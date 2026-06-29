LIVE TEXT Brazilia - Japonia, de la 20:00. Don Carlo are test de foc

Brazilia - Japonia, de la 20:00. Don Carlo are test de foc CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Brazilia - Japonia, în 16-imile Campionatului Mondial de Fotbal.

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Brazilia - JaponiaBraziliaJaponiaCupa MondialaCM 202616-imi cupa mondiala de fotbalCarlo AncelottiNeymarVinicius Jr
Din articol

BRAZILIA - JAPONIA

  • Câștigătoarea acestei confruntări avansează în optimile de finală, unde va întâlni învingătoarea din partida Coasta de Fildeș - Norvegia.

'Nu s-a conturat încă o favorită clară' pentru Cupa Mondială din 2026, a declarat, duminică, selecționerul echipei de fotbal a Braziliei, Carlo Ancelotti, în ajunul meciului cu Japonia de luni, 'un adversar foarte dur și bine organizat', în faza șaisprezecimilor de finală, la Houston. Dintre echipele considerate favorite la titlu, doar Argentina și Franța, finalistele ultimei Cupe Mondiale, au câștigat toate cele trei meciuri din grupă.

Brazilia - Japonia | Ce spune Ancelotti, selecționerul sud-americanilor

'Unele echipe s-ar putea să fi avut rezultate mai bune decât altele în această fază a grupelor, dar nu cred că încă s-a conturat o favorită clară. În opinia mea, va fi un turneu foarte competitiv și echilibrat', a spus antrenorul italian, numit la cârma 'Selecao' în mai 2025.În ultimii ani, căpitanul Marquinhos a remarcat, de asemenea, că 'fotbalul s-a nivelat semnificativ'. Ca dovadă, 'în recentele Cupe Mondiale, am văzut multe echipe naționale importante pierzând în fața unor echipe care nu sunt considerate de top'.

﻿Brazilia - Japonia | Echipe probabile

Brazilia: Alisson — Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos — Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá — Rayan, Cunha, Vinicius.

Japonia: Suzuki — Seko, Tanighuchi, Itō — Sugawara, Sano, Kamada, Nakamura — Doan, Maeda — Ueda.

Japonia, de exemplu, 'a demonstrat că poate concura cu adevărat cu marii jucători, ca să spunem așa', a adăugat fundașul lui Paris Saint-Germain. Ancelotti chiar își consideră viitorul adversar, pe care l-a descris ca fiind 'foarte dur, foarte bine organizat și posedând o mare calitate', drept 'una dintre cele mai bune echipe din lume. Ne pregătim pentru acest meci ca pentru o finală, pentru că este o finală'. Brazilia va 'avea nevoie de multe lucruri: un mental solid, inimă și o minte limpede. Cred că echipa este pregătită, este motivată și încrezătoare', a adăugat fostul antrenor al lui Real Madrid.

Brazilia - Japonia | Ce spune selecționerul niponilor

Japonia a atins un nivel care îi permite ''să joace de la egal la egal cu marile națiuni', a declarat, duminică, selecționerul Hajime Moriyasu, înaintea meciului cu Brazilia din șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, care va avea loc luni, la Houston.

În trecut, 'nu aveam suficienți jucători cu experiență în străinătate, ceea ce ne-a ținut pe loc', dar acum 'mulți joacă în întreaga lume, în Europa sau America Latină', a remarcat el.

'Prin urmare, am atins un nivel care ne permite să jucam la același nivel cu marile națiuni și să le egalăm ritmul și puterea fizică. Abilitățile individuale sunt, de asemenea, consolidate de experiența în străinătate, iar acesta este un plus pentru noi', a detaliat el.

Majoritatea internaționalilor japonezi care evoluează la Cupa Mondială din 2026 joacă în Europa, în special în Marea Britanie, Spania și Germania.Japonia nu a câștigat niciodată un meci cu eliminare directă la Cupa Mondială, dar antrenorul său crede cu tărie în capacitatea echipei sale de a realiza acest lucru împotriva Braziliei.'Samuraii albaștri' nu învinseseră niciodată 'Selecao' înainte de a reuși această performanță într-un meci amical din octombrie anul trecut, un exemplu care dovedește că 'putem schimba istoria', a adăugat Hajime Moriyasu. În orice caz, 'ne vom dedica toată energia pentru a obține această victorie', a concluzionat acesta.

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