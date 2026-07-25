Dinamo s-a impus cu 5-1 în fața Universității Craiova, într-un meci din runda a doua a Superligii. „Câinii” au marcat prin Soro (8'), Musi (29'), Pop (59'), Cîrjan (76') și Pascual (90+3'), în timp ce oltenii au înscris prin Nsimba (50').

Alex Pop, prima reacție de la Dinamo după 5-1 cu Craiova

Atacantul lui Dinamo a recunoscut că nimeni nu s-ar fi așteptat la un astfel de scor fluviu în favoarea lui „câinilor”.

Alex Pop a explicat că se simte foarte bine în sistemul cu doi actanți adoptat de antrenorul Nuno Campos și crede că echipa din Ștefan cel Mare putea înscrie chair de mai multe ori.

„Dacă ai fi întrebat înainte de meci, nu spunea nimeni scorul ăsta. O seară minunată pentru noi. Le mulțumim suporterilor pentru sprijin. Am dominat meciul de la cap la coadă, ne-am creat multe ocazii, putea fi mai mare scorul.

Diferența a fost că astăzi am băgat mingea în poartă. Și la Petrolul am avut 22 de șuturi, două-trei bare. Și la Petrolul am fi meritat cele trei puncte. Vreau să dedic golul familiei mele, soției mele. Mă simt foarte bine în sistemul ăsta, cu doi atacanți.

E mai ușor pentru noi, pentru atacanți, pentru că se împarte treaba la doi. Cred că ne acomodăm și vom arăta mai bine. De la meci la meci arătăm tot mai bine, am început treaba din cantonament și a fost greu la început, pentru că, timp de trei ani, echipa asta a fost construită pentru un sistem de joc, dar ne adaptăm”, a declarat Alex Pop, la Digi Sport.

Succesul în fața Universității Craiova reprezintă prima victorie a lui Dinamo în acest sezon, după dezamăgirea din prima etapă cu Petrolul, când echipa lui Nuno Campos a pierdut cu 0-1.