LIVE TEXT Franța - Maroc în sferturi de la 23:00 și o lovitură cruntă pentru marocani! Aflăm prima semifinalistă de la Campionatul Mondial

Franța - Maroc în sferturi de la 23:00 și o lovitură cruntă pentru marocani! Aflăm prima semifinalistă de la Campionatul Mondial CM 2026
SPORT.RO
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Încep sferturile de finală la CM 2026.

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Franta - MarocCM 2026Ismael Saibarikylian mbappeDidier Deschamps
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Franța - Maroc

Astăzi, de la ora 23:00, se dispută primul sfert de finală de la Campionatul Mondial, Franţa - Maroc.

Partida se joacă la Boston și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Arbitrul întâlnirii este Facundo Tello din Argentina.

Cum au ajuns cele două echipe până în sferturi

După ce a încheiat pe locul 2 în grupa C, Maroc a eliminat în 16-imi Olanda la lovituri de departajare, iar în optimi a trecut de Canada, scor 3-0.

Franţa, vicecampioana mondială, a încheiat pe primul loc grupa I, iar apoi a dispus de Suedia în 16-imi, scor 3-0, şi de Paraguay în optimi, scor 1-0.

Mijlocaşul Aurelien Tchouameni a revenit la antrenamentul Franţei

Mijlocaşul francez Aurelien Tchouameni, care a ratat meciul cu Paraguay din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 din cauza unei accidentări la coapsă, a participat la prima parte a şedinţei de pregătire a selecţionatei Franţei premergătoare duelului cu Marocul din sferturile de finală ale competiţiei din America de Nord, programat joi la Foxborough, în apropiere de Boston, informează AFP.

Tchouameni s-a încălzit normal alături de coechipierii săi, fără niciun disconfort aparent, pe terenul Universităţii Bentley, centrul de antrenament al Les Bleus pe durata Cupei Mondiale.

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, în timpul unei conferinţe de presă, antrenorul său, Didier Deschamps, s-a arătat încrezător cu privire la evoluţia stării fizice a mijlocaşului, în ciuda absenţei sale de la antrenamentele de luni şi marţi.

"Nu am încă toate informaţiile. Aurelien se simte mai bine, dar am plecat devreme în această dimineaţă. Este singurul care trebuie consultat, dar starea sa se îmbunătăţeşte. Ar putea participa la sesiunea de antrenament de astăzi (miercuri). Ceilalţi sunt toţi disponibili", a spus selecţionerul francez, citat de Agerpres.

Luni, secundul său, Guy Stephan, a sugerat că jucătorul echipei Real Madrid ar putea rata sfertul de finală împotriva Marocului, subliniind că evoluţia accidentării lui Tchouameni este monitorizată zilnic, dar mijlocaşul este "puţin presat de timp".

Dacă Tchouameni va declara forfait sau nu va putea fi titular, Manu Kone, care l-a înlocuit împotriva Paraguayului, ar urma să-şi păstreze locul în primul unsprezece al Franţei împotriva Marocului, alături de Adrien Rabiot.

Maroc nu va conta pe golgheterul Ismael Saibari la meciul cu Franţa

Atacantul marocan Ismael Saibari va rata meciul cu Franţa din sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, programat joi la Boston, a anunţat selecţionerul Marocului, Mohamed Ouahbi, informează agenţia DPA.

"Toată lumea este disponibilă, cu excepţia lui Saibari", a spus Ouahbi în cursul unei conferinţe de presă premergătoare duelului cu Les Bleus.

Meciul vine prea devreme pentru Saibari, deşi Ouahbi a spus că speră că atacantul nu va fi indisponibil pentru restul turneului.

Ismael Saibari, noul jucător al echipei germane Bayern Munchen, a trebuit să fie înlocuit după 22 de minute în victoria Marocului în faţa Canadei (scor 3-0), sâmbătă, în optimile de finală.

Mass-media relata la începutul acestei săptămâni că jucătorul a suferit doar o uşoară întindere musculară şi că există speranţe pentru o revenire rapidă a acestuia.

Saibari, care s-a transferat de la PSV Einhoven la Bayern chiar în timpul Cupei Mondiale, a avut o serie de evoluţii apreciate la turneul din America de Nord, la care a marcat trei goluri.

Programul sferturilor de finală de la CM 2026

Joi 9 iulie

23:00 Franţa - Maroc, Boston - Boston Stadium (meci 97)

Vineri 10 iulie

22:00 Spania - Belgia, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Sâmbătă 11 iulie

00:00 Norvegia - Anglia, Miami - Miami Stadium (meci 99)

04:00 Argentina - Elveţia, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)

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