”Câinii” au primit vizita oltenilor pe ”Arcul de Triumf”, în main event-ul etapei cu numărul doi din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Dinamo s-a impus cu 5-1, anihilând campioana României.

După meci, Pavel Badea, directorul Universității Craiova, a avut un discurs dur în care a evidențiat că așteptările erau altele și că nu a mai văzut echipa să practice un fotbal atât de modest.

Mai mult decât atât, oficialul oltenilor a ținut să puncteze și faptul că Filipe Coelho, ”principalul” din Bănie, ar fi trebuit să trateze altfel derbiul și să nu lase atât de mulți jucători să se odihnească.

Pavel Badea: ”Eu cred că Filipe Coelho nu a fost inspirat. Nu are de unde să știe că noi avem o adversitate mare față de Dinamo, de la juniori”

”Este o surpriză imensă, în sensul în care așteptările erau altele. O primă repriză groaznică. Nu am văzut de mult timp echipa să joace atât de slab. O echipă dezorganizată. Nu arătau ca echipa pe care o știam. Se pot întâmpla accidente. Să sperăm că la meciul cu Levski va arăta atitudine și caracter și se va califica. Dacă nu se va califica, vom intra într-o perioadă în care toți cei care așteptăm mai mult de la echipă vom fi dezamăgiți.

Este clar că am pierdut o luptă, nu războiul. Campionatul este lung. Avem posibilitatea să demonstrăm că suntem buni. Anul trecut Universitatea Cluj ne-a bătut cu un scor mare și ne-am revanșat.

O să așteptăm cu mare interes returul cu Dinamo ca să vedem dacă se va întâmpla ca anul trecut. Suntem triști. Eu sunt decepționat de jocul echipei și de decizia antrenorului de a schimba foarte mult din titulari.

Te expui riscului să nu mai fi omogen când schimbi jucători și să nu ai continuitate în rezultate. Asta a fost decizia antrenorului. Eu cred că n-a fost inspirat, mai ales contra lui Dinamo. El nu are de unde să știe că noi suntem de-o viață lui Dinamo și avem o adversitate mare față de ei de când jucăm la juniori.

Este un joc de fotbal. Este un scor mare pentru ceea ce s-a văzut în teren. Nu trebuie să uităm că am jucat în 10 mult timp. Schimbarea a mai mulți jucători din 11 le de bază a destabilizat exprimarea echipei. Miercuri trebuie să demonstrăm că a fost un accident, cum am demonstrat și sezonul trecut după ratarea calificării la Atena, meciul cu Cluj sau meciul cu Farul. Am mai trecut prin astfel de momente. Să sperăm că vom reuși după această înfrângere usturătoare.

Din nefericire, în această seară se confirmă că nu sunt transferuri bune. Și Sava și celălalt au fost depășiți de miza acestui joc. Au fost departe de ce se dorește de la ei. Sperăm că este un accident. Vor trebui să demonstreze că au valoare și merită să fie aici. Sunt departe”, a spus Pavel Badea, potrivit GSP.

Dinamo - Craiova 5-1

Alberto Soro a deschis scorul în minutul 8, iar Alexandru Musi a majorat diferența în minutul 29. Dinamo a avut un gol anulat în minutul 43, iar Universitatea Craiova a rămas în inferioritate numerică în minutul 45+6, când Badelj a fost eliminat în urma unui fault.

În actul secund, oltenii au început abrupt, au micșorat diferența în minutul 50, dar au pierdut controlul meciului ulterior. Pop a dus scorul la 3-1, Cătălin Cîrjan a făcut 4-1 în minutul 76, iar Pascual a închis tabela de marcaj la 5-1 în minutul 90+2.

Echipele de start în Dinamo - Craiova

Dinamo (4-2-2-2): Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Soro, Mărginean - Armstrong, Cîrjan - Al. Pop, Musi; Rezerve: Al. Roșca - Benavides, Opriș, Duțu, R. Radu, Cr. Mihai, Udosen, Al. Irimia, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko; Antrenor: Nuno Campos

Universitatea Craiova (3-4-3): Sava - Al. Crețu (cpt.), Stevanovic, Badelj - Teles, T. Băluță, Anzor, Webster - D. Matei, Nsimba, Etim; Rezerve: L. Popescu, Al. Maxim - Bancu, Mora, M. Rădulescu, Rus, Screciu, Heri Tavares, Cicâldău, Baiaram, Băsceanu, Elisor; Antrenor: Filipe Coelho