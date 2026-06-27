LIVE TEXT Iordania - Argentina sau Lionel Messi arbitrat de Istvan Kovacs & Algeria - Austria, de la 05:00!
Turneul final CM 2026 se dispută în SUA, Canada și Mexic.
În Grupa J de la Campionatul Mondial, duminică dimineața de la ora 05.00, se joacă meciurile din ultima etapă, Algeria - Austria şi Iordania - Argentina.
Meciul Argentinei lui Lionel Messi cu Iordania va fi arbitrat de românul Istvan Kovacs.
După ce s-a aflat în premieră la centru într-un meci jubiliar, Tunisia – Japonia, partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale, Istvan Kovacs a primit o nouă delegare din partea FIFA în faza grupelor, subliniază FRF pe site-ul oficial.
„Centralul” român va conduce jocul dintre Iordania și campioana mondială Argentina, din grupa J, programat duminică, 28 iunie, de la ora 5:00 (data și ora din România), la Dallas, în Statele Unite ale Americii.
Din brigadă mai fac parte conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, arbitri asistenți, și Dahane Beida (Mauritania) , al patrulea oficial.
Argentina deja este câștigătoarea grupei, după victoriile cu Algeria, 3-0, și Austria, 2-0. Iordania este pe ultimul loc, fără niciun punct după primele două etape.
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