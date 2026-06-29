'Nu s-a conturat încă o favorită clară' pentru Cupa Mondială din 2026, a declarat, duminică, selecționerul echipei de fotbal a Braziliei, Carlo Ancelotti, în ajunul meciului cu Japonia de luni, 'un adversar foarte dur și bine organizat', în faza șaisprezecimilor de finală, la Houston. Dintre echipele considerate favorite la titlu, doar Argentina și Franța, finalistele ultimei Cupe Mondiale, au câștigat toate cele trei meciuri din grupă.

Brazilia - Japonia | Ce spune Ancelotti, selecționerul sud-americanilor

'Unele echipe s-ar putea să fi avut rezultate mai bune decât altele în această fază a grupelor, dar nu cred că încă s-a conturat o favorită clară. În opinia mea, va fi un turneu foarte competitiv și echilibrat', a spus antrenorul italian, numit la cârma 'Selecao' în mai 2025.În ultimii ani, căpitanul Marquinhos a remarcat, de asemenea, că 'fotbalul s-a nivelat semnificativ'. Ca dovadă, 'în recentele Cupe Mondiale, am văzut multe echipe naționale importante pierzând în fața unor echipe care nu sunt considerate de top'.

﻿ Brazilia - Japonia | Echipe probabile

Brazilia: Alisson — Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos — Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá — Rayan, Cunha, Vinicius.

Japonia: Suzuki — Seko, Tanighuchi, Itō — Sugawara, Sano, Kamada, Nakamura — Doan, Maeda — Ueda.

Japonia, de exemplu, 'a demonstrat că poate concura cu adevărat cu marii jucători, ca să spunem așa', a adăugat fundașul lui Paris Saint-Germain. Ancelotti chiar își consideră viitorul adversar, pe care l-a descris ca fiind 'foarte dur, foarte bine organizat și posedând o mare calitate', drept 'una dintre cele mai bune echipe din lume. Ne pregătim pentru acest meci ca pentru o finală, pentru că este o finală'. Brazilia va 'avea nevoie de multe lucruri: un mental solid, inimă și o minte limpede. Cred că echipa este pregătită, este motivată și încrezătoare', a adăugat fostul antrenor al lui Real Madrid.