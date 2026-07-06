Selecţionata Angliei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după o victorie muncită în faţa Mexicului, cu scorul de 3-2 (2-1), duminică, pe Mexico City Stadium, într-o partidă din optimile de finală ale turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.

Anglia s-a impus prin golurile marcate de Jude Bellingham (36, 38) şi Harry Kane (60 - penalty), deşi a jucat aproape o repriză în zece oameni, iar în sferturile de finală va juca împotriva Norvegiei. Golurile gazdelor au fost reuşite de Julian Quinones (42) şi Raul Jimenez (69 - penalty).

Anglia s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale după un meci nebun cu Mexic

Mexicanii au luptat până la ultima picătură de energie pentru a trimite meciul în prelungiri, dar au făcut-o haotic, fără inspiraţie, nereuşind să spargă reduta englezilor. ''El Tri'' a avut prima ocazie a meciului prin Jimenez (15), care a reluat din plonjon cu capul, însă Pickford a respins, scrie Agerpres.

Reprezentativa Albionului a replicat prin Gordon (26), al cărui şut din unghi a fost apărat de Rangel. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a sancţionat erorile defensivei mexicane de două ori în decurs de trei minute, prin Jude Bellingham, care a marcat în min. 36, cu un plonjon din colţul careului mic, la centrarea lui Saka, şi în min. 38, din centrarea lui Kane, după o minge pierdută de gazde la centrul terenului.

Jude Bellingham a ajuns la cinci goluri marcate la Cupa Mondială, la egalitate cu Geoff Hurst şi devansat doar de Harry Kane (14) şi Gary Lineker (10). La 23 de ani şi 6 zile, Bellingham este cel mai tânăr jucător care a ajuns la 10 prezenţe la Cupa Mondială, doborând recordul lui Mario Kempes, care avea 23 de ani şi 334 de zile când Argentina a întâlnit Polonia în 1978.

Mexicanii au redus din diferenţă la scurt timp (42), prin atacantul de origine columbiană Quinones, care a reluat de la 7 metri din voleu mingea respinsă de Konsa.

Julian Quinones a ajuns la patru goluri la Cupa Mondială, cele mai multe reuşite din un mexican, la egalitate cu Javier Hernandez şi Luis Hernandez. Gazdele au mai avut câteva ocazii de a intra la egalitate la cabine, dar Jimeneze a fost imprecis (45+1), după care lovitura sa de cap (45+3) a fost respinsă de Pickford de la vinclu. Montes a avut şi el o şansă mare de gol (45+4), dar a fost devansat de Bellingham la 4 metri.

Campioana mondială din 1966 a început mai bine repriza secundă şi putea marca, dar O'Reilly (49), singur la 16 metri, a trimis în bară. În min. 52, Quansah a avut o intrare dură la Gallardo şi arbitrul l-a eliminat, la sesizarea VAR.

Kane a marcat din penalty și a ajuns la 14 goluri înscrise la Cupa Mondială

Mexicanii nu au apucat să profite de avantajul numerică, pentru că Anglia a primit penalty, după o degajare a lui Pickford, deviată de Kane, la care Gordon a fost faultat de portarul Rangel (58). Harry Kane a transformat lovitura de pedeapsă (60) şi a ajuns la 14 goluri marcate la Cupa Mondială, la egalitate cu Gerd Muller, fiind devansat doar de brazilianul Ronaldo Nazario (15 goluri), de germanul Miroslav Klose (16), francezul Kylian Mbappe (19) şi argentinianul Lionel Messi (20).

Kane a ajuns la 73 de goluri marcate în acest sezon pentru club şi naţională.Totuşi, Kane a fost cel care a relansat meciul, făcând penalty la un duel cu Brian Gutierrez, iar Raul Jimenez a redus din diferenţă (69).

Atacurile mexicanilor în cele 30 de minute care s-au mai jucat nu au produs mari ocazii de gol, fiind de notat reluarea lui Gimeneze peste poartă (82), şutul de la distanţă al lui Fidalgo (89), reţinut de Pickford, şi mingea periculoasă pentru propria poartă a lui Stones (90+12).

Portarul Jordan Pickford a avut a 17-a sa apariţie la Cupa Mondială, egalându-l pe legendarul Peter Shilton, ambii deţinând recordul all-time pentru un englez la turneele finale mondiale.Cele două echipe s-au mai înfruntat la Cupa Mondială în 1966, când Anglia a câştigat cu 2-0 în grupe, pe Wembley, în drumul către titlul mondial.

Mexicul s-a calificat de două ori în sferturile de finală ale competiţiei, în 1970 şi 1986, când a mai găzduit Cupa Mondială, însă acum a ratat acest lucru.Pe Azteca, unde Anglia pierdea în 1986 în faţa Argentinei, Mexicul era neînvinsă la Cupa Mondială până acum, cu 8 victorii şi 2 egaluri.