CITEȘTE AICI LIVE BLOG Programul meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mult așteptatul Campionat Mondial din 2026 începe astăzi!

Ceremonia de deschidere este programată la ora 20:30, pe Estadio Banorte , cu un concert susținut de Shakira.

Cântăreața columbiană va interpreta imnul FIFA World Cup 2026, piesa ”Dai-Dai”.

Dacă Shakira și Burna Boy vor fi cap de afiș, pe scenă vor mai cânta trupa mexicană Mana alături de Alejandro Fernandez şi columbianul J Balvin, dar şi Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules şi Tyla.

Apoi, de la ora 22:00, pe Mexico City Stadium (”Estadio Azteca”) se va disputa primul meci al turneului final, Mexic - Africa de Sud (LIVE TEXT AICI).

FIFA World Cup 2026, Campionatul Mondial al recordurilor