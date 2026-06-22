Selecţionata Egiptului a obţinut prima sa victorie la Cupa Mondială de fotbal, 3-1 (0-1) cu Noua Zeelandă, duminică, pe stadionul BC Place de Vancouver, într-un meci din Grupa G a turneului final găzduit de Canada, Statele Unite şi Mexic.

Filmul meciului Noua Zeelandă - Egipt 1-3

''Faraonii'' au câştigat meritat, prin golurile marcate de Mostafa Zico (58), Mohamed Salah (67) şi Trezeguet (82), după ce Noua Zeelandă deschisese scorul prin Finn Surman (15).

''All Whites'' au început mai bine şi au avut câteva ocazii înainte de a deschide scorul. Singh (7) a şut din marginea careului, dar pe lângă poartă, iar Just (14) a trimis şut la colţul scurt, însă Shoubir a respins.

În min. 15, Surman a marcat cu capul de la 7 m, din cornerul executat de Payne.

Echipa de la antipozi a fost aproape să îşi dubleze avantajul (19), după o greşeală a lui Hany, însă portarul a respins şutul trimis la colţul scurt de McCowatt.

Treptat, egiptenii au preluat controlul jocului şi ocaziile au apărat la poarta lui Crocombe. Marmoush (27) a şutat din marginea careului, dar portarul a respins, Salah (35) a trimis pe lângă poartă de la 20 de metri, iar Ashour a reluat greşit din câţiva metri (45+1).

Dominarea echipei antrenate de Hossam Hassan s-a accentuat după pauză, când neozeelandezii au încercat să apere avantajul fragil de pe tabelă şi să răspundă pe contre, care s-au dovedit a fi prea firave.

Salah (46) a reluat slab de la 6 metri şi Crocombe a reţinut. McCowatt (52) a trimis din 6 metri cu capul, dar Shoubir a avut un reflex salvator.

Şutul lui Zico (55) a fost blocat de Surman, dar în min. 58, Zico a fost găsit liber la 7-8 metri şi a reluat cu capul centrarea lui Hany.

Salah (67) a adus Egiptul în avantaj, marcând după o combinaţie cu Zico, în ciuda protestelor neozeelandezilor care au acuzat un fault neacordat în cealaltă jumătate.

Fatouh (80) a testat vigilenţa lui Crocombe, iar Trezeguet (82) a închis tabela, marcând din cornerul executat de Salah, cu o lovitură de cap la colţul scurt.

Egiptul a făcut șase schimbări

Zizo (90+2) a ratat incredibil, după ce driblase portarul, dar Crocombe a revenit şi a blocat.

O mare ratare a avut şi Bindon (90+8), în celălalt careu, din 6 metri, Shoubir având o nouă intervenţie salutară.

Egiptenii au efectuat şi a şasea schimbare (90+9), după comoţia suferită de Hossam Abdelmaguid.

Egiptul nu avea nicio victorie până acum la Cupa Mondială din opt meciuri (trei egaluri, cinci eşecuri).

Noua Zeelandă rămâne fără victorie la Cupa Mondială, cu patru egaluri şi patru eşecuri.

Egiptul va juca pe 27 iunie, contra Belgiei, pentru câştigarea grupei. Noua Zeelandă păstrează şanse de calificare mai departe, dar va avea un meci dificil cu Belgia, pe 27 iunie.

Caseta meciului Noua Zeelandă - Egipt 1-3

Noua Zeelandă - Egipt 1-3 (1-0)

Au marcat: Finn Surman (15), respectiv Mostafa Zico (58), Mohamed Salah (67), Trezeguet (82).

Vancouver, BC Place de Vancouver: 52.497 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa G

Au evoluat echipele:

Noua Zeelandă: 1. Maxime Crocombe - 2. Timothy Payne (4. Tyler Bindon, 85), 16. Finn Surman, 5. Michael Boxall, 13. Liberato Cacace (21. Jesse Randall, 76) - 6. Joe Bell, 8. Marko Stamenic - 11. Elijah Just (3. Francis De Vries, 85), 10. Sarpreet Singh (23. Ryan Thomas, 76), 20. Callum McCowatt (19. Benjamin Old, 66) - 9. Christopher Wood (căpitan). Selecţioner: Darren Bazeley.

Rezerve neutilizate: 12. Alexander Paulsen, 22. Michael Woud - 15. Nando Pijnaker, 24. Callan Elliot, 26. Thomas Smith, 14. Alex Rufer, 25. Lachlan Bayliss, 7. Logan Rogerson, 17. Kosta Barbarouses, 18. Benjamin Waine.

Egipt: 23. Mostafa Shoubir - 3. Mohamed Hany, 2. Yasser Ibrahim, 14. Hamdy Fathy (5. Ramy Rabia, 42), 13. Ahmed Fatouh - 17. Mohanad Lashin, 19. Marawan Attia - 11. Mostafa Zico (9. Hamza Abdelkarim, 76), 10. Mohamed Salah (căpitan; 4. Hossam Abdelmaguid, 84; 6. Mohamed Abdelmoneim, 90+9), 8. Emam Ashour (25. Zizo, 84) - 22. Omar Marmoush (7. Trezeguet, 76). Selecţioner: Hossam Hassan.

Rezerve neutilizate: 1. Mohamed Elshenawy, 16. Mahdy Soliman, 26. Mohamed Alaa - 15. Karim Hafez, 24. Tarek Alaa, 18. Nabil Donga, 21. Mahmoud Saber, 12. Haissem Hassan, 20. Ibrahim Adel.

Arbitru: Omar Al Ali (EAU); arbitri asistenţi: Mohamed Al-Hammadi (EAU), Taleb Al-Marri (Qatar); al patrulea oficial: Kevin Ortega (Peru); arbitru asistent de rezervă: Michael Orue (Peru)

Arbitru video: Mohammed Khamid (EAU); arbitri asistenţi video: Shaun Evans (Australia), Armando Villarreal (SUA)

Cartonaşe galbene: Lashin (17), Singh (20), McCowatt (34). Info: Agerpres