După 1-5 cu Suedia în meciul de debut, Tunisia a schimbat inutil selecționerul pentru că în a doua partidă, jucată în această dimineață, a pierdut cu 0-4 în fața Japoniei!

În urma acestui rezultat, tunisienii au fost eliminaţi de la actuala ediţie a CM.

Golurile au fost marcate de Kamada (4), Ueda (31, 83) şi Ito (69).

A fost meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale de fotbal, arbitrat de românul Istvan Kovacs, pe Monterrey Stadium, în Grupa F.

Kovacs nu a acordat niciun cartonaş galben.

Echipele din Tunisia - Japonia 0-4

Tunisia: Dahmen - Rekik, Talbi, Bronn (Ben Hamida - 46) - Valéry, Skhiri (R. Khedira - 90+1), Mejbri, Abdi (Achouri - 90+1) - Saad (Gharbi -46), Tounekti (Chaouda - 65) - Slimane.

Selecţioner: Herve Renard

Japonia: Suzuki - Tomiyasu (Seko - 79), Ikatura, Ito - Doan (Sugawara - 74), Sano, Kamada (J. Suzuki - 73), Nakamura (Y.Suzuki - 79) - Ito, Tanaka, Ueda (Goto - 85).

Selecţioner: Hajime Moriyasu

Clasamentul din Grupa F după primele două etape