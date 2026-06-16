Irak - Norvegia, de la 01:00 | Primul meci direct între cele două

Meciul dintre Irak și Norvegia are loc la Foxborough, în Massachusetts, pe ”Gilette Stadium”. La ”centru” va fi arbitrul gabonez Pierre Atcho.

Irak și Norvegia fac parte din Grupa I de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, alături de Franța și Senegal.

Irak s-a calificat la Mondial după ce a învins-o pe Bolivia în ultimul baraj de calificare la turneul final. La Monterrey, pe ”Esrtadio BBVA”, Irak a învins-o cu 2-1 pe Bolivia.

Norvegia a obținut accederea la turneul final după ce a terminat pe primul loc în Grupa I a preliminariilor CM 2026 cu 24 de puncte, după opt runde.

Lotul Irakului la CM 2026

PORTARI: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta).

FUNDAȘI: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port FC), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Ahmed Makenzie (Al-Karma), Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Frans Putros (Persib Bandung).

MIJLOCAȘI: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (AGF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasim (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia), Zaid Ismail (Al-Talaba), Ali Jasim (Al-Najma).

ATACANȚI: Ali Al-Hamadi (Ipswich Town), Ali Yousif (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba Al-Fujairah).

Lotul Norvegiei la CM 2026

PORTARI: Orjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

FUNDAȘI: Kristoffer Ajer (Brentford), Leo Ostigard (Genoa), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking), Julian Ryerson (Borussia Dortmund).

MIJLOCAȘI: Morten Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Martin Odegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelo Aasgaard (Rangers), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

ATACANȚI: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace).