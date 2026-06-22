Selecţionata Capului Verde a produs o nouă surpriză, 2-2 (1-2) cu Uruguayul, duminică, pe Miami Stadium, într-un meci din Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Filmul meciului Uruguay - Capul Verde 2-2: africanii veneau după 0-0 cu Spania

''Rechinii albaştrii'' au reuşit un nou rezultat mare, după 0-0 cu campioana europeană Spania, au marcat primele lor goluri la Cupa Mondială, prin Kevin Pina (21) şi Helio Varela (61), nelipsind mult să obţină chiar mai mult.

Pentru Uruguay, care a dezamăgit din nou, după 1-1 cu Arabia Saudită, au înscris Maxi Araujo (44) şi Agustin Canobbio (45+6).

''Celeştii'' au intrat destul de greu în meci, având doar o ocazie în prima parte a jocului, prin Valverde (14), care a şutat cu stângul pe lângă poartă din careu.

Echipa din arhipelag a marcat primul său gol la Cupa Mondială prin Kevin Pina (21), dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri.

Sud-americanii au avut un final bun de repriză, egalând prin Maxi Araujo (44), după ce fundaşul Lopes Cabral a trimis mingea cu capul în bara propriei porţi. În minutele adiţionale, Canobbio a adus echipa antrenată de Marcelo Bielsa în avantaj (45+6), reluând în plasă centrarea lui Araujo.

Uruguayenii nu au mai forţat, au jucat la trecerea timpului şi au plătit pentru acest lucru. Olivera a făcut o greşeală uriaşă (61), portarul Muslera a ieşit şi el neinspirat, iar Helio Varela şi-a adus echipa în avantaj, la puţin timp de la intrarea pe teren.

Monteiro (63) a tras un şut bun de la 20 de metri, puţin peste poartă.

Dubla campioană mondială a avut nevoie de câteva minute bune să îşi revină din şoc, dar a fost aproape de a marca din nou prin Canobbio (69), care a deviat o centrare în bară.

Până la final, sud-americanii au ratat prin Rodriguez (86), Bentancur (86), Valverde (90, 90+2) sau Canobbio (90+3).

Capul Verde putea da lovitura prin Nuno Da Costa (90+4), dar Muslera a reţinut.

Mijlocaşul Joao Paulo (FCSB) a rămas pe banca de rezerve la capverdieni în acest meci.

Uruguayul rămâne neînvinsă în duelurile cu echipele africane (trei victorii, trei egaluri), dar riscă să fie eliminată după faza grupelor.

Fernando Muslera a ajuns la 40 de ani și 18 meciuri jucate la Mondiale, record pentru Uruguay

Portarul Fernando Muslera (40 ani) deţine acum recordul de meciuri jucate de un uruguayan la Cupa Mondială, 18, unul mai mult decât Edinson Cavani.

Uruguayul va juca ultimul său meci din grupă pe 27 iunie, contra Spaniei, doar o victorie asigurându-i calificarea în şaisprezecimi.

Capul Verde, care nu va conta pe Sidny Lopes Cabral (suspendat), va juca pe 27 iunie contra Arabiei Saudite şi are şanse bune de a trece de grupă.

Caseta meciului Uruguay - Capul Verde 2-2

Uruguay - Capul Verde 2-2 (2-1)

Au marcat: Maxi Araujo (44), Agustin Canobbio (45+6), respectiv Kevin Pina (21), Helio Varela (61).

Miami, Miami Stadium: 64.003 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa H

Uruguay: 23. Fernando Muslera - 13. Guillermo Varela, 3. Sebastian Caceres, 16. Mathias Olivera, 25. Juan Manuel Sanabria - 5. Manuel Ugarte (7. Nicolas De La Cruz, 70), 6. Rodrigo Bentancur - 14. Agustin Canobbio, 8. Federico Valverde (căpitan), 20. Maximiliano Araujo (18. Brian Rodriguez, 81) - 21. Federico Vinas (9. Darwin Nunez, 70). Selecţioner: Marcelo Bielsa.

Rezerve neutilizate: 1. Sergio Rochet, 12. Santiago Mele - 2. Jose Maria Gimenez, 17. Matias Vina, 24. Santiago Bueno, 15. Emiliano Martinez, 22. Joaquin Piquerez, 26. Rodrigo Zalazar, 11. Facundo Pellistri, 19. Rodrigo Aguirre.

Capul Verde: 1. Vozinha - 22. Steven Moreira, 4. Roberto Lopes, 3. Diney Borges, 13. Sidny Lopes Cabral - 6. Kevin Pina ''Lenini'' (15. Laros Duarte, 70) - 18. Telmo Arcanjo (14. Deroy Duarte, 46), 20. Ryan Mendes (căpitan), 10. Jamiro Monteiro (16. Yannick Semedo, 80), 11. Garry Rodrigues (26. Helio Varela, 58) - 9. Gilson Benchimol (21. Nuno Da Costa, 58). Selecţioner: Pedro Leitao Brito ''Bubista''.

Rezerve neutilizate: 12. Marcio Rosa, 23. CJ Dos Santos - 2. Stopira, 5. Logan Costa, 24. Wagner Pina, 25. Kelvin Pires, 7. Jovane Cabral, 8. Joao Paulo, 17. Willy Semedo, 19. Dailon Livramento.

Arbitru: Espen Eskas; arbitri asistenţi: Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (toţi din Norvegia); al patrulea oficial: Tori Penso (SUA); arbitru asistent de rezervă: Brooke Mayo (SUA)

Arbitru video: Willy Delajod (Franţa); arbitri asistenţi video: Jerome Brisard (Franţa), Dennis Johan Higler (Olanda)

Cartonaşe galbene: Lopes Cabral (5), Bentancur (20), Olivera (58), Borges (90+4). Agerpres