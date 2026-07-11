LIVE TEXT Argentina - Elveția în sferturile de finală, dimineața de la ora 04:00!
Lionel Messi și compania sunt campionii mondiali en-titre.
Norvegia - Anglia şi Argentina - Elveţia, ultimele meciuri din sferturile Cupei Mondiale, se dispută în noaptea de sâmbătă spre duminică.
Partida Argentina - Elveţia are loc duminică dimineaţă la ora 04.00, la Kansas City.
Cum au ajuns în sferturi cele două echipe
Campioana mondială en-titre Argentina a câştigat grupa J, a trecut în 16-imi de revelația aflată la debut Capul Verde, scor 3-2, după prelungiri, iar în optimi de Egipt, tot cu 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0.
Elveţia a câştigat grupa B, a învins Ghana în 16-imi, scor 1-0, şi a trecut de Columbia, scor 4-3, la lovituri de departajare, în optimi.
Meciul va fi arbitrat de portughezul João Pedro Silva Pinheiro.
Programul sferturilor și al semifinalelor
SFERTURI DE FINALĂ
Joi 9 iulie
23:00 Franţa - Maroc 2-0 (Kylian Mbappe 60, Ousmane Dembele 66), Boston - Boston Stadium (meci 97)
Vineri 10 iulie
22:00 Spania - Belgia 2-1 (Fabian Ruiz 30, Mikel Merino 88, respectiv Charles De Ketelaere 41), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)
Duminică 12 iulie
00:00 Norvegia - Anglia, Miami - Miami Stadium (meci 99)
04:00 Argentina - Elveţia, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)
SEMIFINALELE ȘI FINALA
Marţi 14 iulie
22:00 Franţa - Spania, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)
Miercuri 15 iulie
22:00 câştigătoarea meciului 99 - câştigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)
MECIUL PENTRU LOCUL 3
Duminică 19 iulie
00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium
FINALA
Duminică 19 iulie
22:00 câştigătoarea meciului 101 - câştigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium
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