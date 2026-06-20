Golurile Braziliei au fost marcate de Cunha (23, 36) şi Vinicius (45+3). Brazilia a evoluat şi la acest meci fără vedeta Neymar.

În urma acestui rezultat, Haiti a devenit prima echipă eliminată de la Cupa Mondială.

Brazilia - Haiti 3-0. Cunha și Vinicius au marcat, Haiti e eliminată

Brazilia : Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro, Guimarães (Ederson - 81), Paqueta (Martinelli - 64) - Raphinha (Rayan - 40), Cunha (Endrick - 64), Vinicius (Danilo Santos - 81). Selecţioner: Carlo Ancelotti

: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro, Guimarães (Ederson - 81), Paqueta (Martinelli - 64) - Raphinha (Rayan - 40), Cunha (Endrick - 64), Vinicius (Danilo Santos - 81). Selecţioner: Carlo Ancelotti Haïti: Placide - Arcus (Simon - 46), Adé, Delcroix, Duverne, Expérience - Casimir (Deedson - 63), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne - 81), Providence (Joseph - 71) - Pierrot (Isidor - 46). Selecţioner: Sebastien Migne

Meciul a fost arbitrat de spaniolul Alejandro José Hernandez Hernandez. Tot în grupa C, Maroc a învins Scoţia, scor 1-0.

În ultima etapă, la 25 iunie, de la ora 01.00, au loc meciurile: Maroc - Haiti şi Scoţia - Brazilia.

În clasament, Brazilia şi Maroc au câte patru puncte, Scoţia are 3, iar Haiti niciun punct.

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