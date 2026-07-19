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Marea finală, meciul cu numărul 104 de la Cupa Mondială FIFA 2026, va pune faţă în faţă pe campionii Europei, Spania, şi pe actualii campioni mondiali şi sud-americani, Argentina.

Un adevărat regal fotbalistic, acest meci este aşteptat de fanii din întreaga lume şi va avea loc pe stadionul New York New Jersey, de la ora locală 15.00 - ora 22.00, ora României.

Cum a ajuns Spania în finală

Spania s-a calificat în finală după ce a surclasat favorita Franţa în semifinale. Echipa antrenată de Luis de la Fuente a controlat meciul de la început până la sfârşit, neutralizând puternicul atac al Franţei prin perioade îndelungate de posesie şi finalizări precise.

Acel meci din semifinale împotriva echipei Les Bleus a reprezentat punctul culminant al campaniei Spaniei până în prezent. La Roja şi-a început aventura la Cupa Mondială clasându-se pe primul loc în Grupa H, deşi nu totul a decurs fără probleme. Surpriza turneului, Capul Verde, a reuşit să obţină un egal fără goluri în meciul de deschidere, înainte ca jucătorii lui De la Fuente să compenseze startul lent înscriind patru goluri împotriva Arabiei Saudite şi încheind apoi faza grupelor cu o victorie cu 1-0 împotriva unei echipe combative din Uruguay.

Spania a trecut fără probleme de faza 16-imilor, cu o victorie confortabilă cu 3-0 împotriva Austriei. Însă în următoarele două etape a avut nevoie de goluri decisive marcate în ultimele minute de Mikel Merino pentru a învinge adversari europeni redutabili. Primul dintre golurile lui Merino, în optimile de finală, a fost marcat împotriva Portugaliei (1-0). A urmat apoi o a doua victorie obţinută în ultima clipă împotriva Belgiei (2-1), într-un meci în care a primit ceea ce a fost, până în prezent, singurul gol primit în turneu.

Forma Spaniei s-a îmbunătăţit constant, iar împotriva Franţei a demonstrat de ce era considerată una dintre favorite înainte de începerea turneului.

Duminică va marca prima revenire a Spaniei în finala Cupei Mondiale de la cucerirea trofeului în 2010, când a disputat finala pentru prima dată în Africa de Sud.

Cum a ajuns Argentina în finală

Argentina a parcurs un drum anevoios, dar palpitant, până la a doua sa finală consecutivă la Cupa Mondială şi a şaptea în total. Campioana en titre şi-a început campania cu trei victorii consecutive în faza grupelor, condusă de extraordinarul Lionel Messi, care a ajuns acum la opt goluri în acest turneu şi la 21 de-a lungul îndelungatei sale cariere la Cupa Mondială.

Albiceleste a învins Algeria cu 3-0 datorită unui hat-trick al lui Messi, Austria cu 2-0 graţie celor două goluri marcate de "magician", iar apoi Iordania cu 3-1 (cu încă un gol al lui Messi), încheind astfel o fază a grupelor perfectă. În fazele eliminatorii, drumul lor a devenit mult mai dificil. Jucătorii lui Lionel Scaloni au avut nevoie de prelungiri pentru a învinge o echipă tenace din Capul Verde într-un meci palpitant, încheiat cu 3-2. În optimile de finală, scorul a fost acelaşi, iar meciul şi mai dramatic: Egiptul conducea cu 2-0 până în minutul 79, dar Argentina a răsturnat situaţia, realizând o revenire istorică pentru a câştiga cu 3-2.

În sferturile de finală, Argentina a dus o luptă strânsă cu Elveţia şi a avut nevoie de prelungiri pentru a învinge în cele din urmă adversarii care, la scorul de 1-1, rămăseseră în zece oameni. Julian Alvarez a reuşit în cele din urmă să le spargă rezistenţa cu un gol magnific, iar Lautaro Martinez a marcat al treilea gol, pentru a sigura victoria.

Drama nu s-a oprit nici în semifinala împotriva Angliei, care a preluat conducerea la începutul reprizei a doua graţie lui Anthony Gordon şi părea hotărâtă să menţină scorul până la final. Cu toate acestea, Albiceleste a revenit din nou în joc graţie unui şut de la distanţă al lui Enzo Fernandez şi unei lovituri de cap la colţul îndepărtat a lui Martinez, intrat ca rezervă.

Drept urmare, Argentina revine în finală la patru ani de la triumful de la Qatar 2022 împotriva Franţei, iar, încă o dată, o echipă europeană stă între ea şi trofeul Cupei Mondiale.

Întâlnirile anterioare din cadrul Cupei Mondiale

S-au întâmplat multe de la singura confruntare anterioară dintre Spania şi Argentina din cadrul Cupei Mondiale, care a avut loc în 1966 la Villa Park.

A fost primul meci din faza grupelor pentru ambele echipe, iar Albiceleste s-a impus cu 2-1 într-un meci în care toate golurile au fost marcate în repriza a doua. Jucătorul-cheie al Argentinei a fost atacantul central Luis Artime, care a marcat ambele goluri ale echipei sale, între golul marcat de mijlocaşul Pirri pentru Spania.

Acesta este singurul meci oficial dintre cele două echipe, care au disputat 13 meciuri amicale între ele de-a lungul anilor (şase victorii pentru Spania, cinci pentru Argentina, două egaluri).

Ultimul lor meci amical a avut loc în 2018 la Madrid, când Spania a învins Argentina cu 6-1.

În calitate de campioane ale continentelor respective, echipele urmau să se întâlnească în luna februarie a acestui an în cadrul Finalissima din Qatar, dar meciul respectiv a fost anulat.

Cel mai bun atac şi cea mai bună apărare

O privire rapidă asupra statisticilor oficiale ale Cupei Mondiale FIFA 2026 arată că finala de duminică dintre Spania şi Argentina va pune faţă în faţă cel mai bun atac cu cea mai bună apărare. Deţinătoarea titlului, Argentina, a marcat cele mai multe goluri, în timp ce adversara sa, Spania, a primit cele mai puţine. Cu toate acestea, analizând detaliile, imaginea care se conturează este cea a unei confruntări mult mai nuanţate şi mai echilibrate între campioanele Europei şi, respectiv, ale Americii de Sud.

Un nume care iese în evidenţă în toate statisticile este cel al lui Lionel Messi, jucătorul care deţine atât recordul ex aequo al celor mai multe goluri marcate la acest turneu mondial, opt, cât şi locul al doilea ex aequo la pase decisive, patru. Micul maestru al Argentinei continuă să pună în dificultate atât apărările adverse, cât şi timpul care trece, aici, în America de Nord, şi a înregistrat cele mai multe încercări de gol (34) dintre toţi jucătorii, cel mai mare număr de şuturi pe poartă (19) şi cel mai mare xG individual (6,16). Ah, şi a executat şi cele mai multe lovituri de colţ (34).

În schimb, Spania se poate mândri cu un efort mai colectiv, în concordanţă cu parcursul său la această Cupă Mondială. Cel mai bun marcator al echipei este Mikel Oyarzabal, cu cinci goluri, în timp ce Dani Olmo şi Marc Cucurella au contribuit fiecare cu câte două pase decisive. Oyarzabal îl devansează uşor pe Lamine Yamal (11-10) la numărul de şuturi pe poartă.

Din motive de stil, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că La Roja are primii trei jucători care au încercat cele mai multe pase: Rodri (694), Aymeric Laporte (568) şi Pau Cubarsi (566), următorii doi fiind din Argentina - Leandro Paredes (521) şi Enzo Fernandez (483).

Acelaşi cvintet ocupă aceleaşi poziţii în clasamentul paselor reuşite, Rodri înregistrând un număr de neegalat de 648. Concurenţa este mai strânsă în ceea ce priveşte precizia paselor, unde procentele de 97% ale lui Cubarsi şi, respectiv, ale lui Cristian Romero se remarcă în mod deosebit.

Datele statistice evidenţiază, de asemenea, contribuţia crucială a lui Oyarzabal şi Pedri din echipa Spaniei, precum şi a lui Fernandez din echipa Argentinei, în jocul fără minge, acest trio ocupând locurile întâi, al treilea şi al şaselea în clasamentul general al recuperărilor forţate, cu 53, 48 şi, respectiv, 43.

Viteză, sprinturi şi intervenţii

Cea mai mare viteză înregistrată de orice jucător eligibil pentru finala de duminică este de 35,2 km/h, atinsă de argentinianul Giuliano Simeone. Cu toate acestea, Rodri este cel care a înregistrat cele mai multe alergări de intensitate ridicată (919) dintre toţi jucătorii de la Cupa Mondială 2026, iar fundaşul lateral al Spaniei, Cucurella, are cele mai multe sprinturi dintre toţi finaliştii (304) - Fernandez (294) fiind la mică distanţă în această categorie. Nu există un indice disponibil pentru viteza gândirii… dar nu e greu de ghicit cine este liderul de piaţă.

Rodri şi Fernandez se remarcă, de asemenea, în ceea ce priveşte mişcarea, ocupând locul al doilea şi al cincilea la numărul de pase primite (cu 389, respectiv 342). Rodri (232) este însoţit de duo-ul argentinian format din Alexis Mac Allister (182) şi Messi (179) în top cinci la recepţii sub presiune, în timp ce spaniolul Yamal (27) şi argentinianul Nico Gonzalez (23) ocupă primele două locuri la recepţii în spatele apărării.

Între timp, nu degeaba Spania a reuşit să-şi păstreze poarta intactă de şase ori în cadrul acestei faze finale din America de Nord. Unai Simon a înregistrat 14 parade, dintre care 108 intervenţii decisive în propria suprafaţă de pedeapsă şi 84 în afara acesteia. Cifrele echivalente ale omologului său, Emiliano Martinez, sunt nouă, 87 şi, respectiv, 73.

În cele din urmă, deţinătorii titlului european au depăşit omologii lor sud-americani în ceea ce priveşte viteza medie (6,08 km/h faţă de 5,6 km/h), alergarea la viteză mare (8836 faţă de 8119) şi sprinturile (3121 faţă de 2854) … şi totuşi, jucătorii lui Lionel Scaloni au parcurs o distanţă totală mai mare (813 091,41 m faţă de 799 554,12).

Inele de campioni

Pe lângă celebrul trofeu şi prestigioasele medalii de aur, echipei câştigătoare îi va fi înmânat un nou simbol al triumfului. Într-o premieră istorică pentru o competiţie FIFA, câştigătorii turneului vor primi, de asemenea, inele de campioni personalizate, aducând astfel una dintre cele mai recunoscute tradiţii sportive americane în lumea fotbalului.

Fiecare inel va face parte dintr-o ediţie strict limitată de doar 2.026 de exemplare numerotate individual, un omagiu direct adus turneului în sine. Dintre acestea, 30 vor fi înmânate echipei victorioase, în timp ce 1.996 vor fi puse la dispoziţia fanilor din întreaga lume ca produs oficial licenţiat, permiţându-le suporterilor să deţină o piesă unică din istoria Cupei Mondiale FIFA 2026.

Echipele probabile

Spania: Simon - Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella - Rodri, Fabian - Lamine Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. Selecţioner: Luis de la Fuente

Argentina: Martinez - Nahuel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez, Giuliano Simeone - Messi, Julian Alvarez. Selecţioner: Lionel Scaloni

Cine arbitrează marea finală

Meciul va fi arbitrat de slovenul Slavko Vinčić, unul dintre cei mai experimentaţi arbitri din Europa.

Vinčić va fi asistat de conaţionalii săi sloveni Tomaž Klančnik şi Andraž Kovačič, iar Adham Makhadmeh din Iordania a fost numit al patrulea oficial.

Finala Cupei Mondiale va fi a patra misiune a lui Vinčić la turneul din 2026. Arbitrul sloven a condus deja meciurile din faza grupelor dintre Brazilia şi Maroc şi dintre Iordania şi Algeria, precum şi partida din şaisprezecimi dintre Mexic şi Ecuador.

Arbitrul în vârstă de 46 de ani a condus finala Ligii Campionilor din 2024, dintre Real Madrid şi Borussia Dortmund, pe Stadionul Wembley.

De asemenea, el a arbitrat finala Ligii Europa din 2022 dintre Eintracht Frankfurt şi Rangers, consolidându-şi şi mai mult reputaţia de unul dintre cei mai de încredere arbitri ai UEFA.

Stadionul finalei

Stadionul New York New Jersey va găzdui finala Cupei Mondiale FIFA 2026 dintre Spania şi Argentina.

Arena are o capacitate de 82.500 de locuri.

Până în prezent, pe acest stadion s-au disputat deja şapte meciuri, care au scris pagini importante de istorie. Până acum, peste 560.000 de suporteri au trecut prin turnicheţi, informează news.ro.