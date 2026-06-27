Anglia și Ghana sunt deja calificate în „16”-imile CM 2026 , miza lor rămânând doar locul 1 din grupă pentru a întâlni un adversar mai accesibil.

Panama este deja eliminată, în timp ce Croația este obligată să obțină măcar un egal pentru a-și crește semnificativ șansele de calificare.

Modric & co. ar putea trece de faza grupelor și cu un eșec, însă ar avea nevoie de noroc foarte mare furnizat de jocul rezultatelor.

Clasamentul Grupei L după două etape

1) Anglia - 4-2 golaveraj, 4 puncte

2) Ghana - 1-0, 4 puncte

3) Croația - 3-4, 3 puncte

4) Panama - 0-2, 0 puncte

Până în momentul de față, niciuna dintre Anglia, Ghana și Croația nu are confirmat un potențial adversar din altă grupă.

Echipele probabile din Croația - Ghana

Croația (4-2-3-1): Livakovic - Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol - Kovacic, Modric - Baturina, Pasalic, Perisic - Budimir

Livakovic - Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol - Kovacic, Modric - Baturina, Pasalic, Perisic - Budimir Ghana (4-3-3): Asare - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Yirenkyi, Partey, Sibo - Williams, Ayew, Semenyo

Echipele probabile din Panama - Anglia