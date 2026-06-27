Calificare istorică pentru Capul Verde la CM 2026! Ce s-a întâmplat în duelul cu Arabia Saudită

Echipa din Insulele Capului Verde a evoluat cu determinare, a luptat pentru fiecare minge şi doar un pic de lipsă de inspiraţie a făcut să nu câştige acest ultim meci din grupă.

Pentru echipa din arhipelag va urma un meci de gală, contra campioanei mondiale Argentina.

''Rechinii albaştri'' au scris istorie, după ce nu au pierdut niciun meci din grupă, 0-0 cu Spania, 2-2 cu Uruguay şi 0-0 cu Arabia Saudită, calificându-se în faza următoare a competiţiei.

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Saudiţii au avut prima oportunitate a meciului, dar şutul lui Salem Aldawsari (18) a fost blocat de Wagner Pina.

Willy Semedo, fost jucător la Poli Iaşi, a trimis două şuturi la poartă, unul fiind apărat de Alowais (22), iar altul fiind imprecis (42).

''Şoimii verzi'' puteau intra la cabine cu avantaj, dar lovitura de cap a lui Kanno (45+2) a fost reţinută de Vozinha.

În repriza secundă, Monteiro (48) l-a testat pe Alowais (48), iar Kevin Pina a tras peste poartă de la distanţă (50).

Saudiţii au arătat neputincioşi, nereuşind să depăşească apărarea africanilor, decât rareori, cum a fost în min. 67, când Abu Alshamat a trimis un şut reţinut în doi timpi de Vozinha.

Laros Duarte (74) a ratat pe contraatac singur cu portarul saudit, apoi Vozinha (90+2) a prins şutul trimis de Alhamddan (90+2).

La una din ultimele faze, Da Costa a ratat golul victoriei, trimiţând alături de poartă din poziţie ideală (90+5).

Joao Paulo (FCSB) a fost integralist şi a făcut un meci foarte bun în tricoul echipei antrenate de Bubista.

Arabia Saudită părăseşte competiţia de pe ultimul loc, după două egaluri, 1-1 cu Uruguay, 0-0 cu Capul Verde, şi un eşec, 0-4 cu Spania.

Capul Verde - Arabia Saudită 0-0

Houston, Houston Stadium: 68.278 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa H

Au evoluat echipele:

Capul Verde: 1. Vozinha - 24. Wagner Pina (22. Steven Moreira, 90+4), 4. Roberto Lopes, 3. Diney Borges, 8. Joao Paulo - 6. Kevin Pina ''Lenini'' - 14. Deroy Duarte, 10. Jamiro Monteiro (15. Laros Duarte, 71) - 20. Ryan Mendes (căpitan; 11. Garry Rodrigues, 71), 19. Dailon Livramento (21. Nuno Da Costa, 61), 17. Willy Semedo (26. Helio Varela, 61). Selecţioner: Pedro Leitao Brito ''Bubista''.

Rezerve neutilizate: 12. Marcio Rosa, 23. CJ Dos Santos - 2. Stopira, 5. Logan Costa, 25. Kelvin Pires, 7. Jovane Cabral, 16. Yannick Semedo, 9. Gilson Benchimol.

Arabia Saudită: 21. Mohammed Alowais - 12. Saud Abdulhamid, 4. Abdulelah Alamri, 5. Hassan Altambakti (3. Ali Lajami, 33), 13. Nawaf Bu Washl (24. Moteb Alharbi, 82) - 6. Nasser Aldawsari, 23. Mohamed Kanno, 15. Abdullah Alkhaibari (7. Musab Aljuwayr, 46), 10. Salem Aldawsari (căpitan; 26. Mohammed Abu Alshamat, 65) - 9. Feras Albrikan, 20. Sultan Mandash (19. Abdullah Alhamddan, 65). Selecţioner: Georgios Donis.

Rezerve neutilizate: 1. Nawaf Alaqidi, 22. Ahmed Alkassar - 2. Ali Majrashi, 14. Hassan Kadish, 25. Jehad Thikri, 16. Ziyad Aljohani, 18. Ala Alhajji, 8. Aiman Yahya, 11. Saleh Alshehri, 17. Khalid Alghannam.

Arbitru: Francois Letexier; arbitri asistenţi: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (toţi din Franţa); al patrulea oficial: Abongile Tom (Africa de Sud); arbitru asistent de rezervă: Zakhele Thusi Granville Siwela (Africa de Sud)

Arbitru video: Marco Di Bello (Italia); arbitri asistenţi video: Willy Delajod (Franţa), Joe Dickerson (SUA)

Cartonaşe galbene: Abdulhamid (4), Wagner Pina (8), Nasser Aldawsari (67), Albrikan (90+3), scrie Agerpres.