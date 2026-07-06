Cupa Mondială continuă luni cu încă două meciuri din optimi, iar cea mai aşteptată întâlnire este cea dintre Portugalia şi Spania.

Portugalia - Spania, de la 22:00. Ronaldo vs Lamine Yamal

Portugalia și Spania de la ora 22:00. Duelul de la Arlington (Texas) le aduce față în față pe echipa lui Cristiano Ronaldo și campioana Europei.

Portughezii au ajuns în optimi după victoria cu 2-1 în fața Croației, în timp ce Spania a trecut fără emoții de Austria, scor 3-0. Arbitrul partidei va fi englezul Anthony Taylor.

Cristiano Ronaldo, după Portugalia - Croația 2-1: "Trebui să știm să suferim pentru a câștiga competiția"

Ronaldo, care la 41 de ani și 147 de zile a devenit cel mai vârstnic marcator în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, a făcut o scurtă analiză a meciului cu Croația.

"Astăzi a trebuit să știm să suferim. Pentru a câștiga o competiție de o asemenea anvergură, trebuie să știi să suferi. Meciul de astăzi a fost foarte interesant pentru spectatori. Am controlat destul de bine jocul în prima repriză, însă a doua a fost mai haotică. Ei au marcat, noi am devenit puțin tensionați, dar momentul decisiv din punct de vedere emoțional a venit când am transformat penalty-ul. Din acel moment, jocul a devenit mai ușor. Am mai avut totuși unele dificultăți, dar asta înseamnă competiția și trebuie să mergem mai departe", a spus Ronaldo.