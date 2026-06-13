Reprezentativele Qatar și Elveția se întâlnesc în Silicon Valley sâmbătă seară, de la 22:00 ora României, pe stadionul ”Levi's” din Santa Clara, California.
Qatar - Elveția, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00 | Al cincilea meci de la CM 2026 are loc în Silicon Valley
Qatar și Elveția fac parte din Grupa B, unde s-a disputat deja primul duel: Canada și Bosnia au remizat la Toronto, scor 1-1, într-un meci în care fotbalistul lui ”U” Cluj, Jovo Lukic, a înscris primul gol.
Qatar și Elveția s-au mai întâlnit o singură dată în istorie, în 2018, într-un meci amical din luna noiembrie. Atunci, qatarezii s-au impus cu 1-0, grație reușitei lui Akram Afif din minutul 86.
Echipele probabile
- Qatar: Abunada- Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin - Gaber, Laye, Fathi - Abdurisag, Afif, Edmilson
- Elveția: Kobel - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Aebischer, Vargas - Embolo
Lotul Qatarului la CM 2026
PORTARI: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al-Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd).
FUNDAȘI: Al-Hashmi Al-Hussein (Al-Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al-Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).
MIJLOCAȘI: Mohammed Al-Manai (Al-Shamal), Jassem Jaber (Al-Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al-Arabi), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).
ATACANȚI: Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al-Gharafa).
Lotul Elveției la CM 2026
PORTARI: Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient)
FUNDAȘI: Manuel Akanji (Inter Milano), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz 05)
MIJLOCAȘI: Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (SC Freiburg), Fabian Rieder (FC Augsburg), Djibril Sow (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (AS Monaco)
ATACANȚI: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Ruben Vargas (Sevilla)