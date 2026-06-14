Mercato-ul de vară din Premier League începe oficial luni, 15 iunie, iar cluburile din Anglia au intrat deja în febra transferurilor. Fereastra de mercato va rămâne deschisă până la 1 septembrie, iar marile forțe ale campionatului pregătesc schimbări importante înaintea noului sezon.

Primele transferuri au fost deja parafate

Chiar dacă perioada de transferuri abia a început, primele mutări au atras deja atenția. La Liverpool se anunță o vară agitată, după plecările unor nume uriașe precum Mohamed Salah, Andy Robertson și Ibrahima Konate.

Manchester United a luat o decizie surprinzătoare și s-a despărțit de Casemiro, Jadon Sancho și Tyrell Malacia, în timp ce atacantul Rasmus Hojlund a fost transferat la Napoli.

Nici rivala Manchester City nu a stat pe loc. „Cetățenii” s-au despărțit de doi dintre veteranii lotului, Bernardo Silva și John Stones.

O mutare spectaculoasă vine și de la Newcastle. Anthony Gordon a fost cedat la FC Barcelona, în timp ce „coțofenele” l-au transferat pe portarul francez Ewen Jaouen de la Reims.

Până la startul noului sezon, programat în luna august, lista transferurilor va continua să crească, iar Sport.ro va actualiza permanent toate mutările realizate de cele 20 de cluburi din Premier League.

Mai jos găsești lista completă a transferurilor confirmate până acum.

Arsenal

Veniri

Nicio mutare confirmată

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