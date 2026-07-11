LIVE TEXT Argentina - Elveția în sferturile de finală, dimineața de la ora 04:00!

Argentina - Elveția în sferturile de finală, dimineața de la ora 04:00! CM 2026
SPORT.RO
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Lionel Messi și compania sunt campionii mondiali en-titre.

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Argentina - ElvetiaArgentinaLionel MessiCM 2026sferturi campionatul mondial
Din articol

Argentina - Elveția

Norvegia - Anglia şi Argentina - Elveţia, ultimele meciuri din sferturile Cupei Mondiale, se dispută în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Partida Argentina - Elveţia are loc duminică dimineaţă la ora 04.00, la Kansas City.

Cum au ajuns în sferturi cele două echipe

Campioana mondială en-titre Argentina a câştigat grupa J, a trecut în 16-imi de revelația aflată la debut Capul Verde, scor 3-2, după prelungiri, iar în optimi de Egipt, tot cu 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0.

Elveţia a câştigat grupa B, a învins Ghana în 16-imi, scor 1-0, şi a trecut de Columbia, scor 4-3, la lovituri de departajare, în optimi.

Meciul va fi arbitrat de portughezul João Pedro Silva Pinheiro.

Programul sferturilor și al semifinalelor

SFERTURI DE FINALĂ

Joi 9 iulie

23:00 Franţa - Maroc 2-0 (Kylian Mbappe 60, Ousmane Dembele 66), Boston - Boston Stadium (meci 97)

Vineri 10 iulie

22:00 Spania - Belgia 2-1 (Fabian Ruiz 30, Mikel Merino 88, respectiv Charles De Ketelaere 41), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Duminică 12 iulie

00:00 Norvegia - Anglia, Miami - Miami Stadium (meci 99)

04:00 Argentina - Elveţia, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)

SEMIFINALELE ȘI FINALA

Marţi 14 iulie

22:00 Franţa - Spania, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)

Miercuri 15 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 99 - câştigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)

MECIUL PENTRU LOCUL 3

Duminică 19 iulie

00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium

FINALA

Duminică 19 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 101 - câştigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium

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