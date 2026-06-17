Cu Alaba, Sabitzer și Lamer printre titulari, Austria, formație care a câștigat grupa preliminară de Mondial din care a făcut parte și România, a deschis scorul în minutul 21. Romano Schmid, mijlocașul de la Werder Bremen, a marcat un gol splendid cu un șut din afara careului.

Austria - Iordania 3-1, la CM 2026

Aflată la debutul său la Cupa Mondială, Iordania a restabilit egalitatea în minutul 50. Ali Olwan a marcat cu o execuție imparabilă lângă bară.

Austria a revenit în avantaj din minutul 80 și a obținut victoria. După un corner executat de Marcel Sabitzer, fundașul Yazan Al Arab și-a trimis mingea în propria poartă.

În ultimul minut din prelungiri, Saleem Obaid a comis un henț în propriul careu, iar arbitrul Dahane Beida a dictat penalty după consultarea VAR. Lovitura de la 11 metri a fost transformată de veteranul Marko Arnautovic.

La finalul primei runde din grupa J a Cupei Mondiale, Argentina și Austria ocupă primele două poziții, cu 3 puncte. Pentru echipa condusă de Ralf Rangnick urmează chiar duelul cu campioana mondială en-titre, luni, de la ora 20:00.

Iordania și Algeria, formațiile care au pierdut în prima rundă a acestei grupe, se vor înfrunta marți, de la ora 6:00.