Întoarcerea acasă, întoarcerea la fotbal, întoarcerea la speranță. Florin Caramavrov, după România - Armenia 1-0

Întoarcerea acasă, pe stadionul unde am învins Danemarca pentru calificarea la Mondialul din 1990 și unde am umilit Țara Galilor pentru CM 1994, s-a produs luni seara, când am reînvățat să jucăm fotbal, să ne sacrificăm, să învingem.