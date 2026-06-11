Mexic, una dintre gazdele turneului, deschide competiția contra Africii de Sud, de la ora 22:00 (ora României), iar în vineri dimineață, de la 05:00, se joacă duelul Coreea de Sud – Cehia.

Coreea de Sud – Cehia, al doilea meci de la CM 2026, pe Sport.ro de la 05:00!

Partida din Guadalajara, pe stadionul Estadio Akron, este prima confruntare oficială dintre cele două selecționate și vine la 10 ani după ultimul amical direct, câștigat de asiatici, 2-1.

Meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro și site-ul nostru vă va oferi actualizări pe tot parcursul turneului.

Cum arată programul din grupa A: