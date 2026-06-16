La New Jersey, în a șasea zi a Campionatului Mondial de Fotbal, de la 22:00, în Grupa I, se întâlnesc Franța și reprezentativa Senegalului.

Didider Deschamps, selecționerului "Cocoșilor", beneficiază de o constelație de vedete, de la Mbappe și Dembele, la Kante și Tchouameni.

Franța - Senegal LIVE

Spania este favorita Cupei Mondiale de fotbal 2026, a estimat selecționerul naționalei Franței, Didier Deschamps, într-o conferință de presă înaintea meciului de marți cu Senegalul, relatează L'Equipe.Întrebat de o ziaristă spaniolă cum trăiește presiunea de a fi favoritul acestei Cupe Mondiale, Deschamps a răspuns:

'Dacă spaniolii ne consideră favoriții Mondialului... Dacă există o favorită, aceea este Spania... Sper că colegii dumneavoastră francezi îl vor întreba pe omologul meu spaniol despre asta. Desigur, Franța are un mare potențial, dar mai este un drum lung. Există și o reînnoire, cu jucători de mare calitate, dar pentru care aceasta va fi prima lor Cupă Mondială. Nu voi considera echipa Franței mai puternică decât celelalte, dar favorita clară este Spania; nu am nicio îndoială în privința asta.

Întrebat de ce Ousmane Dembele nu este la fel de percutant la naționala Franței ca la PSG, Deschamps a spus: 'A început devreme cu echipa națională, dar a avut și destule pauze din cauza accidentărilor. La nivel de club, sunt meciuri la fiecare trei zile, iar acest Balon de Aur, pe care îl merită, l-a pus în centrul atenției. Este concentrat ca toți ceilalți, cu dorința de a fi bun și decisiv, așa cum este destul de regulat la PSG, chiar dacă în acest sezon a avut probleme fizice care l-au făcut să rateze destul de multe meciuri. Noi i-am dat timp, atât fizic, cât și mental, să treacă peste finala Ligii Campionilor și să meargă mai departe. Dar cu Ousmane în cea mai bună formă, va fi un plus pentru echipa Franței.'