden Nelson.

Qatar: 1. Mahmoud Abunada - 13. Ayoub Aloui, 2. Pedro Miguel, 16. Boualem Khoukhi (căpitan), 14. Homam Ahmed - 5. Jassem Gaber (26. Mohamed Manai, 46), 4. Gueye Issa Laye - 8. Edmilson Junior (20. Ahmed Fathy, 46; 3. Lucas Mendes, 87), 23. Assim Madibo, 11. Akram Afif (25. Alhashmi Alhussein, 59) - 15. Yusuf Abdurisag (18. Sultan Albrake, 40). Selecţioner: Julen Lopetegui.

Rezerve neutilizate: 21. Salah Zakaria, 22. Meshaal Barsham - 6. Abdelaziz Hatim, 12. Karim Boudiaf, 17. Ahmed Alganehi, 7. Ahmed Alaaeldin, 9. Mohammed Muntari, 10. Hasan Alhaydos, 19. Almoez Ali, 24. Tahsin Mohammed.

Arbitru: Christian Garay; arbitri asistenţi: Jose Retamal, Miguel Rocha (toţi din Chile); al patrulea oficial: Kevin Ortega (Peru); arbitru asistent de rezervă: Michael Orue (Peru)

Arbitru video: Juan Lara (Chile); arbitri asistenţi video: Rodolpho Toski (Brazilia), Nicolas Gallo (Columbia)

Cartonaşe galbene: Cornelius (9), Fathy (62).

Cartonaş roşu: Homam Ahmed (34), Madibo (54). Agerpres