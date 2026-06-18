Selecţionata Columbiei a învins formaţia Uzbekistanului, cu scorul de 3-1 (1-0), miercuri seara, pe Mexico City Stadium, într-un meci din Grupa K a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Mexic, Statele Unite şi Canada.

Filmul meciului Uzbekistan - Columbia 1-3

Sud-americanii au câştigat mai greu decât se aşteptau duelul cu o debutantă, prin golurile marcate de Daniel Munoz (40), Luis Diaz (65) şi Jaminton Campaz (90+9).

Echipa antrenată de Fabio Cannavaro a marcat primul său gol la Cupa Mondială, prin Abosbek Faizulaev (60), a jucat curajos, dar a plătit pentru o serie de naivităţi.

''Lupii albi'' au început bine jocul, dar în cele din urmă Columbia a reuşit să impună ritmul şi au apărut şi primele ocazii de gol. J. Arias (17) a şutat din marginea careului, dar mingea s-a dus în plasa laterală.

Luis Diaz (32), lansat de J. Arias, a şutat la colţul lung, dar mingea a lovit bara.

În min. 34, Abdukodir Husanov a intrat prin alunecare la Diaz în tuşă, lovind şi un cameraman, care a avut nevoie de ajutor.

''Los Cafeteros'' au deschis scorul în min. 40, prin Daniel Munoz, fundaşul lui Crystal Palace marcând după o pasă remarcabilă furnizată de Diaz.

Jocul a fost confuz în debutul reprizei secunde, dar uzbecii au arătat mai multă iniţiativă, iar în min. 60 a venit egalarea: Şomurodov a trimis din voleu, portarul Vargas a bâlbâit mingea, care a ricoşat din bară, iar Faizulaev a reluat simplu în plasă.

Echilibrul de pe tabelă nu a durat mult, pentru că Luis Diaz (65) a marcat pe contraatac, din pasa lui Puerta.

Jocul s-a desfăşurat pe contre pe final: Lerma (86) a şut în plasa laterală, Mozgovoi (90) a trimis cu efect pe lângă vinclu din careu, iar Vargas a reţinut mingea trimisă de Şomurodov (90+2).

Columbia a închis tabela (90+9), prin Campaz, cu capul, din centrarea perfectă a lui Cucho Hernandez, autorul moral al golului.

Asiaticii puteau să mai înscris o dată, prin Karimov (90+11), dar şutul său de la 25 de metri a lovit bara.

Acesta a fost al 23-lea meci al Columbiei la Cupa Mondială şi niciunul nu s-a încheiat cu 0-0.

Cu acest succes, Columbia este liderul grupei, urmând să joace în continuare cu RD Congo pe 24 iunie şi cu Portugalia pe 28 iunie.

Uzbekistanul va juca partida următoare pe 23 iunie, contra Portugaliei, iar ultimul meci din grupă va avea loc pe 28 iunie, împotriva RD Congo.

Caseta meciului Uzbekistan - Columbia 1-3

Uzbekistan - Columbia 1-3 (0-1)

Au marcat: Abosbek Faizulaev (60), respectiv Daniel Munoz (40), Luis Diaz (65), Jaminton Campaz (90+9).

Ciudad de Mexic, Mexico City Stadium: 80.824 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa K

Au evoluat echipele:

Uzbekistan: 1. Utkir Iusupov - 5. Rustamjon Aşurmatov (26. Jahonghir Urozov, 77), 2. Abdukodir Husanov, 18 . Abdula Abdulaev - 24. Behruzjon Karimov, 6. Akmal Mozgovoi, 7. Otabek Şukurov, 13. Şerzod Nasrulaev (4. Farruh Saifiev, 46) - 22. Abosbek Faizulaev (20. Azizbek Amonov, 77), 14. Eldor Şomurodov (căpitan; 21. Igor Sergheev, 90+3), 11. Oston Urunov (17. Dostonbek Hamdamov, 46). Selecţioner: Fabio Cannavaro.

Rezerve neutilizate: 12. Abduvahid Nematov, 16. Botirali Ergaşev - 3. Hojiakbar Alijonov, 15. Umarbek Eşmurodov, 25. Avazbek Ulmasaliev, 8. Jamşid Iskanderov, 9. Odiljon Xamrobekov, 10. Ruslanbek Jianov, 19. Azizjon Ganiev, 23. Şerzod Esanov.

Columbia: 12. Camilo Vargas - 2. Daniel Munoz, 23. Davinson Sanchez, 3. Jhon Lucumi, 17. Johan Mojica - 16. Jefferson Lerma, 14. Gustavo Puerta (6. Richard Rios, 80) - 11. Jhon Arias (5. Kevin Castano, 90+3), 10. James Rodriguez (căpitan; 21. Jaminton Campaz, 72), 7. Luis Diaz (26. Andres Gomez, 90+3) - 25. Luis Suarez (19. Cucho Hernandez, 80). Selecţioner: Nestor Gabriel Lorenzo.

Rezerve neutilizate: 1. David Ospina, 24. Alvaro Montero - 4. Santiago Arias, 13. Yerry Mina, 18. Willer Ditta, 22. Deiver Machado, 8. Jorge Carrascal, 15. Juan Portilla, 20. Juan Quintero, 9. Jhon Cordoba.

Arbitru: Anthony Taylor; arbitri asistenţi: Gary Beswick, Adam Nunn (toţi din Anglia); al patrulea oficial: Juan Calderon (Costa Rica); arbitru asistent de rezervă: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Arbitru video: Ivan Bebek (Croaţia); arbitri asistenţi video: Jarred Gillett (Anglia), Carlos Del Cerro Grande (Spania)

Cartonaşe galbene: Mojica (7), Husanov (34). Agerpres