Sâmbătă seară, de la 20:00 ora României, Canada și Maroc își dau întâlnire în primul meci al optimilor turneului final din Statele ale Americii, Mexic și Canada.

Confruntarea dintre cele două reprezentative va avea loc la Houston, în Texas, pe ”NRG Stadium” și va fi arbitrată de ”centralul” englez Michael Oliver.

Canada - Maroc, LIVE TEXT de la 20:00 | Houston, do you copy? Primul meci din optimi se joacă în Texas

Canada a ajuns în optimi după ce a trecut de Africa de Sud în ”16”-imile competiției cu 1-0. De cealaltă parte, Maroc s-a impus în fața Olandei la loteria penaltiurilor (1-1, 3-2 d.l.d.).

Canada și Maroc s-au mai întâlnit de două ori până acum. Prima dată a fost într-un meci amical disputat în 16, când africanii au câștigat cu 4-0, iar a doua oară, la ediția precedentă a Mondialului, când marocanii au câștigat cu 2-1 meciul din faza grupelor.

Lotul Marocului la CM 2026

PORTARI: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)

FUNDAȘI: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Manchester United), Marwane Saadane (Al-Fateh), Zakaria El Ouahdi (Genk), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Redouane Halhal (KV Mechelen), Anass Salah Eddine (PSV Eindhoven)

MIJLOCAȘI: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Chemsdine Talbi (Sunderland), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Samir El Mourabet (Strasbourg), Gessime Yassine (Strasbourg), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Neil El Aynaoui (AS Roma)

ATACANȚI: Soufiane Rahimi (Al Ain), Brahim Diaz (Real Madrid), Amine Sbai (Angers), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt)

Lotul Canadei la CM 2026

PORTARI: Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami)

FUNDAȘI: Moise Bombito (OGC Nice), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Alphonso Davies (Bayern Munchen), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)

MIJLOCAȘI: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (LAFC), Stephen Eustaquio (FC Porto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismael Kone (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC)

ATACANȚI: Jonathan David (Juventus), Promise David (Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Mallorca), Tani Oluwaseyi (Villarreal)