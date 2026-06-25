Selecţionata Mexicului a învins echipa Cehiei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Mexico City Stadium, în Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Mexic, Statele Unite şi Canada, astfel că europenii sunt eliminaţi.

Mexicanii au încheia grupa cu un parcurs perfect, după ce au învins Cehia prin golurile marcate de Mateo Chavez (55), Julian Quinones (61) şi Alvaro Fidalgo (90+4).

Filmul meciului Cehia - Mexic 0-3

Cehii, care erau obligaţi să câştige pentru a se califica în faza următoare, au început promiţător, dar Visinsky nu a nimerit poarta în două rânduri (8, 15).

Mexicanii, deşi au menajat o serie de piese importante, au legat mai bine jocul şi au creat pericol prin Reyes (37), Quinones (43), dar mai ales prin Sanchez (39), al cărui şut a fost respins de Kovar.

Cehia a avut o şansă notabilă în debutul reprizei secunde, prin Cerv (46), dar care a trimis prea slab la un corner pentru a-i da emoţii portarului Rangel.

În min. 55, Mateo Chavez a fost lansat pe contraatac de Romo şi a deschis scorul.

Echipa antrenată de Miroslav Koubek s-a lăsat tot mai mult descoperită în apărare şi pe un alt contraatac, Sanchez a rămas singur cu portarul, Kovar a respins, mingea a fost urmărită de Quinones, care a dublat avantajul gazdelor (61).

Portarul Guillermo Ochoa a intrat în minutul 78 și a jucat astfel la al șaselea său Campionat Mondial

Portarul Guillermo Ochoa, la aproape 41 de ani, a fost introdus pe teren în min. 78, jucând astfel la a şasea sa Cupă Mondială consecutivă.

La a 153-a selecţie, Ochoa a trimis o degajare în minutele adiţionale (90+4), Gimenez a fost blocat de portar, dar Fidalgo a marcat al treilea gol al mexicanilor.

În şaisprezecimile de finală, Mexicul va întâlni echipa clasată pe locul al treilea (într-una din grupele CEFHI).

Cehia, calificată după un baraj, părăseşte turneul în urma unor prestaţii dezamăgitoare, 1-2 cu Coreea de Sud, 1-1 cu Africa de Sud şi 0-3 cu Mexicul.

Caseta meciului Cehia - Mexic 0-3

Cehia - Mexic 0-3 (0-0)

Au marcat: Mateo Chavez (55), Julian Quinones (61), Alvaro Fidalgo (90+4).

Ciudad de Mexico, Mexico City Stadium: 80.824 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa A

Au evoluat echipele:

Cehia: 1. Matej Kovar - 3. Tomas Holes (22. Tomas Soucek, 64; 24. Alexandr Sojka, 87), 4. Robin Hranac, 7. Ladislav Krejci (căpitan) - 5. Vladimir Coufal, 18. Michal Sadilek, 12. Lukas Cerv (19. Tomas Chory, 87), 21. David Doudera - 15. Pavel Sulc, 26. Denis Visinsky (17. Lukas Provod, 56) - 9. Adam Hlozek (10. Patrik Schick, 64). Selecţioner: Miroslav Koubek.

Rezerve neutilizate: 16. Jindrich Stanek, 23. Lukas Hornicek - 2. David Zima, 6. Stepan Chaloupek, 20. Jaroslav Zeleny, 8. Vladimir Darida, 25. Hugo Sochurek, 11. Jan Kuchta, 13. Mojmir Chytil.

Mexic: 1. Raul Rangel (13. Guillermo Ochoa, 78) - 2. Jorge Sanchez, 3. Cesar Montes, 4. Edson Alvarez (căpitan), 20. Mateo Chavez (23. Jesus Gallardo, 78) - 15. Israel Reyes - 19. Gilberto Mora (8. Alvaro Fidalgo, 72), 7. Luis Romo (18. Obed Vargas, 63) - 25. Roberto Alvarado, 22. Guillermo Martinez (11. Santiago Gimenez, 63), 16. Julian Quinones. Selecţioner: Javier Aguirre.

Rezerve neutilizate: 12. Carlos Acevedo - 5. Johan Vasquez, 6. Erik Lira, 17. Orbelin Pineda, 24. Luis Chavez, 26. Brian Gutierrez, 9. Raul Jimenez, 10. Alexis Vega, 14. Armando Gonzalez, 21. Cesar Huerta.

Arbitru: Yael Falcon Perez; arbitri asistenţi: Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (toţi din Argentina); al patrulea oficial: Cristian Garay (Chile); arbitru asistent de rezervă: Jose Retamal (Chile)

Arbitru video: Juan Lara (Chile); arbitru asistent video: Rodolpho Toski (Brazilia), Ivan Bebek (Croaţia)

Cartonaşe galbene: Edson Alvarez (63). Agerpres

Rezultatele și clasamentul final din Grupa A

Joi 11 iunie

Mexic - Africa de Sud 2-0 (1-0), la Ciudad de Mexico

Au marcat: Julian Quinones (9), Raul Jimenez (67).

Coreea de Sud - Cehia 2-1 (0-0), la Guadalajara

Au marcat: Inbeom Hwang (67), Hyeongyu Oh (80), respectiv Ladislav Krejci (59).

Joi 18 iunie

Cehia - Africa de Sud 1-1 (1-0), la Atlanta

Au marcat: Michal Sadilek (6), respectiv Teboho Mokoena (83 - penalty).

Mexic - Coreea de Sud 1-0 (0-0), la Guadalajara

A marcat: Luis Romo (50).

Miercuri 24 iunie

Africa de Sud - Coreea de Sud 1-0 (0-0), Monterrey

A marcat: Thapelo Maseko (63).

Cehia - Mexic 0-3 (0-0), Ciudad de Mexico

Au marcat: Mateo Chavez (55), Julian Quinones (61), Alvaro Fidalgo (90+4).

1 Mexic 3 3 0 0 6-0 9

2 Africa de Sud 3 1 1 1 2-3 4

3 Coreea de Sud 3 1 0 2 2-3 3

4 Cehia 3 0 1 2 2-6 1