SUA - Bosnia-Herţegovina 2-0! Echipa lui Mauricio Pochettino s-a calificat în „optimi”

Bosnia-Herţegovina a început mai bine şi a avut două oportunităţi în primul sfert de oră, un şut expediat de Demirovic (10), de la 16 metri, respins de portarul Freese, şi un corner executat cu efect de Alajbegovic, respins de acelaşi Freese.

În optimi, ''Team USA'' va întâlni pe 6 iulie la Seattle echipa Belgiei, care a obţinut o victorie dramatică, după prelungiri, în faţa Senegalului (3-2). Americanii nu vor putea conta pe golgheterul Balogun (suspendat).

Americanii s-au impus prin golurile marcate de Folarin Balogun (45) şi Malik Tillman (82), dar au jucat mai bine de o jumătate de oră inferioritate numerică.

Selecţionata Statelor Unite s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Bosniei-Herţegovina cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri, pe San Francisco Bay Area Stadium, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

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Gazdele au preluat controlul jocului şi s-au apropiat periculos de poarta lui Vasilj. Echipa antrenată de Mauricio Pochettino a solicitat penalty (30), la un duel între Dedic şi Balogun, dar arbitrul a făcut semn ca nu a fost. Un minut mai târziu, Balogun (31) a marcat, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Americanii au deschis scorul în finalul primei reprize, prin golgheterul Balogun (45), care a profitat de o minge respinsă greşit de Radeljic în Muharemovic, după o lansare a lui Tillman.

Echipa Statelor Unite putea intra la pauză cu un avantaj mai mare, dar acelaşi Balogun a ratat din 6 metri (45+8), şutul atacantului lui AS Monaco ştergând bara transversală la recentrarea lui Dest.

Americanii se aflau la cârma meciului şi părea că nimic nu poate schimba cursul jocului, însă la un duel pentru minge Balogun l-a călcat pe tendon pe Muharemovic (62), iar atacantul a fost eliminat după ce arbitrul a văzut imaginile video.

Team USA a trecut în defensivă, bosniacii au căutat să marcheze, însă au fost neinspiraţi, tensionaţi, nereuşind să desfacă sistemul compact al gazdelor. O situaţie notabilă a fost şutul lui Demirovic (66), din întoarcere de la 15 metri, însă Freese a reţinut.

Echipa gazdă a încercat să contraatace de câte ori a avut şansa şi a obţinut o lovitură liberă din marginea careului advers, pe care Malik Tillman a transformat-o (82).

Fosta adversară a României din preliminarii şi viitoarea adversară din Liga Naţiunilor nu a reuşit nici măcar un gol de onoare, deşi Alajbegovic (90+2) şi Mahmic (90+8, 90+9) au şutat la poartă, însă fără precizie.

Atacantul Jovo Lukic (Universitatea Cluj), golgheterul Superligii României în sezonul trecut, care a marcat în meciul de debut al bosniacilor la CM 2026, 1-1 cu Canada, a rămas pe banca de rezerve şi în acest meci.

Echipa SUA s-a alăturat astfel în optimi celorlalte trei formaţii gazdă, Canada şi Mexic, care obţinuseră biletele anterior.

Americanii nu mai obţinuseră o victorie într-o fază eliminatorie directă a Cupei Mondiale de la succesul cu Mexic (2-0) din optimile CM 2002.

SUA - Bosnia-Herţegovina 2-0 (1-0)

Au marcat: Folarin Balogun (45), Malik Tillman (82).

San Francisco, San Francisco Bay Area Stadium: 68.827 spectatori

Cupa Mondială 2026 - şaisprezecimi de finală

Au evoluat echipele:

SUA: 24. Matthew Freese - 16. Alexander Freeman, 3. Christopher Richards, 13. Timothy Ream (căpitan) - 2. Sergino Dest (14. Sebastian Berhalter, 88), 8. Weston McKennie (7. Giovanni Reyna, 90+5), 4. Tyler Adams, 17. Malik Tillman, 5. Antonee Robinson - 10. Christian Pulisic (9. Ricardo Pepi, 88), 20. Folarin Balogun. Selecţioner: Mauricio Pochettino.

Rezerve neutilizate: 1. Matthew Turner, 25. Christopher Brady - 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 18. Maximilian Arfsten, 23. Joseph Scally, 11. Brenden Aaronson, 19. Haji Wright, 21. Timothy Weah, 26. Alejandro Zendejas.

Bosnia-Herţegovina: 1. Nikola Vasilj - 7. Amar Dedic (15. Amar Memic, 75), 18. Nikola Katic, 21. Stjepan Radeljic, 4. Tarik Muharemovic, 5. Sead Kolasinac (23. Haris Tabakovic, 75) - 14. Ivan Sunjic (6. Benjamin Tahirovic, 51), 8. Armin Gigovic (20. Esmir Bajraktarevic, 51), 19. Kerim Alajbegovic - 10. Ermedin Demirovic, 11. Edin Dzeko (căpitan; 26. Ermin Mahmic, 51). Selecţioner: Sergej Barbarez.

Rezerve neutilizate: 12. Mladen Jurkas, 22. Martin Zlomislic - 2. Nihad Mujakic, 3. Dennis Hadzikadunic, 24. Arjan Malic, 13. Ivan Basic, 16. Amir Hadziahmetovic, 17. Dzenis Burnic, 9. Samed Bazdar, 25. Jovo Lukic.

Arbitru: Raphael Claus; arbitri asistenţi: Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo (toţi din Brazilia); al patrulea oficial: Dario Herrera (Argentina); arbitru asistent de rezervă: Cristian Navarro (Argentina)

Arbitru video: Juan Soto (Venezuela); arbitri asistenţi video: Nicolas Gallo (Columbia), Jerome Brisard (Franţa)

Cartonaşe galbene: Barbarez (80), Radeljic (81).

Cartonaş roşu: Folarin Balogun (64), scrie Agerpres.