Cupa Mondială continuă marţi cu ultimele meciuri din optimi, campioana mondială en-titre, Argentina, luptând pentru un loc în sferturi cu Egiptul.

De la ora 19.00, campioana mondială Argentina întâlneşte Egiptul, într-un meci disputat la Atlanta.

Ultimul loc în sferturi se va disputa între Elveţia şi Columbia, partidă care va avea loc de la ora 23.00, la Vancouver.

Optimile CM 2026 și programul sferturilor de finală

OPTIMI DE FINALĂ

Sâmbătă 4 iulie

20:00 Canada - Maroc 0-3 (Azzeddine Ounahi 50, 82, Soufiane Rahimi 90+8), Houston - Houston Stadium (meci 90)

Duminică 5 iulie

00:00 Paraguay - Franţa 0-1 (Kylian Mbappe 70 - penalty), Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89)

23:00 Brazilia - Norvegia 1-2 (Neymar 90+10 - penalty, respectiv Erling Haaland 79, 90), New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)

Luni 6 iulie

03:00 Mexic - Anglia 2-3 (Julian Quinones 42, Raul Jimenez 69 - penalty, respectiv Jude Bellingham 36, 38, Harry Kane 60 - penalty), Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)

22:00 Portugalia - Spania 0-1 (Mikel Merino 90+1), Dallas - Dallas Stadium (meci 93)

Marţi 7 iulie

03:00 SUA - Belgia 1-4 (Malik Tillman 31, respectiv Charles De Ketelaere 9, 33, Hans Vanaken 58, Romelu Lukaku 90+3), Seattle - Seattle Stadium (meci 94)

19:00 Egipt - Argentina, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)

23:00 Elveţia - Columbia, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)

SFERTURI DE FINALĂ

Joi 9 iulie

23:00 Franţa - Maroc, Boston - Boston Stadium (meci 97)

Vineri 10 iulie

22:00 Spania - Belgia, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Sâmbătă 11 iulie

00:00 Norvegia - Anglia, Miami - Miami Stadium (meci 99)

04:00 câştigătoarea meciului 95 - câştigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)