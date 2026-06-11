CITEȘTE AICI LIVE BLOG Programul meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Cupa Mondială de fotbal începe joi, cu meciul Mexic - Africa de Sud, care se va disputa pe Mexico City Stadium (”Estadio Azteca”), de la ora 22.00.

Partida are loc în grupa A şi va fi arbitrată de brazilianul Wilton Sampaio.

Cu 90 de minute înaintea partidei, va avea loc ceremonia de deschidere a competiţiei, în cadrul căreia Shakira va cânta imnul Cupei Mondiale: Dai-Dai.

Tot în grupa A, vineri dimineaţa, la ora 05.00, Coreea de Sud va întâlni Cehia, pe Guadalajara Stadium.

Cel mai tânăr fotbalist de la CM 2026, mexicanul Gilberto Mora, nu era născut când coechipierul Guillermo Ochoa debuta deja la un Mondial!

Mexicanul Gilberto Mora, jucător în vârstă de doar 17 ani, este cel mai tânăr participant de la Campionatul Mondial din 2026.

Colegul său de echipă din Mexic, portarul Guillermo Ochoa, fusese în mod uimitor la Cupa Mondială înainte ca Mora să se nască!

Dacă va juca, jucătorul echipei Tijuana ar deveni cel mai tânăr jucător din CONCACAF care a participat la un meci de la Cupa Mondială, depăşindu-l pe compatriotul său Manuel Rosas, care avea 18 ani la ediția Uruguay 1930, notează news.ro.

Dacă Mora va juca în meciul de deschidere al Mexicului împotriva Africii de Sud, ar deveni al şaselea cel mai tânăr jucător care a participat la competiţie, după Pele, Salomon Olembe, Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, în vârstă de 17 ani, şi deţinătorul recordului, Norman Whiteside.

Loturile celor două echipe, Mexic și Africa de Sud

MEXIC

portari

1. Jose Raul Rangel Aguilar 25/02/2000 CD Guadalajara (Mexic)

12. Carlos Acevedo Lopez 19/04/1996 Club Santos Laguna (Mexic)

13. Francisco Guillermo Ochoa Magana 13/07/1985 AEL Limassol (Cipru)

fundaşi

2. Jorge Eduardo Sanchez Ramos 10/12/1997 PAOK Salonic (Grecia)

3. Cesar Jasib Montes Castro 24/02/1997 FC Lokomotiv Moscova (Rusia)

4. Edson Omar Alvarez Velazquez 24/10/1997 Fenerbahce SK (Turcia)

5. Johan Felipe Vasquez Ibarra 22/10/1998 Genoa CFC (Italia)

15. Israel Reyes Romero 23/05/2000 Club America (Mexic)

20. Mateo Chavez Garcia 12/05/2004 AZ Alkmaar (Olanda)

23. Jesus Daniel Gallardo Vasconcelos 15/08/1994 Deportivo Toluca FC (Mexic)

24. Luis Gerardo Chavez Magallan 15/01/1996 FC Dinamo Moscova (Rusia)

mijlocaşi

6. Erik Antonio Lira Mendez 08/05/2000 CF Cruz Azul (Mexic)

7. Luis Francisco Romo Barron 05/06/1995 CD Guadalajara (Mexic)

8. Alvaro Fidalgo Fernandez 09/04/1997 Real Betis Sevilla (Spania)

17. Orbelin Pineda Alvarado 24/03/1996 AEK Atena (Grecia)

18. Obed Gomez Vargas 05/08/2005 Atletico Madrid (Spania)

19. Gilberto Rafael Mora Zambrano 14/10/2008 Club Tijuana (Mexic)

26. Brian Gutierrez 17/06/2003 CD Guadalajara (Mexic)

atacanţi

9. Raul Alonso Jimenez Rodriguez 05/05/1991 Fulham FC (Anglia)

10. Ernesto Alexis Vega Rojas 25/11/1997 Deportivo Toluca FC (Mexic)

11. Santiago Tomas Gimenez 18/04/2001 AC Milan (Italia)

14. Armando Gonzalez Alba 20/04/2003 CD Guadalajara (Mexic)

16. Julian Andres Quinones Quinones 24/03/1997 Al Qadsiah FC (Arabia Saudită)

21. Cesar Saul Huerta Valera 03/12/2000 RSC Anderlecht (Belgia)

22. Guillermo Martinez Ayala 15/03/1995 Pumas UNAM (Mexic)

25. Roberto Carlos Alvarado Hernandez 07/09/1998 CD Guadalajara (Mexic)

Selecţioner: Javier Aguirre Onaindia (Mexic)

AFRICA DE SUD

portari

1. Ronwen Hayden Williams 21/01/1992 Mamelodi Sundowns FC (Africa de Sud)

16. Sipho Justin Chaine 14/12/1996 Orlando Pirates FC (Africa de Sud)

22. Stuart Ricardo Goss 02/04/1994 Siwelele FC (Africa de Sud)

fundaşi

2. Tholo Thabang Matuludi 14/01/1999 Polokwane City FC (Africa de Sud)

3. Khulumani Ndamane 05/02/2004 Mamelodi Sundowns FC (Africa de Sud)

6. Aubrey Maphosa Modiba 22/07/1995 Mamelodi Sundowns FC (Africa de Sud)

14. Mbekezeli Mfanukile Mbokazi 19/09/2005 Chicago Fire FC (SUA)

18. Samukele Alucious Kabini 15/03/2004 Molde FK (Norvegia)

19. Nkosinathi Emmanuel Sibisi 22/09/1995 Orlando Pirates FC (Africa de Sud)

20. Khuliso Johnson Mudau 26/04/1995 Mamelodi Sundowns FC (Africa de Sud)

21. Ime Daniel Okon 20/02/2004 Hannover 96 (Germania)

24. Olwethu Mpilwenhle Makhanya 30/04/2004 Philadelphia Union (SUA) 185

26. Bradley Paul Cross 30/01/2001 Kaizer Chiefs FC (Africa de Sud)

mijlocaşi

4. Teboho Mokoena 24/01/1997 Mamelodi Sundowns FC (Africa de Sud)

5. Thalente Wandile Mbatha 06/03/2000 Orlando Pirates FC (Africa de Sud)

11. Themba Zwane 03/08/1989 Mamelodi Sundowns FC (Africa de Sud)

13. Sphephelo S'miso Sithole 03/03/1999 CD Tondela (Portugalia)

23. Jayden Oswin Adams 05/05/2001 Mamelodi Sundowns FC (Africa de Sud)

atacanţi

7. Oswin Reagan Appollis 25/08/2001 Orlando Pirates FC (Africa de Sud)

8. Tshepang Moremi 02/10/2000 Orlando Pirates FC (Africa de Sud)

9. Lyle Brent Foster 03/09/2000 Burnley FC (Anglia)

10. Relebohile Mofokeng 23/10/2004 Orlando Pirates FC (Africa de Sud)

12. Thapelo Maseko 11/11/2003 AEL Limassol (Cipru)

15. Iqraam Rayners 19/12/1995 Mamelodi Sundowns FC (Africa de Sud)

17. Sekotori Evidence Makgopa 05/06/2000 Orlando Pirates FC (Africa de Sud)

25. Kamogelo Michael Sebelebele 21/07/2002 Orlando Pirates FC (Africa de Sud)

Selecţioner: Hugo Henri Broos (Belgia)

Grupele de la CM 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama