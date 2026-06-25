Selecţionata Marocului s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, de pe locul al doilea din Grupa C, după ce a învins Haiti cu scorul de 4-2 (2-2), miercuri, pe Atlanta Stadium, la turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Filmul meciului Maroc - Haiti 4-2

''Leii din Atlas'' au fost conduşi de două ori, prin autogolul portarului Yassine Bounou (10) şi golul lui Wilson Isidor (43), dar s-au impus cu 4-2, golurile fiind reuşite de Achraf Hakimi (39), Ismael Saibari (45+1), Soufiane Rahimi (78) şi Gessime Yassine (89).

Prima repriză a fost una nebună, marocanii fiind surprinşi de apetitul ofensiv al echipei caraibiene.

El Khannouss a avut prima ocazie a echipei antrenate de Ouahbi (6), dar portarul Placide a respins.

Bellegarde (8) a şutat peste poartă din lovitură liberă, dar câteva minute mai târziu Haiti a deschis scorul: Duverne a centrat în faţa porţii, Joseph a reluat cu câlcâiul, iar mingea a intrat în poartă din Bounou, astfel că FIFA a considerat că a fost autogol (10).

Africanii s-au dezmeticit din şoc şi au trecut la atac, iar ocaziile au început să curgă la poarta bravului Placide (38 ani), care a anunţat că acest este ultimul său meci la naţională.

El Kaabi (12) nu l-a putut învinge pe Placide, Saibari (13) a trimis peste poartă, iar Hakimi şi El Kaabi (30) nu au reuşit să înscrie nici ei.

Joseph (34), atacantul lui Ferencvaros, a şutat peste poartă din unghi, iar Saibari (35) a trimis şi el peste buturile lui Placide.

În min. 39, marocanii au egalat prin Hakimi, care a reluat în poartă de la un metru şutul lui El Khannouss respins de Placide.

Haitienii nu au renunţat şi au marcat din nou, un gol de senzaţie, prin Wilson Isidor (43), cu un şut de la 20 de metri.

Campioana Africii (la ''masa verde'') a egalat prin Saibari, care a reluat de la 15 metri centrarea lui Hakimi (45+1). Până la pauză, marocanii au mai ratat prin Brahim Diaz (45+3), El Khannouss (45+4) şi El Aynaoui (45+5).

Marocanii, clasaţi pe locul al patrulea în 2022, au fost mai atenţi în repriza secundă şi au reuşit să facă diferenţa, după ce selecţionerul a făcut câteva mutări inspirate.

El Khannouss (59) l-a încercat pe Placide cu un şut de la 20 de metri, iar Ade a fost aproape de autogol (65) la centrarea lui Saibari.

În min. 78, la un corner executat de Hakimi, Riad a deviat mingea la Rahimi, care a înscris cu un şut din întoarcere.

Placide s-a mai remarcat la lovitura liberă bătută de Hakimi (88), dar nu a mai avut ce face un minut mai târziu, când Arcus nu a reuşit să protejeze o minge care ieşea în aut de poartă, Rahimi a insistat şi a trimis în faţa porţii, de unde Gessime Yassine a închis conturile (89). Golul a fost validat de arbitrajul video ulterior.

Haiti, care a părăsit turneul final cu fruntea sus, a fost aproape şi de golul al treilea, dar Bounou a respins şutul lui Nazon din lovitură liberă (90+5).

Marocanii au încheiat pe locul secund în grupă, după Brazilia, astfel că vor juca în şaisprezecimi cu câştigătoarea Grupei F, din care fac parte Olanda, Japonia şi Suedia.

Caseta meciului Maroc - Haiti 4-2

Maroc - Haiti 4-2 (2-2)

Au marcat: Achraf Hakimi (39), Ismael Saibari (45+1), Soufiane Rahimi (78), Gessime Yassine (89), respectiv Yassine Bounou (10, autogol), Wilson Isidor (43).

Atlanta, Atlanta Stadium: 68.239 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa C

Au evoluat echipele:

Maroc: 1. Yassine Bounou - 2. Achraf Hakimi (căpitan), 25. Redouane Halhal, 18. Chadi Riad, 26. Anass Salah Eddine (3. Noussair Mazraoui, 83) - 4. Sofyan Amrabat, 24. Neil El Aynaoui (15. Samir El Mourabet, 83) - 10. Brahim Diaz (8. Azzeddine Ounahi, 70), 11. Ismael Saibari (9. Soufiane Rahimi, 70), 23. Bilal El Khannouss - 20. Ayoub El Kaabi (16. Gessime Yassine, 70). Selecţioner: Mohamed Ouahbi.

Rezerve neutilizate: 12. Monir El Kajoui, 22. Ahmed Tagnaouti - 5. Marwane Saadane, 13. Zakaria El Ouahdi, 14. Issa Diop, 19. Youssef Belammari, 6. Ayyoub Bouaddi, 7. Chemsdine Talbi, 17. Amine Sbai, 21. Ayoube Amaimouni.

Haiti: 1. Johny Placide (căpitan) - 22. Jean-Kevin Duverne (2. Carlens Arcus, 80), 4. Ricardo Ade, 5. Hannes Delcroix, 8. Martin Experience - 21. Josue Casimir, 10. Jean-Ricner Bellegarde, 17. Danley Jean Jacques (25. Dominique Simon, 80), 15. Ruben Providence (9. Duckens Nazon, 67) - 18. Wilson Isidor (11. Louicius Deedson, 67), 16. Lenny Joseph (20. Frantzdy Pierrot, 83). Selecţioner: Sebastien Migne.

Rezerve neutilizate: 12. Alexandre Jr Pierre, 23. Josue Duverger - 3. Keeto Thermoncy, 13. Markhus Lacroix, 14. Garven Metusala, 24. Wilguens Paugain, 6. Carl Sainte, 26. Woodensky Pierre, 7. Derrick Etienne Jr, 19. Yassin Fortune.

Arbitru: Danny Makkelie; arbitri asistenţi: Hessel Steegstra, Jan de Vries (toţi din Olanda); al patrulea oficial: Joao Pinheiro (Portugalia); arbitru asistent de rezervă: Bruno Jesus (Portugalia)

Arbitru video: Dennis Johan Higler (Olanda); arbitri asistenţi video: Fedayi San (Elveţia), Bram van Driessche (Belgia)

Cartonaşe galbene: Placide (79), Nazon (79), Casimir (90+3). Agerpres