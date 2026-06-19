LIVE TEXT SUA - Australia de la 22:00, cu un fotbalist cu cetățenie română așteptat să debuteze la CM 2026!

SUA - Australia de la 22:00, cu un fotbalist cu cetățenie română așteptat să debuteze la CM 2026! CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final FIFA World Cup 2026 se joacă în SUA, Canada și Mexic.

TAGS:
CM 2026SUAAustraliaAjdin HrusticMauricio Pochettino
Din articol

SUA - Australia

Naţionala SUA întâlneşte Australia, vineri, de la ora 22.00, în etapa a doua a grupei D de la Cupa Mondială.

De la 01.00, Scoţia va evolua cu Maroc, în grupa C.

Tot în grupa C, de la ora 03.30, Brazilia va evolua cu Haiti.

Sâmbătă dimineaţă, la ora 06.00, are loc meciul Turcia - Paraguay, în grupa D. 

Ajdin Hrustic, fotbalistul cu cetățenie română prezent la Mondial, cu meciuri în Serie A și Bundesliga

”Decarul” Australiei este Ajdin Hrustic, fotbalist cu cetățenie română (după cum Sport.ro a arătat aici).

Mijlocașul a evoluat în ultimul sezon în Eredivisie, la Heracles Almelo (care însă a retrogradat), după ce a jucat și în Bundesliga (Eintracht Frankfurt) sau Serie A (Hellas Verona).

În primul meci din grupe, succesul 2-0 cu Turcia, Hrustic a rămas pe banca de rezerve la australieni.

Mauricio Pocchetino, selecţionerul SUA, şi-a manifestat solidaritatea faţă de Lionel Messi

După o victorie cu 4-1 împotriva Paraguayului în meciul de deschidere al turneului, co-gazdele SUA vor înfrunta Australia astăzi.

Nu este clar dacă Christian Pulisic va fi apt pentru înfruntare. El s-a antrenat individual doar după ce a suferit o accidentare în meciul de deschidere.

Selecţionerul Statelor Unite, Mauricio Pochettino, şi-a arătat susţinerea faţă de starul argentinian Lionel Messi, al cărui tată a fost internat în spital, cu prilejul conferinţei de presă dinaintea meciului cu Australia, prevăzut vineri în Grupa D la Cupa Mondială 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, scrie dpa.

''Vreau să-i transmit tot sprijinul meu pentru că trece printr-o situaţie familială dificilă. Îl cunosc pe el şi familia lui din perioada petrecută la Paris. Vreau să transmit cele mai bune urări familiei sale'', a declarat joi Pochettino, care a lucrat cu compatriotul său Messi pe când a antrenat Paris Saint-Germain, între 2021 şi 2023.

Conform unui comunicat al familiei, tatăl lui Messi, Jorge, se confruntă cu probleme de sănătate şi se află în prezent sub îngrijire medicală.

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