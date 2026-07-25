După o carieră care l-a purtat prin nouă țări, fostul internațional din Guineea-Bissau s-a despărțit de San Cataldo, formație din Eccellenza Basilicata, al cincilea eșalon al fotbalului italian.

Jose Embalo este din nou liber de contract

Contractul lui Embalo a expirat la finalul lunii iunie și nu a mai fost prelungit. Contactați de Sport.ro, oficialii clubului italian au confirmat despărțirea.

„Confirmăm că atacantul José Embaló nu mai este jucătorul nostru”, au transmis reprezentanții celor de la San Cataldo pentru site-ul nostru.

Ajuns la Rapid în vara lui 2015, în mandatul lui Dan Alexa, portughezul cu origini din Guineea-Bissau a bifat 10 meciuri și două goluri în tricoul giuleștenilor, contribuind la promovarea echipei în Liga 1.

A reclamat Rapidul la FIFA după plecare

Despărțirea a venit însă după doar câteva luni, pe fondul problemelor financiare ale clubului, iar ulterior atacantul s-a numărat printre jucătorii care au reclamat Rapidul la FIFA. Conducerea le-ar fi promis achitarea drepturilor financiare până la finalul lunii ianuarie 2016, însă termenul nu a fost respectat, iar fotbaliștii au apelat la forul internațional pentru a-și recupera banii.