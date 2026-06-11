LIVE BLOG Astăzi începe Campionatul Mondial! Ceremonia de deschidere, cu Shakira

Astăzi începe Campionatul Mondial! Ceremonia de deschidere, cu Shakira CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final FIFA World Cup 2026 se joacă în SUA, Mexic și Canada.

TAGS:
CM 2026FIFA World Cup 2026ShakiraBurna BoyDai Dai
Din articol

CITEȘTE AICI LIVE BLOG Programul meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mult așteptatul Campionat Mondial din 2026 începe astăzi! 

Ceremonia de deschidere este programată la ora 20:30, pe Estadio Banorte , cu un concert susținut de Shakira.

Cântăreața columbiană va interpreta imnul FIFA World Cup 2026, piesa ”Dai-Dai”.

Dacă Shakira și Burna Boy vor fi cap de afiș, pe scenă vor mai cânta trupa mexicană Mana alături de Alejandro Fernandez şi columbianul J Balvin, dar şi Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules şi Tyla.

Apoi, de la ora 22:00, pe Mexico City Stadium (”Estadio Azteca”) se va disputa primul meci al turneului final, Mexic - Africa de Sud (LIVE TEXT AICI).

FIFA World Cup 2026, Campionatul Mondial al recordurilor

Cea mai mare ediţie de Cupă Mondială începe joi, cu 48 de echipe la start. Se vor disputa 104 meciuri în 16 oraşe, din 3 ţări. 

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappe sau Harry Kane sunt starurile aşteptate să facă spectacol pe cele 16 stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Grupele de la CM 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama

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