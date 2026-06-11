Mexic, una dintre gazdele turneului, deschide competiția contra Africii de Sud, de la ora 22:00 (ora României), iar în vineri dimineață, de la 05:00, se joacă duelul Coreea de Sud – Cehia.
Coreea de Sud – Cehia, al doilea meci de la CM 2026, pe Sport.ro de la 05:00!
Partida din Guadalajara, pe stadionul Estadio Akron, este prima confruntare oficială dintre cele două selecționate și vine la 10 ani după ultimul amical direct, câștigat de asiatici, 2-1.
Meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro și site-ul nostru vă va oferi actualizări pe tot parcursul turneului.
Cum arată programul din grupa A:
- Mexic - Africa de Sud: 11 iunie, 22:00 (ora României)
- Coreea de Sud - Cehia: 12 iunie, 05:00 (ora României)
- Cehia - Africa de Sud: 18 iunie, 19:00 (ora României)
- Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, 04:00 (ora României)
- Cehia - Mexic, 25 iunie, 04:00 (ora României)
- Africa de Sud - Coreea de Sud, 25 iunie, 04:00 (ora României)