Coasta de Fildeș - Norvegia, duel contând pentru șaisprezecimile Campionatului Mondial, se va juca astăzi, de la ora 20:00. Sport.ro va reda în format LIVE TEXT cele mai importante faze ale meciului.

Ambele naționale au terminat grupele din care au făcut parte pe locul doi cu șase puncte.

Coasta de Fildeș a bătut cu 1-0 Ecuador, a cedat cu 1-2 împotriva Germaniei și a învins-o cu 2-0 pe Curacao.

De cealaltă parte, Norvegia a trecut fără emoții de Irak cu 4-1, s-a impus la limită cu Senegal 3-2 și a cedat clar împotriva Franței (1-4). Norvegienii au menajat mai mulți jucători, Erling Haaland neapucând nici măcar să intre pe teren.

La CM 2026, Erling Haaland este golgheterul Norvegiei cu patru goluri, iar pentru Coasta de Fildeș cel mai eficient a fost Nicolas Pepe cu două reușite.

Echipele probabile:

Coasta de Fildeș (4-1-4-1): Fofana - Doue, Kossounou, O. Diomande, Konan - Sangare - Diallo, Kessie, Oulai, Y. Diomande - Pepe.

Fofana - Doue, Kossounou, O. Diomande, Konan - Sangare - Diallo, Kessie, Oulai, Y. Diomande - Pepe. Norvegia (4-3-3): Nyland - Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe - Odegaard, Berg, Berge - Sorloth, Haaland, Nusa.

Învingătoarea dintre Coasta de Fildeș și Norvegia va înfrunta în optimi Brazilia, care a trecut de Japonia cu 2-1.