CITEȘTE AICI LIVE BLOG Programul meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Mult așteptatul Campionat Mondial din 2026 începe astăzi!
Ceremonia de deschidere este programată la ora 20:30, pe Estadio Banorte , cu un concert susținut de Shakira.
Cântăreața columbiană va interpreta imnul FIFA World Cup 2026, piesa ”Dai-Dai”.
Dacă Shakira și Burna Boy vor fi cap de afiș, pe scenă vor mai cânta trupa mexicană Mana alături de Alejandro Fernandez şi columbianul J Balvin, dar şi Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules şi Tyla.
Apoi, de la ora 22:00, pe Mexico City Stadium (”Estadio Azteca”) se va disputa primul meci al turneului final, Mexic - Africa de Sud (LIVE TEXT AICI).
FIFA World Cup 2026, Campionatul Mondial al recordurilor
Cea mai mare ediţie de Cupă Mondială începe joi, cu 48 de echipe la start. Se vor disputa 104 meciuri în 16 oraşe, din 3 ţări.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappe sau Harry Kane sunt starurile aşteptate să facă spectacol pe cele 16 stadioane din SUA, Mexic și Canada.
Grupele de la CM 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama