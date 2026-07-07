După Egipt - Argentina de la ora 19:00 (LIVE TEXT AICI), începând cu ora 23:00 se dispută la Vancouver și ultimul meci din optimile de finală ale Campionatului Mondial din 2026, Elveția - Columbia.

Optimile CM 2026 și programul sferturilor de finală

OPTIMI DE FINALĂ

Sâmbătă 4 iulie

20:00 Canada - Maroc 0-3 (Azzeddine Ounahi 50, 82, Soufiane Rahimi 90+8), Houston - Houston Stadium (meci 90)

Duminică 5 iulie

00:00 Paraguay - Franţa 0-1 (Kylian Mbappe 70 - penalty), Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89)

23:00 Brazilia - Norvegia 1-2 (Neymar 90+10 - penalty, respectiv Erling Haaland 79, 90), New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)

Luni 6 iulie

03:00 Mexic - Anglia 2-3 (Julian Quinones 42, Raul Jimenez 69 - penalty, respectiv Jude Bellingham 36, 38, Harry Kane 60 - penalty), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)

22:00 Portugalia - Spania 0-1 (Mikel Merino 90+1), Dallas - Dallas Stadium (meci 93)

Marţi 7 iulie

03:00 SUA - Belgia 1-4 (Malik Tillman 31, respectiv Charles De Ketelaere 9, 33, Hans Vanaken 58, Romelu Lukaku 90+3), Seattle - Seattle Stadium (meci 94)

19:00 Egipt - Argentina, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)

23:00 Elveţia - Columbia, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)

SFERTURI DE FINALĂ

Joi 9 iulie

23:00 Franţa - Maroc, Boston - Boston Stadium (meci 97)

Vineri 10 iulie

22:00 Spania - Belgia, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Sâmbătă 11 iulie

00:00 Norvegia - Anglia, Miami - Miami Stadium (meci 99)

04:00 câştigătoarea meciului 95 - câştigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)