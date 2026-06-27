Anglia și Ghana sunt deja calificate în „16”-imile CM 2026, miza lor rămânând doar locul 1 din grupă pentru a întâlni un adversar mai accesibil.
LIVE TEXT Croația - Ghana și Panama - Anglia, de la miezul nopții. Echipele probabile
Croația - Ghana și Panama - Anglia, meciurile contând pentru etapa a treia (ultima) a Grupei L de la Campionatul Mondial, vor fi redate LIVE TEXT pe Sport.ro, duminică, 28 iunie, de la ora 00:00.
Panama este deja eliminată, în timp ce Croația este obligată să obțină măcar un egal pentru a-și crește semnificativ șansele de calificare.
Modric & co. ar putea trece de faza grupelor și cu un eșec, însă ar avea nevoie de noroc foarte mare furnizat de jocul rezultatelor.
Clasamentul Grupei L după două etape
- 1) Anglia - 4-2 golaveraj, 4 puncte
- 2) Ghana - 1-0, 4 puncte
- 3) Croația - 3-4, 3 puncte
- 4) Panama - 0-2, 0 puncte
Până în momentul de față, niciuna dintre Anglia, Ghana și Croația nu are confirmat un potențial adversar din altă grupă.
Echipele probabile din Croația - Ghana
- Croația (4-2-3-1): Livakovic - Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol - Kovacic, Modric - Baturina, Pasalic, Perisic - Budimir
- Ghana (4-3-3): Asare - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Yirenkyi, Partey, Sibo - Williams, Ayew, Semenyo
Echipele probabile din Panama - Anglia
- Panama (5-4-1): Mosquera - Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman - Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez - Fajardo
- Anglia (4-2-3-1): Pickford - Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly - Mainoo, Anderson - Madueke, Bellingham, Rashford - Kane
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