LIVE TEXT Coasta de Fildeș - Norvegia, de la 20:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre meci

Coasta de Fildeș - Norvegia, de la 20:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre meci CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sport.ro va reda în format LIVE TEXT Coasta de Fildeș - Norvegia.

TAGS:
Coasta de FildesNorvegiaCampionatul MondialCupa Mondiala
Din articol

Coasta de Fildeș - Norvegia, duel contând pentru șaisprezecimile Campionatului Mondial, se va juca astăzi, de la ora 20:00. Sport.ro va reda în format LIVE TEXT cele mai importante faze ale meciului. 

LIVE TEXT | Coasta de Fildeș - Norvegia, de la 20:00

Ambele naționale au terminat grupele din care au făcut parte pe locul doi cu șase puncte. 

Coasta de Fildeș a bătut cu 1-0 Ecuador, a cedat cu 1-2 împotriva Germaniei și a învins-o cu 2-0 pe Curacao. 

De cealaltă parte, Norvegia a trecut fără emoții de Irak cu 4-1, s-a impus la limită cu Senegal 3-2 și a cedat clar împotriva Franței (1-4). Norvegienii au menajat mai mulți jucători, Erling Haaland neapucând nici măcar să intre pe teren. 

La CM 2026, Erling Haaland este golgheterul Norvegiei cu patru goluri, iar pentru Coasta de Fildeș cel mai eficient a fost Nicolas Pepe cu două reușite. 

Echipele probabile:

  • Coasta de Fildeș (4-1-4-1): Fofana - Doue, Kossounou, O. Diomande, Konan - Sangare - Diallo, Kessie, Oulai, Y. Diomande - Pepe.
  • Norvegia (4-3-3): Nyland - Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe - Odegaard, Berg, Berge - Sorloth, Haaland, Nusa.

Învingătoarea dintre Coasta de Fildeș și Norvegia va înfrunta în optimi Brazilia, care a trecut de Japonia cu 2-1. 

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
Ironia Mondialului Americii: eroii Canadei jubilează de 4 iulie, în Texas
Ironia Mondialului Americii: eroii Canadei jubilează de 4 iulie, în Texas
Președintele a decretat o zi liberă după marea surpriză de la Cupa Mondială! Imagini fabuloase de pe străzi
Președintele a decretat o zi liberă după marea surpriză de la Cupa Mondială! Imagini fabuloase de pe străzi
Prima decizie luată de Federația Germană după eliminarea de la Cupa Mondială
Prima decizie luată de Federația Germană după eliminarea de la Cupa Mondială
Cancelarul Germaniei i-a șocat pe nemți după eliminarea de la Cupa Mondială: "Ce meci a văzut?"
Cancelarul Germaniei i-a șocat pe nemți după eliminarea de la Cupa Mondială: "Ce meci a văzut?"
România - Coreea de Sud, la Campionatul Mondial U20 de handbal, pe VOYO (azi, de la 13:30)
România - Coreea de Sud, la Campionatul Mondial U20 de handbal, pe VOYO (azi, de la 13:30)
ULTIMELE STIRI
Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon
Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon
Marius Avram anunță: „Vor fi războaie mari pentru înlăturarea lui Vassaras”
Marius Avram anunță: „Vor fi războaie mari pentru înlăturarea lui Vassaras”
"Cine e favorită la titlu în Superliga?" Costel Pantilimon a răspuns imediat
"Cine e favorită la titlu în Superliga?" Costel Pantilimon a răspuns imediat
Fostul antrenor al lui Drăgușin și fostul interimar de la Manchester United, pe lista de pe care se va alege noul selecționer al Scoției
Fostul antrenor al lui Drăgușin și fostul interimar de la Manchester United, pe lista de pe care se va alege noul selecționer al Scoției
Franța - Suedia, de la miezul nopții, pentru un loc în „optimile” CM 2026
Franța - Suedia, de la miezul nopții, pentru un loc în „optimile” CM 2026
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Au început meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Au început meciurile din 16-imi

De nicăieri! Au anunțat acordul pentru transferul lui Ștefan Târnovanu

De nicăieri! Au anunțat acordul pentru transferul lui Ștefan Târnovanu

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

500.000 de euro pentru Sebastian Mailat: ”Sunt discuții avansate”

500.000 de euro pentru Sebastian Mailat: ”Sunt discuții avansate”

FC Botoșani a transferat un jucător de la FCSB și nu se oprește aici: ”A făcut vizita medicală”

FC Botoșani a transferat un jucător de la FCSB și nu se oprește aici: ”A făcut vizita medicală”

A strălucit la Mondial, acum le mulțumește românilor: „Sunteți minunați, aveți un om care vă reprezintă cu cinste“

A strălucit la Mondial, acum le mulțumește românilor: „Sunteți minunați, aveți un om care vă reprezintă cu cinste“



Recomandarile redactiei
"Cine e favorită la titlu în Superliga?" Costel Pantilimon a răspuns imediat
"Cine e favorită la titlu în Superliga?" Costel Pantilimon a răspuns imediat
Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon
Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon
Marius Avram anunță: „Vor fi războaie mari pentru înlăturarea lui Vassaras”
Marius Avram anunță: „Vor fi războaie mari pentru înlăturarea lui Vassaras”
Fostul antrenor al lui Drăgușin și fostul interimar de la Manchester United, pe lista de pe care se va alege noul selecționer al Scoției
Fostul antrenor al lui Drăgușin și fostul interimar de la Manchester United, pe lista de pe care se va alege noul selecționer al Scoției
Reacția lui Darius Olaru după ce FCSB a anunțat oficial despărțirea de Vlad Chiricheș
Reacția lui Darius Olaru după ce FCSB a anunțat oficial despărțirea de Vlad Chiricheș
Alte subiecte de interes
Supraviețuitorii, ediția de Africa: un antrenor demis, un eșec cu 0-4 și un „Di Matteo” care le-a adus trofeul!
Supraviețuitorii, ediția de Africa: un antrenor demis, un eșec cu 0-4 și un „Di Matteo” care le-a adus trofeul!   
A învins cancerul, iar la un an a marcat golul decisiv în finala Cupei Africii. Sebastien Haller, omul-momentului pentru Coasta de Fildeș
A învins cancerul, iar la un an a marcat golul decisiv în finala Cupei Africii. Sebastien Haller, omul-momentului pentru Coasta de Fildeș
Franța a câștigat Campionatul Mondial de handbal feminin! Norvegia, răpusă în finală
Franța a câștigat Campionatul Mondial de handbal feminin! Norvegia, răpusă în finală
Super-finală la Campionatul Mondial de handbal feminin: Norvegia - Franța! Cum s-au descurcat jucătoarele din Liga Florilor în semifinale
Super-finală la Campionatul Mondial de handbal feminin: Norvegia - Franța! Cum s-au descurcat jucătoarele din Liga Florilor în semifinale 
”Mulți jucători nu aveau ce să caute la Mondialul din ’94”. Florin Răducioiu a numit 3 fotbaliști pe care îi voia în SUA
”Mulți jucători nu aveau ce să caute la Mondialul din ’94”. Florin Răducioiu a numit 3 fotbaliști pe care îi voia în SUA
România a bătut Japonia la Campionatul Mondial, Divizia I. Cu ce scor s-a terminat meciul de la Bolzano
România a bătut Japonia la Campionatul Mondial, Divizia I. Cu ce scor s-a terminat meciul de la Bolzano
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!