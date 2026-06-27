Calificare istorică pentru Capul Verde la CM 2026! Ce s-a întâmplat în duelul cu Arabia Saudită
''Rechinii albaştri'' au scris istorie, după ce nu au pierdut niciun meci din grupă, 0-0 cu Spania, 2-2 cu Uruguay şi 0-0 cu Arabia Saudită, calificându-se în faza următoare a competiţiei.
Pentru echipa din arhipelag va urma un meci de gală, contra campioanei mondiale Argentina.
Echipa din Insulele Capului Verde a evoluat cu determinare, a luptat pentru fiecare minge şi doar un pic de lipsă de inspiraţie a făcut să nu câştige acest ultim meci din grupă.
Sursă foto: Imago
Saudiţii au avut prima oportunitate a meciului, dar şutul lui Salem Aldawsari (18) a fost blocat de Wagner Pina.
Willy Semedo, fost jucător la Poli Iaşi, a trimis două şuturi la poartă, unul fiind apărat de Alowais (22), iar altul fiind imprecis (42).
''Şoimii verzi'' puteau intra la cabine cu avantaj, dar lovitura de cap a lui Kanno (45+2) a fost reţinută de Vozinha.
În repriza secundă, Monteiro (48) l-a testat pe Alowais (48), iar Kevin Pina a tras peste poartă de la distanţă (50).
Saudiţii au arătat neputincioşi, nereuşind să depăşească apărarea africanilor, decât rareori, cum a fost în min. 67, când Abu Alshamat a trimis un şut reţinut în doi timpi de Vozinha.
Laros Duarte (74) a ratat pe contraatac singur cu portarul saudit, apoi Vozinha (90+2) a prins şutul trimis de Alhamddan (90+2).
La una din ultimele faze, Da Costa a ratat golul victoriei, trimiţând alături de poartă din poziţie ideală (90+5).
Joao Paulo (FCSB) a fost integralist şi a făcut un meci foarte bun în tricoul echipei antrenate de Bubista.
Arabia Saudită părăseşte competiţia de pe ultimul loc, după două egaluri, 1-1 cu Uruguay, 0-0 cu Capul Verde, şi un eşec, 0-4 cu Spania.
Capul Verde - Arabia Saudită 0-0
Houston, Houston Stadium: 68.278 spectatori
Cupa Mondială 2026 - Grupa H
Au evoluat echipele:
Capul Verde: 1. Vozinha - 24. Wagner Pina (22. Steven Moreira, 90+4), 4. Roberto Lopes, 3. Diney Borges, 8. Joao Paulo - 6. Kevin Pina ''Lenini'' - 14. Deroy Duarte, 10. Jamiro Monteiro (15. Laros Duarte, 71) - 20. Ryan Mendes (căpitan; 11. Garry Rodrigues, 71), 19. Dailon Livramento (21. Nuno Da Costa, 61), 17. Willy Semedo (26. Helio Varela, 61). Selecţioner: Pedro Leitao Brito ''Bubista''.
Rezerve neutilizate: 12. Marcio Rosa, 23. CJ Dos Santos - 2. Stopira, 5. Logan Costa, 25. Kelvin Pires, 7. Jovane Cabral, 16. Yannick Semedo, 9. Gilson Benchimol.
Arabia Saudită: 21. Mohammed Alowais - 12. Saud Abdulhamid, 4. Abdulelah Alamri, 5. Hassan Altambakti (3. Ali Lajami, 33), 13. Nawaf Bu Washl (24. Moteb Alharbi, 82) - 6. Nasser Aldawsari, 23. Mohamed Kanno, 15. Abdullah Alkhaibari (7. Musab Aljuwayr, 46), 10. Salem Aldawsari (căpitan; 26. Mohammed Abu Alshamat, 65) - 9. Feras Albrikan, 20. Sultan Mandash (19. Abdullah Alhamddan, 65). Selecţioner: Georgios Donis.
Rezerve neutilizate: 1. Nawaf Alaqidi, 22. Ahmed Alkassar - 2. Ali Majrashi, 14. Hassan Kadish, 25. Jehad Thikri, 16. Ziyad Aljohani, 18. Ala Alhajji, 8. Aiman Yahya, 11. Saleh Alshehri, 17. Khalid Alghannam.
Arbitru: Francois Letexier; arbitri asistenţi: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (toţi din Franţa); al patrulea oficial: Abongile Tom (Africa de Sud); arbitru asistent de rezervă: Zakhele Thusi Granville Siwela (Africa de Sud)
Arbitru video: Marco Di Bello (Italia); arbitri asistenţi video: Willy Delajod (Franţa), Joe Dickerson (SUA)
Cartonaşe galbene: Abdulhamid (4), Wagner Pina (8), Nasser Aldawsari (67), Albrikan (90+3), scrie Agerpres.