De cealaltă parte, RD Congo a încheiat pe poziția a treia în Grupa K, după remiza 1-1 cu Portugalia, victoria 3-1 în fața lui Uzbekistan și înfrângerea 0-1 din meciul cu Columbia.

Anglia s-a calificat de pe primul loc în Grupa L, după victoriile 4-2 în fața Croației și 2-0 cu Pana și a remizei 0-0 cu Ghana.

Partida Anglia - DR Congo, din „16-mile” Campionatului Mondial, va avea loc miercuri, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Thomas Tuchel: "Cu cât meciurile sunt mai importante, cu atât Anglia va juca mai bine"

Jude Bellingham a deschis scorul cu un voleu din apropiere, după care a expediat centrarea din care Harry Kane a înscris cu o lovitură de cap al 11-lea său gol la Cupa Mondială. Kane a devenit astfel cel mai bun marcator al Angliei la această competiţie, doborând recordul pe care îl împărţea cu Gary Lineker.

"Turneul începe din nou acum cu fazele eliminatorii", a declarat Tuchel într-o conferinţă de presă de după meci, citat de Agerpres. "Ne adunăm forţele şi energia şi construim pe ceea ce avem. Vom face un pas înainte. Cu cât meciurile sunt mai importante, cu atât vom juca mai bine."

Deşi era deja eliminată după ce pierduse primele două meciuri din grupă, Panama s-a dovedit a fi un adversar dificil pentru Anglia.

Echipa din America Centrală a avut unele dintre cele mai clare ocazii în prima parte a meciului şi a reprezentat o ameninţare constantă pe contraatac.

Tuchel a spus că este mulţumit de perseverenţa echipei sale în faţa solidului bloc defensiv al adversarei.

"Am făcut ce era necesar", a spus el. "A fost aşa cum ne aşteptam împotriva unui adversar dificil. Am fost singura echipă care a creat atâtea ocazii împotriva Panama."