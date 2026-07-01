Partida Belgia - Senegal, din „16-mile” Campionatului Mondial, va avea loc miercuri, de la ora 23:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Belgia - Senegal, LIVE TEXT, de la 23:00

Belgia a încheiat Grupa G pe primul loc, în urma celor două remize cu Egipt (1-1) și Iran (0-0) și victoria 5-1 cu Noua Zeelandă.

De cealaltă parte, Senegal vine după înfrângerile cu Franța (3-1) și Norvegia (3-2) și victoria clară cu Irak, scor 5-0.

Senegalezii au încheiat Grupa I pe poziția a treia și s-au calificat în „16-imi” datorită golaverajului.

Echipele probabile:

Belgia: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere Senegal: Diaw; Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta; Camara, Gueye, Diarra; Mane, Jackson, Sarr

Kevin De Bruyne, făcut praf în Italia

Jurnalistul italian Ivan Zazzaroni a reacționat după declarațiile făcute de mijlocașul belgian și l-a criticat dur pe Kevin De Bruyne. Jurnalistul consideră că fotbalistul a dat dovadă de lașitate pentru că nu a avut curajul de a-i spune în față lui Antonio Conte nemulțumirile pe care le avea la adresa acestuia.

”Kevin De Bruyne a fost indisponibil timp de cinci luni și nici măcar nu răspundea la mesaje. Dacă are curaj, îl ia pe Conte Antonio Conte deoparte și îi spune direct ce are de spus, nu vine să vorbească după aceea.

De Bruyne a fost lăsat să plece de la Manchester City, deoarece în ultimii ani a avut mai multe accidentări decât perioade în care a putut juca constant. Desigur, ca fotbalist nu poate fi contestat, a avut o carieră extraordinară.

Sincer, consider că astfel de atacuri făcute ulterior, după plecarea antrenorului, sunt complet nepotrivite. Când un jucător critică un mare antrenor care a câștigat atât de mult, tind să cred că marele antrenor are întotdeauna motivele sale”, a spus Ivan Zazzaroni, conform TuttoMercatoWeb.

Declarațiile făcute de Kevin De Bruyne

”Pentru mine a fost complicat, deoarece Conte are o viziune asupra fotbalului foarte diferită de a mea. Practic, nu am avut niciodată ocazia să joc pe postul meu preferat. Cu toate acestea, am dat întotdeauna totul pentru echipă.

Jucam foarte defensiv. Dacă încerci să câștigi fiecare meci cu 1-0 folosind un sistem 5-4-1, practici un anumit tip de fotbal. Chiar și statisticile noastre ofensive au de suferit. Sunt fericit că a plecat? Da, sunt. Nu era obligat să rămână.

Anul trecut ni s-au făcut anumite promisiuni legate de modul în care urma să jucăm, dar acestea nu s-au concretizat. Este păcat, pentru că fotbalul ar trebui să rămână o plăcere”, a spus De Bruyne.