LIVE TEXT Elveția - Columbia pentru ultimul loc din sferturile Campionatului Mondial, de la ora 23:00!

Elveția - Columbia pentru ultimul loc din sferturile Campionatului Mondial, de la ora 23:00! CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turneul CM 2026 se îndreaptă spre sferturile de finală.

TAGS:
Elveția - ColumbiaElvetiaColumbiaCM 2026optimi CM 2026sferturi CM 2026
Din articol

Elveția - Columbia

După Egipt - Argentina de la ora 19:00 (LIVE TEXT AICI), începând cu ora 23:00 se dispută la Vancouver și ultimul meci din optimile de finală ale Campionatului Mondial din 2026, Elveția - Columbia.

Optimile CM 2026 și programul sferturilor de finală

OPTIMI DE FINALĂ

Sâmbătă 4 iulie

20:00 Canada - Maroc 0-3 (Azzeddine Ounahi 50, 82, Soufiane Rahimi 90+8), Houston - Houston Stadium (meci 90)

Duminică 5 iulie

00:00 Paraguay - Franţa 0-1 (Kylian Mbappe 70 - penalty), Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89)

23:00 Brazilia - Norvegia 1-2 (Neymar 90+10 - penalty, respectiv Erling Haaland 79, 90), New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)

Luni 6 iulie

03:00 Mexic - Anglia 2-3 (Julian Quinones 42, Raul Jimenez 69 - penalty, respectiv Jude Bellingham 36, 38, Harry Kane 60 - penalty), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)

22:00 Portugalia - Spania 0-1 (Mikel Merino 90+1), Dallas - Dallas Stadium (meci 93)

Marţi 7 iulie

03:00 SUA - Belgia 1-4 (Malik Tillman 31, respectiv Charles De Ketelaere 9, 33, Hans Vanaken 58, Romelu Lukaku 90+3), Seattle - Seattle Stadium (meci 94)

19:00 Egipt - Argentina, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)

23:00 Elveţia - Columbia, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)

SFERTURI DE FINALĂ

Joi 9 iulie

23:00 Franţa - Maroc, Boston - Boston Stadium (meci 97)

Vineri 10 iulie

22:00 Spania - Belgia, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Sâmbătă 11 iulie

00:00 Norvegia - Anglia, Miami - Miami Stadium (meci 99)

04:00 câştigătoarea meciului 95 - câştigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Pierdere mare pentru FCSB! Fotbalistul de la Campionatul Mondial s-a transferat la Wolfsburg
Pierdere mare pentru FCSB! Fotbalistul de la Campionatul Mondial s-a transferat la Wolfsburg
ULTIMELE STIRI
„Un parvenit arogant și urât!” Kylian Mbappe, amenințat cu instanța de un senator din Paraguay
„Un parvenit arogant și urât!” Kylian Mbappe, amenințat cu instanța de un senator din Paraguay
OUT de la FCSB! Marius Baciu confirmă: „Își dorește foarte mult să plece”
OUT de la FCSB! Marius Baciu confirmă: „Își dorește foarte mult să plece”
Gestul neașteptat făcut de Balogun după Belgia - SUA! Ce i-a transmis Rudi Garcia atacantului iertat de FIFA
Gestul neașteptat făcut de Balogun după Belgia - SUA! Ce i-a transmis Rudi Garcia atacantului iertat de FIFA
Redactorul-șef LaViola.it confirmă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Este exact ce aveam nevoie!” Când ajunge la Florența și cât vor plăti italienii
Redactorul-șef LaViola.it confirmă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Este exact ce aveam nevoie!” Când ajunge la Florența și cât vor plăti italienii
Argentina - Egipt în optimile Campionatului Mondial, de la ora 19:00!
Argentina - Egipt în optimile Campionatului Mondial, de la ora 19:00!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

La un pas de bătaie, la fileu, pe Terenul 1, la Wimbledon, după un meci de 4 ore și 26 de minute

La un pas de bătaie, la fileu, pe Terenul 1, la Wimbledon, după un meci de 4 ore și 26 de minute



Recomandarile redactiei
OUT de la FCSB! Marius Baciu confirmă: „Își dorește foarte mult să plece”
OUT de la FCSB! Marius Baciu confirmă: „Își dorește foarte mult să plece”
„Un parvenit arogant și urât!” Kylian Mbappe, amenințat cu instanța de un senator din Paraguay
„Un parvenit arogant și urât!” Kylian Mbappe, amenințat cu instanța de un senator din Paraguay
Redactorul-șef LaViola.it confirmă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Este exact ce aveam nevoie!” Când ajunge la Florența și cât vor plăti italienii
Redactorul-șef LaViola.it confirmă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Este exact ce aveam nevoie!” Când ajunge la Florența și cât vor plăti italienii
Gestul neașteptat făcut de Balogun după Belgia - SUA! Ce i-a transmis Rudi Garcia atacantului iertat de FIFA
Gestul neașteptat făcut de Balogun după Belgia - SUA! Ce i-a transmis Rudi Garcia atacantului iertat de FIFA
Destinație surpriză pentru internaționalul român! Maccabi Haifa a făcut anunțul oficial despre Lisav Eissat
Destinație surpriză pentru internaționalul român! Maccabi Haifa a făcut anunțul oficial despre Lisav Eissat
Alte subiecte de interes
Yann Sommer și-a anunțat retragerea: "A fost o onoare!"
Yann Sommer și-a anunțat retragerea: "A fost o onoare!"
Probleme mari pentru Elveția, înaintea duelului cu Anglia, din sferturile de la EURO 2024
Probleme mari pentru Elveția, înaintea duelului cu Anglia, din sferturile de la EURO 2024
James Rodriguez și-a ”rupt” contractul cu Sao Paulo! Unde vrea să joace
James Rodriguez și-a ”rupt” contractul cu Sao Paulo! Unde vrea să joace
La 47 de ani, Shakira a făcut un adevărat show în pauza finalei de la Copa America. Cele mai tari imagini
La 47 de ani, Shakira a făcut un adevărat show în pauza finalei de la Copa America. Cele mai tari imagini
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

stirileprotv LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

O femeie din Italia va primi 60.000 de euro despăgubiri după ce un procuror i-a clasat dosarul de viol. Decizia CEDO

stirileprotv O femeie din Italia va primi 60.000 de euro despăgubiri după ce un procuror i-a clasat dosarul de viol. Decizia CEDO

Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

stirileprotv Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!