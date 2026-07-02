Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Portugalia a ajuns în șaisprezecimi fără înfrângere, dar cu un parcurs modest în grupe, în timp ce Croația și-a revenit după eșecul cu Anglia și a obținut două victorii consecutive.

Portugalia - Croația, vineri, de la 02:00

Lusitanii pornesc cu un avantaj și din punct de vedere al statisticii. Portugalia nu a pierdut niciodată un meci oficial împotriva Croației și are o singură înfrângere în cele zece confruntări directe disputate până acum.

Câștigătoarea duelului își va continua drumul spre optimile de finală ale turneului și se va înfrunta cu câștigătoarea din partida Spania - Austria, meci ce se vede LIVE TEXT astăzi pe Sport.ro de la ora 22:00.