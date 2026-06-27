LIVE TEXT Croația - Ghana și Panama - Anglia, de la miezul nopții. Echipele probabile

Croația - Ghana și Panama - Anglia, de la miezul nopții. Echipele probabile CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Croația - Ghana și Panama - Anglia, meciurile contând pentru etapa a treia (ultima) a Grupei L de la Campionatul Mondial, vor fi redate LIVE TEXT pe Sport.ro, duminică, 28 iunie, de la ora 00:00.

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Cupa MondialaCM 2026Campionatul MondialAngliaPanamaCroatiaGhana
Din articol

Anglia și Ghana sunt deja calificate în „16”-imile CM 2026, miza lor rămânând doar locul 1 din grupă pentru a întâlni un adversar mai accesibil.

Croația - Ghana și Panama - Anglia, LIVE TEXT de la 00:00

Panama este deja eliminată, în timp ce Croația este obligată să obțină măcar un egal pentru a-și crește semnificativ șansele de calificare.

Modric & co. ar putea trece de faza grupelor și cu un eșec, însă ar avea nevoie de noroc foarte mare furnizat de jocul rezultatelor. 

Clasamentul Grupei L după două etape

  • 1) Anglia - 4-2 golaveraj, 4 puncte
  • 2) Ghana - 1-0, 4 puncte
  • 3) Croația - 3-4, 3 puncte
  • 4) Panama - 0-2, 0 puncte

Până în momentul de față, niciuna dintre Anglia, Ghana și Croația nu are confirmat un potențial adversar din altă grupă. 

Echipele probabile din Croația - Ghana

  • Croația (4-2-3-1): Livakovic - Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol - Kovacic, Modric - Baturina, Pasalic, Perisic - Budimir
  • Ghana (4-3-3): Asare - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Yirenkyi, Partey, Sibo - Williams, Ayew, Semenyo

Echipele probabile din Panama - Anglia

  • Panama (5-4-1): Mosquera - Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman - Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez - Fajardo
  • Anglia (4-2-3-1): Pickford - Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly - Mainoo, Anderson - Madueke, Bellingham, Rashford - Kane
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