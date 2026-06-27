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Egipt - Iran, meci contând pentru etapa a treia din faza grupelor Campionatului Mondial, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Egipt - Iran 1-1. Suspansul continuă pentru asiatici

Saber a deschis scorul în minutul 5 pentru africani, iar Rezaeian a egalat pentru asiatici în minutul 14.

Iran putea să egaleze în minutul 11, însă Taremi a ratat un penalty. Asiaticii puteau să scape de emoțiile calificării în minutul 90+3, însă reușita lui Khalilzadeh a fost anulată de var pe motiv de ofsaid.

Echipele de start la Egipt - Iran

Egipt (4-2-3-1): Shobeir - Hany, Abdelmonem, Rabia, Fatouh - Saber, Lasheen - Ziko, Salah, Ashour - Trezeguet

Shobeir - Hany, Abdelmonem, Rabia, Fatouh - Saber, Lasheen - Ziko, Salah, Ashour - Trezeguet Rezerve: El Shenawy, T. Alaa, Soliman, Abdelkarim, Adel, M. Attia, Dunga, Hafez, H. Hassan, Y. Ibrahim, Marmoush, Zizo

El Shenawy, T. Alaa, Soliman, Abdelkarim, Adel, M. Attia, Dunga, Hafez, H. Hassan, Y. Ibrahim, Marmoush, Zizo Selecționer: Hossam Hassan

Hossam Hassan



Iran (5-4-1): Beiranvand - Hardani, Kanaani, Khalizadeh, Nemati, Hajsafi - Razaeian, Ghoddos, Ezzatolahi, Torabi - Taremi

Beiranvand - Hardani, Kanaani, Khalizadeh, Nemati, Hajsafi - Razaeian, Ghoddos, Ezzatolahi, Torabi - Taremi Rezerve: Alipour, Cheshmi, Eckert, Eiri, Ghaedi, Hajsafi, Hardani, Hosseini, Hosseinzadeh, Jahanbakhsh, Moghanlou, Niazmand, Razzaghinia, Torabi, Yousefi.

Alipour, Cheshmi, Eckert, Eiri, Ghaedi, Hajsafi, Hardani, Hosseini, Hosseinzadeh, Jahanbakhsh, Moghanlou, Niazmand, Razzaghinia, Torabi, Yousefi. Selecționer: Amir Ghalenoei

Clasamentul Grupei G

În celălalt meci al Grupei G, Noua Zeelandă - Belgia s-a terminat 1-5. Așadar, clasamentul final arătă astfel: 1) Belgia - 5 puncte, 2) Egipt - 5 puncte, 3) Iran - 3 puncte și 4) Noua Zeelandă - un punct.

Belgia și Egipt s-au calificat în „16”-imi, unde pot fi însoțite de Iran de pe poziția a treia (cu șanse mari). Egipt se va lupta pentru un loc în optimi cu Australia. Belgia nu și-a aflat încă adversara.